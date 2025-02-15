Doğu’nun saklı hazinesi

Doğu Anadolu'nun en nadide şehirlerinden biri olan Erzincan; köklü tarihi ve eşsiz coğrafyası sayesinde huzur, macera ve kültürle harmanlanmış bir seyahat deneyimi vadediyor. Doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve kültürel zenginlikleriyle keşfetmeye değer bir rota sunuyor. Şehrin iki önemli durağı olan Bakırcılar Çarşısı ve Erzincan Müzesi, geçmişle bugünü bir araya getiren eşsiz bir deneyim sunuyor.

El işçiliğiyle ün salmış Erzincan Bakırcılar Çarşısı, şehrin ruhunu yansıtan en özel mekanlardan biri. Çarşıya adım attığınızda sizi karşılayan çekiç sesleri ve bakırın parlaklığı, geçmişin ustalıkla işlendiği bu sanatın hâlâ canlı olduğunu hissettiriyor. Dükkanların önünde duran ustaları izlerken, bakırın nasıl işlenip bir sanat eserine dönüştüğüne şahit olmak unutulmaz. Erzincan Müzesi, bölgenin tarihine ışık tutan zengin bir koleksiyona sahip. Müzenin en dikkat çekici bölümleri arasında, Urartu, Roma ve Bizans dönemine ait eserler yer alıyor. Erzincan'ın kış turizmi konusunda yıldızı parlayan noktası olan Ergan Dağı Kış Sporları Merkezi, 2 bin 970 metre zirvesiyle heyecan arayanların uğrak noktası. Türkiye'nin en uzun kayak pistlerinden birine sahip olan Ergan Dağı, 12 kilometreye varan pist uzunluğu ve farklı zorluk dereceleriyle hem amatör hem de profesyonel kayakçılara hitap ediyor.

ADRENALİN VE MANZARANIN ZİRVESİ

Özel parkurda düzenlenen kar raftingi etkinliği, adrenalin tutkunlarını buluşturuyor. Su raftinginden farklı olarak, bu sporda botlar kar üstü araçlarına bağlanarak hızla aşağı çekiliyor. Erzincan'ın manevi atmosferini hissetmek isteyenler için Terzi Baba Türbesi ve Camii, mutlaka görülmesi gereken bir yer. Bölgenin halkı tarafından büyük bir saygıyla anılan Terzi Baba'nın türbesi, huzur dolu bahçesi ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçileri kendine çekiyor. Türkiye'nin en güzel şelalelerinden biri olarak kabul edilen Girlevik Şelalesi, Erzincan'ın Kemaliye ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bahar ve yaz aylarında yemyeşil doğası ve serinletici etkisiyle bölge halkının piknik yapmak için tercih ettiği şelale, kış aylarında ise tamamen donarak doğanın adeta bir sanat eseri haline geliyor.