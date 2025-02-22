Modanın anti-trendleri

Trendlerin en sık değiştiği alanlardan biri hiç kuşkusuz moda... Bir yandan bir mikro trendin yavaş yavaş popüler oluşuna şahit olurken, bir yandan da oldukça demode olan bir trendin yükseldiğini, bir yandan da yoğun takip edilen bir trendin demode oluşuna şahit olabiliyoruz. Geçtiğimiz hafta bu kış sezonunda olduğu gibi ilkbaharın ilk günlerinde de popüler olacak trendleri kaleme almıştık. Trend analistlerine göre şu dönemde popüler olan ve önümüzdeki günlerde de popülaritesini sürdüreceği ön görülen bu trendler özellikle indirim döneminde alışveriş yapmayı planlayanlar için yol gösterici niteliğindeydi. Doğruyu söylemek gerekirse geçtiğimiz hafta hepimiz biraz daha bahar moduna geçmeye hazırdık. Oysa bu hafta şehri etkisi altına alan sert kış koşullarının da etkisiyle daha fazla kış sezonuna yoğunlaşalım dedik.

Tabii ki kar yağışıyla birlikte şehir yeniden felç oldu. Ve tabii ki kış trendlerine ait kıyafetlere elimiz daha çok gider oldu. Dijital dergi Who What Wear de son yayınında bizimle aynı konuya yoğunlaşmaya karar vermiş. Hem de konuya biraz daha ters bir açıdan bakmışlar ve son döneme damga vuran anti-trendleri işledi. "Anti-trend de ne demek?" diye sorduğunuza eminim. Kısaca bazı parçalar aşırı popüler olunca onların neredeyse 'zıttı' diye tanımlayabileceğimiz parçaların popüler olması diye özetleyebiliriz konuyu. E haydi o zaman bazılarımızın evlerinde pencerelerinden bakıp da çalışma hayatı ve iş koşturmacası olmadan "Aman şöyle bir güzel kar yağışının tadını çıkaralım. Hem barajlarda dolar" dediği o dönemdeyken moda dünyasında yükselişte olan anti-trendlere yakından bakalım.



DEDE HIRKASINA İNAT V YAKA KAŞMİR KAZAK

Ah ya resmen gözlerimiz acıdı şu dede kazakları yüzünden. Bol, desenli, rengarenk, kaba- saba, feminen her unsurdan uzat bu parçalar yerine sonunda bambaşka bir parça popüler olmuş durumda. Tabii ki sessiz lüksün de etkisiyle kaşmir özellikle de V yaka kaşmir bir kazağın muhakkak dolaplarımıza girmesi gerekti. Özellikle gri ya da camel renkli olanlar bu sezon çok ama çok popüler. Kabul edelim büyük baba hırkalarının eğer İskandinav kökenli değilseniz sizde güzel durması neredeyse imkansız. Bir anda sizi hırpani, aşırı salaş, dağılmış gösteren böyle bir model parçayla cidden şık ve feminen durmak mümkün değil gibiydi. Neyse ki kaşmir kazak sayesinde hem elegan hem de stylish görünmemiz mümkün olacak.



SALAŞ PANTOLONLARA İNAT TERZİ KESİMİ

2021 yılından bu yana yani pandeminin bizi evlere kilitlediği dönemin hemen sonrasından itibaren aşırı popüler olan bir şey varsa o da salaş, lastikli ve bol pantolonlar. Bizlerin eşofman altlarıyla olduğu kadar rahat olmamızı sağlayan bu pantolonlar doğruya doğru dolaplarımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. Ancak bu rahatlık kabul edelim bizi gayet popolu-göbekli- basenli bir yola doğru sürükledi. Pantolar o kadar rahat ki aldığımız kiloları pek anlayamadık. İşte tam da buna inat vücudunuzu en iyi şekilde gösteren, terzi elinden çıkmış gibi duran, dar kesimli ancak modern bir havaya sahip pantolonlar popüler olmuş durumda.



METALİKLERE KARŞI SÜETLER

Metalik deri görüntüsü son dönemde çok popüler. Çantadan ayakkabıya kadar hemen hemen her yerde metalik detayları görürü olduk. Tam da bu soğuk ve dikkat çekici görüntüye inat, daha sıcak ve yumuşak bir başka trend de popüler olmuş durumda. Toprak tonlarındaki süetler uzun yıllardır hiç olmadığı kadar çok popüler. Aykkabılar ve çantalarda özellikle lüks tüketim markalarında süet detaylı parçaları daha yoğun bir şekilde görmeye başladık özellikle şu son dönemde.



BOHEM BLUZLARA KARŞI FULARLI GÖMLEKLER

Öyle salaş parçaları dolabınızda yavaş yavaş arka taraflara doğru atmanızın tam zamanı. Çünkü önümüzdeki dönem daha vücuda oturan, daha çizgisi belli olan, tam kalıplı ve iddialı modeller daha popüler olacak. Bu modeller arasında en gözdesiyle fularlı gömlek ve bluzlar. Bu modelleri isterseniz rahat bir şekilde bırakın, isterseniz güzel kurdaleler yaparak gömleği daha da şık bir hale getirin ama kabul edelim bu kesim bluz ve gömleklerin biz kadınlara daha seksi ve havalı bir duruş kattığı bir kesin.



MİNİ MİNİ ETEKLERE İNAT DERİ VE DAR MODELLER

Eteklerdeki mini minilik oranı farkındaysanız son dönemde kontrolden çıkmış durumdaydı. Yani Miu Miu'nun içinden iç çamaşırınızın da göründüğü izlenimi veren o minicik etekleri ve bikini altından hallice mini şortları hepimizin şıklık ve güzellik algısıyla biraz oynadı kabul edelim. Bir de esas felaket 32 beden, 19 yaşındaki, 1.80 boyundaki manken kızlar dışında da herkes bu modelleri giymeye çalışınca yaşandı. Kabul edelim bir modelin estetik olarak gerçekten göze görünmesi diye bir şey var hayatlarımızda. Şimdi bu korkunç minilik trendine inat diz altına kadar gelen deri ve dar modeller çok popüler olmaya başladı. Bir kere fiziğinize göre dümdüz babetlerle de ince topuklu çizmelerle de kombinleyebileceğiniz bu parçalar havanızın da daha seksi ve kadınsı olmasını sağlayacak.



KÜRK CEKETLERE İNAT LEOPARLAR

Bana kişisel olarak soracak olursanız kürk ceketlerin havasını başka bir şeyde yakalamak çok zor. Geçtiğimiz yıllarda popüler olan mob wife trendinin de etkisiyle kabul edelim ki kürk ceketler çok ama çok popüler. Ancak yine kabul edelim ki her yaygınlaşan trend tam zıttı bir başka trendin de popüler olmasını sağlıyor. Son dönemde popüler olan leopar deseni özellikle soğuk havalarda ceketlerin üzerinde de dikkat çekici şekilde yer almaya başladı. Özellikle spor şapkalar, spor ayakkabılarla ve jean pantolonlarla tamamlanan bu tarz ceketler kombinlere şık ve havalı bir duruş katıyor.