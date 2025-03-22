Erciyes’teki şampiyonayı dünya izledi

Kayseri'nin zirvesinde yer alan Erciyes'te Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası (SNX) yapıldı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösterilen şampiyona 770 metrelik pistte gerçekleştirildi. Şampiyona; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlendi. Yarışı; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez gibi isimler de takip etti.

PİSTE KAR TAŞINDI

Havaların bir anda ısınması nedeniyle yarışlar 20 dereceyi bulan sıcaklıklar altında yapıldı. Bu durum organizasyon için esktra yük getirdi. Belediye ekipleri sabaha kadar piste kamyonlar dolusu kar taşımak zorunda kaldı. Böylece dünyada ilk kez bir organisyon 20 derece sıcaklıkta yapıldı. Ancak bu durum organizasyona olumsuz şekilde yansımadı. Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, nefesleri kesen final yarışlarıyla sona erdi. Zorlu parkurda kıyasıya mücadelelere sahne olan yarışın ardından dereceye giren sporcular da belli oldu. Yarışı erkeklerde Aki Phillaja (Finlandiya) liderlikle tamamladı. İkinci Elias Ishoel (Norveç), üçüncülüğü Mille Anderson (İsveç) elde etti. Kadınlarda Saga Forsell (Finlandiya) birinci, Wilma Jonsson (İsveç) ikinci, Tilde Karelius (İsveç) üçüncü oldu.



50 SPOR OKULUMUZ VAR

Etkinlik kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri'nin spora büyük yatırım yaptığını belirterek şu açıklamaları yaptı: "Kayseri enteresan bir şehir. Çünkü Anadolu'nun ortasında limanı, denizi, ormanı olmayan bir kent. Ama bu şehir 5 milyar dolara yakın ihracat yapıyor. Ormanımız yok ama mobilya ihracatında en büyük iliz. Denizimiz yok ama yavru balık ihracatında birinciyiz... Başarımızın altındaki en büyük neden halkımızın hayırseverliği. Kayseri'de uyuşturucu istemiyoruz ve bununla mücadele için de elimizden gelini yapıyoruz. 'Her mahalleye bir spor okulu açacağız ve bu salonlar bakkaldan daha yakın olacak' diyerek kampanya başlattık. Vatandaşlarımızın desteğiyle 50 tane spor okulu açtık. Her biri 25 ayrı branşta hizmet veriyor. 150 antrenör görev yapıyor ve 13 bin öğrenci bu okullara gidiyor. İnanılmaz madalyalar gelmeye başladı. 8 tane daha yeni okul açacağız.'



KAYSERİ SADECE PASTIRMA SUCUKTAN İBARET DEĞİL

"Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise şöyle konuştu: "Kayseri, Avrupa'nın spor şehri konumunda. Spor altyapısı ile her imkana sahibiz. Sıradan bir ilçemizde bile 45 halı sahamız mevcut... Geçen sene 30 spor kulübü kamp için şehrimize geldi. Bu sene hedefimiz daha yüksek. Erciyes 12 aya yayılan anlayışla spor ve sporcunun yaşam merkezi olacak. UEFA standartlarında 8 saha, çok amaçlı spor salonu, olimpik havuz, fitness merkezi ve 12 tenis kortumuz mevcut. Spor için yayla turizmi bağlamında en önemli merkezlerden birisiyiz. Erciyes'te 17 tane otelimiz var. Şehir merkezlerimizde de markalaşmış otellerimiz var. Şehrimiz sporun altyapısını oluşturuyor. İlçelerimizde toplam 35 yüzme havuzumuz mevcut. Kayseri sadece sucuk ve pastırması ile ünlü değil, 200'e yakın yemek çeşidimiz var. 6 bin yıllık bir geçmişi olan şehrimizde yeni şefler yetiştirmek için bir gastronomi merkezi açıyoruz. Nisan ayında açılışını yapacağız."



8 ÜLKEDEN 29 SPORCU KATILDI

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke de şampins ile ilgili şu bilgileri verdi: 'Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na 2'nci kez ev sahipliği yapıyoruz. Toplamda 8 ülkeden 29 sporcu katıldı. Federasyon olarak sportif faaliyet olarak görmüyoruz. Ülkemizin her coğrafyasında hem şehrin ekonomisine hem de tanıtımına katkı vermeye çalışıyoruz. Valilik, büyükşehir belediyesi çok destek oldular. Bu sene aslında şampiyona özelinde bir ilki de gerçekleştirdik. +20 derecede şampiyonaya başladık. Emekleri geçenlere çok teşekkür ediyorum. Dünyanın hiçbir yerinde bu sıcaklıkta bu işi yapamazsınız.'



2 MİLYON 100 BİN KİŞİ GELDİ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcüman ise Erciyes'e dair şu istatistikleri paylaştı: 'Erciyes'te 41 kayak merkezimiz var. Farklı zorluklarda pistlere sahibiz. Erciyes'te 2 milyon 100 bin misafir ağırladık. Esas kitlemiz kayakçılar. Şehre mesafemiz sadece 20 dakika, Kapadokya'ya ise 40 dakika uzaktayız. Hem şehrimiz hem de otellerimiz durumdan çok memnun. Geçen seneye göre yüzde 30 tatilci artışımız var. Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'miz ise Avrupa statüsünde. Seneye 50'ye yakın takım ağırlayacağız.'