7/24 şehirde yaşam

Uçan Hollandalı için geliyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği, Richard Wagner'in ilk başyapıtı olarak nitelendirilen ve efsanevi bir hikâyeyi anlatan Uçan Hollandalı Operası, Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverler ile buluşuyor. Uçan Hollandalı'nın 25 Mart tarihli temsilinde bu kez, dünyanın en prestijli opera sahnelerinde, başarılı performansları ile büyük yankı uyandıran Letonyalı bas-bariton Egils Silins, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sahnesi'nde olacak. Sebastian Welker'in görkemli rejisi ve Der Holländer karakterinin en iyi yorumcularından biri olduğunu kanıtlayan Egils Silins'in Der Holländer rolündeki performansı, sanatseverleri derin bir duygusal yolculuğa çıkartmaya hazırlanıyor.



Itri ve Bach konserde buluşuyor

Itrî ve Bach aynı yüzyılda yaşamış ancak farklı zamanlarda ve mekanlarda sanatlarında zirve yapmış iki büyük müzik insanı; biri Klasik Batı müziğinde diğeri Klasik Türk müziğinde mihenk taşı olmuş iki büyük besteci... Bach'ın hayatı ne kadar detaylı biliniyorsa, Itrî'nin hayatı bir o kadar gizemli; Bach'ın günümüze ulaşan eseri ne kadar çoksa, Itrî'nin bir o kadar az. Hiç şüphesiz müzik, Bach ve Itrî arasındaki en kuvvetli bağ. Bu kuvvetli bağ, Ertan Tekin, Murat Aydemir, Çağ Erçağ'ı bir araya getirdi ve bu projeyi ortaya çıkardı. Itrî ve Bach müzisyenleri, Berlin Filarmoni Orkestrası'nın çellistlerinden Knut Weber'i ve Türk Sanat Müziği'nin sevilen ismi Bekir Ünlüataer'i de yanlarına alarak projeyi zenginleştiriyor. Bu anlamlı konser bu akşam CSO Ada Ankara Sahnesi'nde müzikseverlere buluşacak.



Karadağlı'nın Dracula'sı İstanbul'da

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı'nın uzun yıllar sonra sahneye döndüğü oyun Dracula Bir Dehşet Komedisi Ankara'daki prömiyerinin ardından AKM'de perde açıyor. Ölümsüz aşkı bulma mücadelesinde tüm umudunu yitirmek üzere olan Kont Dracula'nın Londra'ya taşınmasıyla başlayan oyunun yönetmen koltuğunda Tayfun Güneyer oturuyor. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak yapımı olan, Gordon Greenberg ve Steve Rosen'ın kaleme aldığı iki buçuk saatlik eser bugün yarın, 26, 27, 28 ve 29 Mart'ta İstanbul seyircisiyle buluşacak.



Evlilik yüzleşmesi sahnedeEvlilik

Şu sıralar Atv dizisi Can Borcu'nda rol alan Bülent İnal tiyatroya döndü. Ünlü oyuncu, Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler adlı oyunda sahneyi Dolunay Soysert ile birlikte paylaşıyor. 17 Mart'ta Fişekhane'de prömiyer yapan oyun, evlilik kurumunun çatışmalarla örülü yüzünü sahneye taşıyor. Eric-Emmanuel Schmitt'in yazdığı Ersin Umut Güler'in rejisiyle sahnelenen oyun 26 Mart akşamı Zorlu PSM'de sahnelenecek.



Pera Müzesi'nde iki sergi

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, kuruluşunun 20. yılını iki ilgi çekici sergiyle karşılıyor. Sanat ve düşünce dünyasının hezârfeni Samih Rifat'ın disiplinler arası üretimlerini bir araya getiren Samih Rifat, Çok İş Var Yapacak, ile çizim, resim, heykel ve video gibi farklı disiplinlerde üretim yapan Marcel Dzama'nın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi olan Marcel Dzama: Ay Işığıyla Dans, sanatseverlerle buluşuyor.



Buzda dans

Dünyanın en önemli çocuk gösterilerinden Cinderella on Ice ve Peter Pan on Ice, 30 Mart – 23 Nisan tarihleri arasında, İstanbul Buz Adası'nda sahnelenecek. Bu eşsiz buz gösterileri, dünyanın en prestijli dans topluluklarından biri kabul edilen Imperial Ice Stars tarafından gerçekleştirilecek. J.M. Barrie'nin ünlü Peter Pan hikayesi ile yüzyıllardır anlatıla gelen Cinderella masalının buzda sahnelenen gösterileri BWO Entertainment ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu iş birliğiyle sadece 32 gösteri için İstanbul Buz Adası'nda sahne alacak.



Kuşakların Yankı'sı

Çağla Cabaoğlu Galeri 25.yılını Yankı ve Rezonans isimli iki eşzamanlı sergiyle kutluyor. 75 sanatçıdan oluşan sergiler Türk çağdaş sanatının farklı kuşaklardan sanatçılarını bir araya getiriyor. Özellikle Yankı seçkisi, 1929 doğumlu Burhan Doğançay'dan 1994 doğumlu Ozan Dursun'a uzanan sanatçı skalasıyla, Türkiye çağdaş sanatının farklı kuşaklar arasındaki yankısını gözler önüne seriyor.