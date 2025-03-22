Geleceğin ilham kaynakları

Son dönemde moda oldu zamane gençleri eleştirmek... Oysa öyle gençlerimiz var ki, kafaları zehir gibi çalışıyor. İşte bu hafta sizi onlardan üçü ile tanıştıracağım. Göstergebilim üstadı Roland Barthes'a selam çakıp, "Herkes bakar bazıları görür" diyerek İzel Cansın Emiroğulları, Mehmet Can İlker ve Hale Acun Aydın ile yakın mercek tutalım. GençBizz Lise Girişimcilik Programı'ndaki bu gençlerle projeleriyle ses getiriyor. Hale Acun Aydın'ın öyküsü pandemide eve kapandığımız günlerde gelişiyor. Kapalı ortam basar ya, Hale Hanım da evdeki fazla eşyalardan rahatsız oluyor. Minimal yaşam ve sadeleşme üzerine düşünüp bu konuda çalışmalar yapıyor. Derken karton kahve bardaklarının neden geri dönüşümün zor olduğunu ortaya çıkartıyor. Çünkü içinde plastik var. Hemen 'kahvemtermosta' ismini verdiği bir hareket başlatıyor. Bu girişim Birleşmiş Milletler Hızlandırma Laboratuvarı'ndan da destek alıyor.

METROBÜSTE BAŞLAYAN GİRİŞİM HİKAYESİ

İzel Cansın Emiroğulları ve Mehmet Can İlker ise Beşiktaş Anadolu Lisesi'nden iki arkadaş... Lise yıllarında GençBizz programına katılarak ilk girişimlerini kuruyorlar. Programda kendi ürünlerini üretip satmak ilk koşul. Bu iki arkadaş kullanıcılar için özel bir telefon kabını tasarlayıp üretiyor. Finalde jüriye sunmaya giderken metrobüs sırasında ürünler yere düşüyor ve hasar görüyor. Orada bir seçim yapan iki arkadaş, bu zorluğa rağmen tekrar hızlıca bir üretim sürecine giriyorlar ve finale kadar ilerliyorlar. İki kafadar çıktıkları yolda bugün özel bir mobilya tasarım şirketine sahip. Dünyaya özel tasarım ürünlerini ihraç ediyorlar. GençBizz Lise Girişimcilik Programı'nı düzenleyen Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi'den programın detaylarını öğrenmek istedim: "Ülke koordinatörlüğünü KOSGEB'in yürüttüğü Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri'nde KOSGEB tarafından Türkiye'yi temsilen Genç Başarı Eğitim Vakfı olarak aday gösterildik. 2024 Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri kapsamında 'Girişimcilik Becerilerine Yatırım' kategorisinde ülkemize birincilik ödülünü getirmenin sevincini öğretmen, öğrenci ve gönüllülerimiz ile paylaşıyoruz. 13-18 yaş arası liseli öğrencilerin girişimciliği deneyimlediği bir çalışma. 2025'te yılında da girişimci zihin yapısını gençlerimize ve çocuklarımıza kazandırmaya devam edeceğimiz programlarımızı yürütmeyi sürdüreceğiz."



İzel Cansın Emiroğulları

BENİM İÇİN EN BÜYÜK SAYI 2!

"Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve İstanbul Bilim Sanat Akademisi mezunuyum. GencBizz ile lise 3. sınıf öğrencisiyken kesişti, girişimciliğin sadece yeni bir iş fikri olmadığını, aynı zamanda bir sorumluluk bilinciyle yaşama entegre edilebilecek bir kişilik özelliği olduğunu öğrendim. Benim girişimcilik hikayem pandeminin en yoğun zamanında, üniversitenin son senesinde ortaya çıktı. Mezun oluyorum, ne yapmak istiyorum diye düşündüğüm, aslında ne yapmak istediğimi bilmediğim bir anda, evdeyken neler yapabilirim sorusuyla bir anda şekillendi. Birkaç farklı tasarımdan oluşan dekorasyon ürünlerinin yer aldığı bir site kuruldu, birkaç ürün çizilip eklendi. Ama ne gümrük biliyorum, ne kargo biliyorum, ne ürün biliyorum, sadece temel mühendislik bilgim var. Sonrasında akademik başarı benim için çok daha ön plandaydı, bu girişimi tamamen unuttum ve finallerime hazırlandım. Final zamanı, notlarım açıklandı ve mail kutuma bakarken iki sipariş maili gördüm. İşte o 2 sayısı, hayatım boyunca gördüğüm en büyük 2 oldu. O andan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bugün dünyaya açılan bir mobilya ve dekorasyon markamız var. Doğru zaman ve doymuş market tamamen koca birer yalan. Bu işin ne bir doğru zamanı zamanlaması var, ne de herhangi bir marketin doyması söz konusu değil. Hatayı yolda yaparak öğrenmek lazım, hiç bir zaman yeteri kadar bilgi sahibi olamıyoruz o nedenle ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi. Bir de konuda tecrübesi olmayan kimsenin tavsiyesinden umutsuzluğa düşmemek."



Hale Acun Aydın

O BARDAKLAR ASLINDA PLASTİKTEN!

"Liseyi Kabataş Erkek Lisesi'nde okurken, ikinci sınıfta GençBizz programı ile tanıştım. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden yöneticilerle tanışma ve onlardan girişimcilik üzerine bilgi öğrenme fırsatım oldu. Ayrıca, kendi şirketimi kurma ve ardından kapama deneyimini yaşadım. Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler eğitimi, ardından Bahçeşehir Üniversitesi'nden MBA derecesi aldım.

10 yılı aşkın süre kurumsal firmalarda pazarlama departmanlarında görev aldım. Kahvemtermosta isimli, Birleşmiş Milletler Hızlandırma Laboratuvarı'ndan da destek alan bir sürdürülebilirlik hareketim var. Bu hareketle amacımız içi plastik kaplı olduğu için geri dönüşmeyen (yani çöp olan) karton bardakların kullanımını azaltmak. Şu anda Türkiye'nin ¾'üne ulaşan bu hareketi tüm Türkiye'yi yaymak ve belediye tesislerinde yaygınlaştırmak istiyorum. Minimalizm, sıfır atık ve sürdürülebilirlik gibi konularda sosyal farkındalığı artırmak için içerikler üretiyor ve çeşitli kurumlarda söyleşiler ve atölyeler düzenliyorum. 2023 yılında Sadeleşerek Özgürleş isimli kitabım okuyucularla buluştu."