Erzurumlu olimpik sporcu tutkusunu kızlarına aktarıyor

Milli kayakçı ve olimpik sporcu Atakan Alaftargil (48), ailesiyle birlikte spor dolu bir hayat sürdürmeye devam ediyor. 2002 yılında Salt Lake City'de düzenlenen 19. Kış Olimpiyat Oyunları'nda Erzurum'u ve Türkiye'yi temsil eden Alaftargil, kayak sporuna olan tutkusunu ailesine de aktardı. Büyük kızı Naz (15), Alp Disiplini branşında Türkiye şampiyonlukları ve uluslararası başarılar kazanırken, küçük kızı Nil (9) ise Snowboard branşında birincilikler elde etti. Erzurum Kayak Kulübü ve Türk Kayak Vakfı Başkanı olarak gençlere destek olmaya devam eden Alaftargil, Erzurum'un kış sporlarındaki potansiyeline dikkat çekerek, "Kayak sporu sadece bir spor değil, hayatı zenginleştiren bir değer" dedi.

ERZURUM VE AİLESİYLE GURUR DUYUYOR

2002 yılında Amerika'nın Salt Lake City şehrinde düzenlenen 19. Kış Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi, Erzurum'a ve kulübünü temsil etme onuruna eriştiğini ifade eden Alaftargil, "Bu süreçte bana destek olan ailem ve şehrimle gurur duyuyorum. Olimpiyatlardan önce de ailemizde spora olan bağlılık çok yüksekti. Abim Arif Alaftargil, 1998 yılında Japonya'nın Nagano şehrinde yapılan Kış Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil etmişti. Böylece iki kardeş üst üste ay yıldızlı bayrağı dalgalandırarak büyük bir onur yaşadık. Bu başarılarımız, hem ailemize hem de bize emek veren hocalarımıza verdiğimiz en büyük teşekkür oldu. Spor hayatımın yanı sıra akademik bir kariyerim de oldu. Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde uzun yıllar öğretim görevlisi olarak çalıştım ve emekli oldum" diye konuştu.

OTİZMLİ, DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARA ÖZEL İLGİ

Erzurum Kayak Kulübü Başkanı ve Türk Kayak Vakfı Başkanı olarak görev yaptığının altını çizen Alaftargil, "Erzurum Kayak Kulübü'nde, milli sporcu yetiştirme misyonuyla çalışıyoruz. Kulübümüz bir sporcu fabrikası gibi, milli takıma sporcu kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte, bizden daha başarılı sporcular yetiştirmek adına ciddi bir emek veriyoruz. Türk Kayak Vakfı'nda ise sosyal sorumluluk projelerine ağırlık veriyoruz. Vakfımız aracılığıyla down sendromlu ve otizmli çocuklarımızı, şehit ve gazi ailelerinin çocuklarını, kırsal bölgelerde yaşayan çocukları kayak sporu ve sosyal aktivitelerle tanıştırıyoruz. Erzurum gibi bir şehirde bu çocukların sporla tanışmaları, hayata olan bakış açılarını değiştirebiliyor. Vakfımızın fiziksel koşulları Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir standartta. Çocuklarımıza yeme içme imkânı sağlıyor, onları eğlendiriyor, hediyeler veriyoruz. Vakfın adıyla düzenlediğimiz özel yarışmalarla da spor kültürünü daha geniş kitlelere yaymaya çalışı yoruz" şeklinde konuştu.



ÇALIŞMALARDA DİSİPLİN ŞART

Antrenman programlarının oldukça disiplinli olduğuna dikkat çeken Alaftargil, "Sabah 8.15'te kulüpte oluyoruz, 9'da antrenmana başlıyoruz. Akşam 16.00'ya kadar süren bu programda, öğle arasında yemek molası veriyoruz. Yarışlar öncesinde çocuklarımızı kamplara alıyoruz ve hava durumuna göre gece antrenmanlarıyla programımızı destekliyoruz. Erzurum Kayak Kulübü'nde şu anda 120 sporcumuz var. Yıllardır milli takıma sayısız sporcu kazandırdık. Örneğin, Sıla Kara ve Mahmut Kazanç gibi sporcularımız uluslararası platformlarda Erzurum'u ve ülkemizi başarıyla temsil ediyorlar. Ayrıca Konaklı Köyü'nden yetiştirdiğimiz Fuat Kazanç ve Ali Dolaman gibi sporcularımız da kulübümüzden çıkan değerlerdir. Bu çocuklarımıza sadece spor alanında değil, eğitim ve sosyal hayatlarında da destek olduk, bugün onların başarılarıyla gurur duyuyoruz" diyor.



GENÇLERİ KAYAK YAPMAYA DAVET EDİYOR

Erzurum'un doğal zenginliklerini kullanarak gençleri kayak sporuna davet eden Alaftargil, "Erzurum, Türkiye'nin kış turizmi ve spor merkezi olma potansiyeline sahip bir şehir. Bu doğal zenginliklerden faydalanarak spor yapabilir ve hayatta başarılı olabiliriz. Kış sporları, yalnızca fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmamıza da katkı sağlayan bir alandır. Bu nedenle Erzurum'daki tüm gençlerimizi kayak sporuna yönelmeye davet ediyorum. Gelin, bu doğal nimetten faydalanalım ve hem spor hem de hayatımızı zenginleştirelim" dedi.