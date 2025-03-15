7/24 şehirde yaşam

D&R'da ramazana özel etkinlikler

Gelenekselleşmiş yazar okur buluşmalarından sanat atölyelerine, özel kitap seçkilerinden ramazan ruhuna eşlik eden ürünlere kadar her detay, bu manevi ayın coşkusunu hissettirmek için D&R mağazalarında bir araya geliyor. Örneğin, Türk Tasavvuf Musikisi'nin usta ismi Ahmet Özhan yarın saat 15.00'da Mall of İstanbul'daki D&R'da hayranlarıyla bir araya gelecek. Hem yeni kitaplarını imzalayacak olan sanatçı hem de bol bol fotoğraf çektirecek. İslam düşüncesi, tasavvuf ve dinî felsefe gibi konularda derinlemesine incelemeler yapan Ekrem Demirli 22 Mart Cumartesi saat 15:00'da Üsküdar Nevçarşı'daki D&R'da okuyucularla buluşacak. Atv ekranlarında yayınlanan iftar ve sahur programlarıyla büyük ilgiyle izlenen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu da 23 Mart Pazar günü saat 15:00'da Göztepe'deki D&R'da Zor Soruların Kolay Cevapları isimli kitabıyla okuyucularla buluşacak.



Dünyaca ünlü aşıklar AKM'de

William Shakespeare'in ölümsüz trajedisi Romeo ve Juliet, yüzyıllardır sanatın her alanında ilham kaynağı olmayı sürdürüyor. Bu zamansız eserin sahne sanatlarındaki en etkileyici yorumlarından biri olan Sergey Prokofyev'in aynı adlı bale eseri; klasik bale repertuvarında eşsiz bir yere sahip. Birbirine düşman iki ailenin nefret duvarlarını aşan saf ve yasak bir aşkın destanı olarak bilinen Romeo ve Juliet'in trajik hikâyesi İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından yeniden sahneye taşınıyor. Ünlü koreograf Ricardo Amarante imzalı koreografisyle dikkat çeken eser bu akşam perde açıyor. Eser, 19, 20, 26 ve 27 Mart'ta yine Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sahnelenecek.



14 yıl sonra İstanbul'da

Kanadalı şarkıcı, söz yazarı, film müziği bestecisi ve piyanist Patrick Watson, 14 yıl aradan sonra ilk kez İstanbul'a geliyor. The Great Escape, Melody Noir, Lighthouse, Je te laisserai des mots gibi unutulmaz şarkılarıyla dinlenme rekorları kıran sanatçı 'Merhaba Türkiye! Uzun bir aradan sonra 20 Mart'ta DasDas İstanbul'da tekrar sahnede olacağım. Hepinizle buluşmak için sabırsızlanıyorum.' mesajı gönderdi.



Müfettişler kaçmasın

Edebiyatımızın önemli isimlerinden Melih Cevdet Anday'ın 1972'de yazdığı dört oyunundan biri olan Müfettişler, 21 Mart Cuma akşamı ENKA Oditoryumu'nda izleyiciyle buluşuyor. Engin Hepileri tarafından sahneye konulan Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik ve Burak Altay'ın rol aldığı oyunun müzikleri ise Kenan Doğulu imzası taşıyor.



Efsane grubun solisti geliyor

You're My Heart, You're My Soul, Cheri Cheri Lady, gibi hit şarkılarıyla tanınan Alman müzik grubu Modern Talking'in solisti Thomas Anders İstanbul'a geliyor. Anders, 40 yıllık grubun en sevilen şarkılarını 22 Mart'ta Ora Arena'da seslendirecek.



İftar sonrası kahkaha şov

Son dönemde adından sıkça bahsettiren kadın komedyenlerden Miray Akovalıgil, Ya Bende Bir Şey Yoksa gösterisiyle 20 Mart akşamı Hillside City Club'ta sahne alacak. Kariyer aşk ve sağlık konularını ince bir mizahla ele alan komedyen iftar sonrası kahkaha şov yaşatacak.



İnternet nereden nereye

İnternetin estetik, bağlantı ve özgürlük anlayışını sorgulamak isteyenler Hope Alkazar'daki Netizens sergisine göz atabilirler. Elçin Arpaçay ve Dilara Başköylü tarafından oluşturulan sergi, dijital dünyanın dönüşümünü mercek altına alıyor.



Teşvikiye'ye sanatsal bakış

Teşvikiye, yıllar boyunca sanatçılar için bir buluşma noktası oldu ve burada şekillenen sanatsal etkileşim, bugün de varlığını sürdürüyor. Bu çevreden nice sanatçılar beslendi. Teşvikiye'nin sanatsal ruhunu yansıtan altı sanatçının eserleri Red- Rouge Art Gallery de sergileniyor. Küratörlüğünü Emre Zeytinoğlu'nun üstlendiği Mekan Duygusu isimli sergide Murat Morova, Esat Tekand, Argun Okumuşoğlu, Ahmet Elhan, Seyhun Topuz ve Bilge Alkor'un eserleri yer alıyor. Teşvikiye'nin sanatsal hafızasına ışık tutan sergi 5 Nisan'a kadar devam edecek.