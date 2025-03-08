Bu dokuz parçayı dolaba ekleme zamanı

Mart ayının gelmesiyle birlikte yani geçtiğimiz haftadan itibaren yeni sezona dair ufak tüyoları paylaşmaya başlamıştık. İlkbahar-yaz sezonuna doğru adım adım ilerlerken bu kadar karışık ürün ve marka bilgisi arasında yön bulmak çoğu zaman çok da kolay olmuyor.

İşte bu nedenle yapılacak en doğru şey yeni sezona dair işin profesyonellerinin ne tür adımlar attığına dikkatlice bir bakmak. Moda dünyasının içinde yer alan kişiler, bu sezona adım atarken ilk olarak hangi parçalara yatırım yapıyor?

İşte ben de bu amaçla dünyanın dört bir yanında yayınlanan moda dergilerinin moda editörleri bu sezon hangi parçayı satın aldı diye baktım.

Onların kendileri için yaptıkları alışveriş listesi, bizim de bu sezon gereksiz trendlerin peşinden gidip anlamsızca para harcamamızın önüne geçecek türden. Gelin moda editörlerinin listelerinde yer alan dokuz parçaya yakından bakalım.



TRENÇKOTSUZ DIŞARI ÇIKMAYIN

Pardesü diye de dilimizde kullanılan orijinal olarak İngiliz ordusu için hazırlanan bu iddialı uzun ceket modeli önümüzdeki günlerin en popüler dış giyim parçası olacak. Bej tonlarındaki bu parçayı neredeyse her kıyafetinizle kombinlemeniz mümkün olacak. Ancak jean'lerle ve kumaş pantolonlarla çok uyumlu olacağı kesin. Son dönemde haki tonlarında ya da karamel tonlarında olanlarının da popülerleşmeye başladığını rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer bu sezona dair tek bir parçayı dolabınıza eklemeniz gerekiyorsa kesinlikle bir pardesü olmalı tüyosunu verebilirim.

DOĞAL TONLARDA SPOR AYAKKABILAR

Spor ayakkabıları tabii ki ilkbahar-yaz sezonunda da ayaklarımızda çıkmayacak. Ancak toprak tonlarında olanları çok popüler. Özellikle süet ve doğal toprak tonlarında olan bir tanesini satın alırsanız gelecek günler boyunca keyifle kombinleyebileceğinizi rahatlıkla söyleyebilirim.

KREM VE TEREYAĞI RENGİ POPÜLER

Bu iki renk o kadar popüler ki kelimelerle ifade etmek zor. Yani tereyağı rengi bir ceket alırsanız neredeyse önümüzdeki ilkbahar boyunca başka bir şey almanıza neredeyse gerek kalmayacak diyebiliriz. Krem rengi de aynı şekilde inanılmaz bir popülarite yaşıyor. Krem rengi bluz-pantolon bir takım mesela ilkbahar-yaz sezonunda sabahtan, akşama kadar her davette hayatınızı kurtaracak diyebiliriz.

BEYAZ JEAN PANTOLON

Jean pantolonlarla ilgili söylememiz gereken bir başka önemli detay da her birimizin fark ettiği gibi özellikle beyaz ya da çok açık krem renkli olanların oldukça popüler olması. Bu pantolonları her tür gömlekle, kazaklarla ya da tişörtlerle kombinlemeniz mümkün. Bu pantolonlar trench coat'larla, süet babetlerle de çok hoş bir uyum yakalıyor.



AÇIK TONLARDA SÜET BABET

Süet ne kadar popüler hepimiz çok iyi biliyoruz. Özellikle bu sonbahar-kış sezonunda süet uzun yıllardır görmediği kadar büyük bir popülariteyle karşılaştı. İlkbahar-yaz sezonunda da yine süet parçalar çok popüler. Süet bir ceket ya da çanta alıp senelerce kullanmak belki biraz zor olabilir. Ancak açık tonlarda süet bir babeti emin olun yıllarca rahatlıkla giyebilirsiniz. Babetlerin de en az spor ayakkabılar kadar popüler ve rahat olduğunu da düşünecek olursanız emin olun süet babetler çok uzun süre dolabınızda tutabilirsiniz. Jean'lerle, kumaş pantolonlarla, eteklerle ve elbiselerle rahatlıkla giyebileceğiniz siyahlarla da kahverengilerle de çok rahat kombinleyebileceğiniz bu parça çok uzun süre kombinlerinizde yer alacak.

HAYVAN DESENLİ KEMER

Hayvan desenleri özellikle de leopar desenleri yıllar boyunca hiç olmadığı kadar popüler biliyorsunuz. Hatta kabul edelim yakışsa da yakışmasa da leopar desenli pantolonlar giyen farklı beden kadınları görmekten resmen gözlerimiz yorulmuş durumda. İşte şimdi öyle bir noktadayız ki hayvan desenleri yine çok popüler. Ama bir yandan da hayvan desenlerinden yorulmuş durumdayız. İşte tam bu noktada aksesuvarlarda özellikle de kemerlerde hayvan desenleri popülerleşmeye başladı. İnek derisi ya da leopar desenleri özellikle moda editörleri tarafından çok tercih ediliyor

DİKDÖRTGEN ÇANTALAR

Dikdörtgen tarzı çantalar bir süredir çok popüler bunu hepimiz biliyoruz. Ancak popüler olmalarına rağmen bu modellerin zor modeller olması nedeniyle popülariteleri devam edecek mi diye merak ediyorduk. Kabul edelim birçoğumuzun öngördüğünden de uzun süre popülariteleri sürecek diyebiliriz. Özellikle bu ilkbaharyaz sezonunda kesinlikle dolabınızda bu tarz bir çanta olmasına dikkat edin derim ben.

AÇIK TONLARDA HIRKA

Hırkalarla kişisel olarak aram hiçbir zaman çok iyi olmadı. Ama hırkalar gerçekten birkaç yıldır çok ama çok popüler. Bu sezonda da yine hırkaların yükselişine şahit olacağız. Özellikle ince, doğal kumaşlardan olanları neredeyse bir body ya da kazak gibi giymek mümkün olacak. Ya da tam geçiş döneminde tişörtler üzerine bu tarz hırkaları giyerek rahatlıkla şık ve üşümemizi de engelleyecek kombinler yapabileceğiz. Özellikle de açık renkli olan hırkalar çok popüler olacak. Jean'lerle, pantolonlarla ya da etek ve elbiselerle kombinleyebileceğiniz bu parçalar ilkbahar- yaz sezonunun vazgeçilmezi olacak.

AŞIRI BOL PANTOLONLAR

Evet bir yandan skinny jean modeli geri gelmiş durumda. Ama bir yandan da hepimizin bildiği gibi moda dünyasında bir trend varsa onun zıttı ola trend de neredeyse aynı derecede popülerleşiyor. İşte bu mantıktan da anlayacağınız üzere skinny yani vücudu saran dapdar jean pantolon modelleri kadar rahat, bol, üzerimizden düşer gibi duran modeller de çok popüler olacak önümüzdeki günlerde.