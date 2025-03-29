7/24 şehirde yaşam

Hikayelerle İstanbul Şarkıları

İstanbul'un eşsiz ruhunu gözler önüne seren Hikayelerle İstanbul Şarkıları'nda dinleyiciler; müzik ve edebiyatın büyülü buluşmasına tanıklık edecek. Projenin solisti, neyzen Burcu Karadağ, İstanbul'un ruhunu notalara taşırken; usta oyuncu Altan Erkekli, şarkılara eşlik eden hikayeleriyle izleyiciyi zamanın içinde bir yolculuğa çıkarıyor. Bu akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan Hikayelerle İstanbul Şarkıları, şarkıların ve hikayelerin iç içe geçtiği, izleyiciyi İstanbul'un geçmişinden bugüne taşırken bu eşsiz şehrin anılarına tanıklık ettiren bir deneyim sunuyor. Duygulara dokunan sesiyle Zeynep Bektaş, şehrin ruhunu notalara işleyen piyanosuyla Ozan Sarıboğa, İstanbul'un sesini yansıtan ritimlerin sahibi perküsyonuyla Erkan Kanat, kanunuyla İstanbul'un zarafetini dile getiren Serkan Halili sahnede izleyiciyle buluşuyor.



Alaeddin Yavaşca anısına

Klasik Türk Mûsikisi'nin duayen ismi, Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın aziz hatırasına saygıyla düzenlenen Pera Müzesi Türk Müziği Konserlerinde bu ay Mâhur Faslı ve Şarkılar konseri düzenlenecek. Alper Akaryıldız, Aybige Demir Okan ve Aynur Ezgi Yüksel'in solist olarak yer aldığı konser bugün 14.30'da gerçekleşecek.



Büyük yüzleşme

Sinemacı Tunç Şahin'in kaleme aldığı ilk tiyatro oyunu Canavar, izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Üç kuzenin yüzleşme gecesini konu edinen, Tülin Özen, Gülçin Kültür Şahin ve Hakan Emre Ünal'ın rol aldığı oyun 2 Nisan'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde, 7'sinde Ses 1885 Sahnesi'nde sahnelenecek.



Doğanın içinde müzik ve yenilenme

İğneada: Caz Maz, 2025'in ilk edisyonunda ilhamını Orhan Veli'nin Açsam Rüzgâra şiirinden alıyor. Katılımcıları Longoz Ormanları'nın içinde baharı karşılamaya, doğanın uyanışıyla yenilenmeye davet eden etkinlik, bu yıl daha geniş bir program sunmaya hazırlanıyor. 11-13 Nisan tarihlerinde İğneada Longosphere'de gerçekleşecek festivalin açılışını, Metin Türkcan'ın solo olarak sahneleyeceği ve Anadolu'nun kadim ezgilerini çağdaş bir gitar yaklaşımıyla yorumladığı etkileyici projesi Anatolian Resonance yapıyor. 12 Nisan akşamı Soft Analog, retro-fütüristik synth tonları ve analog seslerle şekillendirdiği modern sound'u ile sahnede olacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise yenilikçi trompet sound'u ve katmanlı besteleriyle Barış Demirel & Emiran, katılımcıları benzersiz bir yolculuğa çıkaracak.



Uluç'un eserleri ilk kez müzede

Türk çağdaş resim sanatının öncü isimlerinden Ömer Uluç'un (1931–2010) sanatsal yolculuğuna ışık tutan Ufuk Çizgisinden Öteye başlıklı kişisel sergisi İstanbul Modern'de kapılarını açtı. Öykü Özsoy Sağnak ile Nilay Dursun'un küratörlüğünü üstlendiği sergi Uluç'un 1960'lardan 2010'daki vefatına kadar geçen 50 yıllık dönemde ortaya koyduğu 300'e yakın yapıtını sanatseverlerle buluşturuyor. Kâğıt üzerine desen ve çizimden tuval üzerine akriliğe, kolajdan heykele birçok disiplinden örnekler barındıran sergide, Uluç'un kauçuk, keçe, alüminyum, akrilik levha, PVC ve polyester gibi malzemelerle ürettiği çalışmalar da izleyiciyle buluşuyor. Sanatçının pratiğinde öne çıkan farklı ifade biçimlerini çeşitli temalar altında bir araya getiren sergi, 12 Aralık'a kadar ziyaretçilerini zaman ve mekân ötesi bir deneyime davet ediyor.



Otizmli genç sanatçıdan sergi

21 aylıkken otizm tanısı alan genç sanatçı Ceren Gökçe, yıllar içinde sanatla kendini ifade etmenin yollarını keşfetti. İç dünyasını yansıtan resimleriyle otizme dair farklı bir perspektif kazandırmaya, otizmli bireylerin yeteneklerinin ve potansiyellerinin toplumda daha fazla görünür olmasına katkı sunuyor. Gökçe'nin 56 eseri Dünya Otizm Farkındalık Günü olan 2 Nisan'da İstanbul AKM'de sergileniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Otizm Destek Eğitim ve Dayanışma Derneği'nin (ODEDDER) hayata geçirdiği Renklerin Sessiz Dili; Sanat İyileştirir Ceren Gökçe Bireysel Sergisi 8 Nisan'a kadar sürecek. Sergi kapsamında satışa sunulacak eserlerden elde edilecek gelir, otizmli çocukların eğitimine destek olmak amacıyla kullanılacak.



Motiflerden 'Geçiş'

Sanatçı Dr. Zeynep Öztürk, Geçiş adını verdiği dördüncü kişisel sergisinin devamı niteliğinde olan Geçiş II ile sanatseverlerle yeniden buluştu. 14 Nisan'a kadar G&G Sanat Merkezi ev sahipliğinde kapılarını açan sergide sanatçı, Osmanlı kaftanlarının üzerindeki bitkisel motiflerin doğal ipliklerle dokunarak yeniden yorumlandığı eserleriyle geleneksel kimliği modern sanat anlayışıyla buluşturuyor.