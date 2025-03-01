7/24 şehirde yaşam

Ramazana özel nağmeler

İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu müzikseverleri, hasretle beklenen, gelişiyle tüm güzel duyguların coştuğu rahmet ve bereket ayı olan Ramazan'da huzurlu ve nostaljik bir yolculuğa çıkartıyor. Topluluğun ses ve saz sanatçıları birbirinden güzel eserleri seslendirecek. Solist sanatçı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanat yönetmeni Ufuk Yürüç de eşsiz yorumuyla bu unutulmaz geceye renk katacak. Ramazanağme isimli bu konser 5 Mart'ta AKM Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek. Öte yandan ayın konserinde AKM, 6 Mart akşamı, dünyanın önde gelen muğam yorumcularından Alim Quasimov ve kızı ve öğrencisi muğam geleneğinin yaşayan en iyi kadın ses sanatçısı Fergana Qasimova'yı ağırlayacak.



Önce söyleşi sonra konser

Borusan Sanat baharın ilk günlerini Bİ- FO'nun ve piyanist Enrico Pace'nin eşsiz yorumuyla selamlıyor. Şef Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 6 Mart'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde piyanist Enrico Pace'yi ağırlıyor. Ödüllü sanatçı konserde Schumann'ın La minör Piyano Konçertosu'nu seslendirecek. Konser öncesinde, Aydın Büke ve Ali Pınar Mozart ve Schumann üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek.



Fransız bale efsanesi ilk kez ülkemizde

Fransız bale efsanesi Bejart tarafından yaratılan Ballet For Life ilk kez ülkemizde. Kostümleri moda devi Gianni Versace tarafından tasarlanan, Queen ve Mozart'ın unutulmaz müziklerinin eşlik ettiği ve 1997'den beri sahnede olan bu unutulmaz bale gösterisi 7 ve 8 Mart'ta üç ayrı seansla Volkswagen Arena'da seyirciyle buluşacak.



Terapi gibi oyun

Kadınların yaralarını, dayanışmayla nasıl iyileştirebileceğini hem duygusal hem eğlenceli bir dille anlatan Terapi isimli oyun 5 Mart'ta Baba Sahne'de 6 Mart'ta Zorlu PSM'de seyirciyle buluşacak. Can Çelebi'nin yazdığı, Yunus Emre Bozdoğan'ın yönettiği oyunun başrollerini Begüm Kütük Yaşaroğlu ile Gamze Süner Atay paylaşıyor.



Ferhat ile Şirin oldular

Oyuncu çift Orçun Kaptan ve Damla Cercisoğlu yeni oyunlarıyla seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Kaptan'ın yazıp Cercisoğlu'nun yönettiği Bir Günümüz Efsanesi Ferhat ile Şirin adlı oyun 6 Mart akşamı Şişli Tiyatrosu'nda sahnelenecek. 'Ferhat ile Şirin yaşadıkları 1500'lü yıllardan günümüze gelseler ne olur?' konusunu işleyen oyun bolca kahkaha vaat ederken, göndermeleriyle de dikkat çekiyor.



Peri Masalı

Ruzy Gallery, sanatçılara "masal" kavramını kişisel, toplumsal ve politik bir metafor olarak ele almalarını sağlayan bir anlatı alanı yarattığı My Fairy Tale (Benim Peri Masalım) başlıklı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. Abrahamm Creative Studio, Gülin Karabacak, Kemal Özen, Nina Murashkina, Pamir Yıldıran, Sinan Çınar, Simay Bahçıvan, Vildan Hoşbak ve Xavier Escala gibi sanatçıların masal teması etrafında şekillendirdikleri yeni eserleri 20 Nisan'a kadar görülebilir.



Usta sanatçıdan yeni sergi

Türk Çağdaş resim sanatının öncü isimlerinden Güngör Taner, ışık ve renk armonisiyle oluşturduğu dinamik kompozisyonlardan oluşan Noblesse isimli kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluşuyor. Adını asalet anlamına gelen Fransızca bir sözcükten alan sergi, 27 Mart'a kadar DG Art Project'in ev sahipliğinde, Zeynep Öztürk küratörlüğünde sanatseverlerle buluşacak.