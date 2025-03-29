Türkiye’nin ilk ve tek karnavalı için geri sayım başladı

Dünyanın dört bir yanından insanları Adana'da buluşturacak olan 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, "Dünya Çocukları" temasıyla 4-13 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Karnaval, gönüllü etkinlik gruplarının performanslarının yanı sıra, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında olmasıyla da zengin bir içeriğe sahip olacak. Karnavalda her beğeniye hitap edecek çok çeşitli eğlenceli etkinlikler ile birlikte kültür, sanat, bilim, spor, gastronomi, tasarım alanlarında dikkat çekici projeler yer alacak. Resmi açılış ve her yıl büyük ilgi çeken sayısız kostümün yer aldığı rengarenk kortej geçişi de 5 Nisan Cumartesi günü gerçekleşecek.

ÇİZGİ FİLM KARAKTERLERİ BAŞROLDE

Peki 13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda neler olacak? Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 2025 yılında da katılımcılara unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Merkez Park ve Atatürk Parkı'nda kurulan konser sahnelerinde popüler sanatçılar 10 gün boyunca performans sergileyecekler. Ayrıca bir çok farklı ülke karnaval kapsamında etkinlikler düzenleyecek. Birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının ve daha birçok etkinliğin yer aldığı "çocuk etkinlik alanları" kurulacak. Çocukların ekranlardan tanıdığı çizgi film karakterlerinin sahne gösterileri, panayır çadırları, tematik oyun alanları, felsefe, müzik, drama, dans, bale ve resim gibi sanat eğitimleri, eğitici ve bilişsel etkinlikler Atatürk Parkı Karnaval Yerleşkesinde ve Merkez Park'ta yer alacak. Adana Müzesi ve Çırçır Kültür Merkezi gibi mekanlar kültür ve sanatla renklenecek. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ve Adana Kültür Yolu Festivali için özel olarak hazırlanan birçok sergi bu iki tarihi mekanda yer alacak. Kurulacak sahnelerde konserler ve söyleşiler düzenlenecek.

ÜNLÜ SANATÇILAR KONSERLER VERECEK

Karnaval boyunca ünlü sanatçıların konserleri her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmaz olacak. Ayrıca, Merkezpark ve Atatürk Parkı sahnelerinde çok sayıda sanatçı sahne alacak. Tabii ki çocuklar için de harika etkinlikler ön planda olacak. Tüm karnaval boyunca yarışmalar, gösteriler ve eğlenceler düzenlenecek. Adana daha önce hiç olmadığı kadar çok sayıda çocuk etkinliği ile buluşmaya hazırlanıyor.



ETKİNLİKLER TÜM ADANA'YA YAYILACAK

Portakal Çiçeği Kamp Alanı Etkinlikleri, Su Korteji, Rengarenk Fest, Lezzet Etkinlikleri, Adana Hediyelikleri Stant Alanları gibi birçok etkinlik de Adana'da karnaval ziyaretçilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Kamp, karavan, vosvos, motor, bisiklet, off road, doğa sporları tutkunları karnaval süresince Merkez Park ve Yüreğir Millet Bahçesi içindeki özel kamp yerleşkelerinde bir araya gelecek. Karnaval ile ilgili tüm bilgi ve gelişmeler www.nisandaadanada.com adresinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

TİYATRO, BALE VE SERGİLER KAÇMAZ

01 Burda AVM, Ramazanoğlu Kültür Merkezi, Adana Müzesi ve Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde çok çeşitli sergi ve kültür sanat etkinliğinin yanı sıra, dünyaca ünlü opera ve bale performansları da izlenebilecek. Muhteşem Karnaval Korteji başta olmak üzere, gelenekselleşen Kortej Kostümleri Yarışması, Portakal Çiçeği Halk Koşusu, Portakal Çiçeği Satranç Turnuvası'yla karnaval rekabete açık yarışmalara sahne olacak. Karnavalda "Portakallı Lezzetler Yarışması" da yer alacak. Kentin en önemli tarım ürünlerinden olan narenciyeyi Adana'nın sevilen lezzetleriyle buluşturmanın amaçlandığı yarışmada onlarca lezzet yarışacak.



GURMELER İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR ŞEHİR

Çorbalardan tatlılara, et yemeklerinden sebze yemeklerine kadar Adana çok geniş bir yemek kültürüne sahiptir. Bunların başlıcaları Adana Kebabı, Adana içli köftesi, Adana Lahmacunu, Şırdan, Analı kızlı, Mumbar, Ciğer Kebabı, Sarımsaklı Köfte, Yüksük Çorbası, Dul avrat çorbası, Adana Su Böreği, Humus, Sıkma. Ayrıca içecek kültürü de geniştir. Bunlardan bazıları Şalgam Suyu, Aşlama (meyan kökü şerbeti), Misis Ayranı'dır. Adana tatlıları da önemli lezzetler arasındadır. Halka Tatlı, Taş kadayıf, Karakuş tatlısı, Adana Bici Bici başlıcalarıdır. İşte onlardan bazıları...

YÜKSÜK ÇORBASI

Mantı şeklindeki içi kıyma dolu hamur ve küçük kıyma topları ve nohut ile haşlanarak özel bir sos ile yapılan bu çorba özellikle köylerde düğün yemeği olarak ikram edilir

ŞIRDAN

Adana'nın meşhur sokak lezzetlerinden biri olan şırdan; geviş getiren hayvanlardan sadece bir adet elde edilir. Şırdan, akşam güneşin batışından sonra kaldırımların köşelerinde doğan lezzet güneşi gibidir. Adana'da, akşamları her

BİCİ BİCİ

Yapımında nişasta, pudra şekeri, gül suyu, şerbet ve rendelenmiş buz kullanılır; muz, vişne veya çilek gibi meyvelerle süslenerek servis edilir. Sıcak yaz günlerinde en çok tercih edilen Adana'ya özgü oldukça serinletici bir tatlıdır.



ANAVARZA ANTİK KENTİ

Kozan ilçe merkezinin 28 km. güneyinde Dilekkaya Köyü'nde yer almaktadır. M.Ö. 1. yy.da Romalılar bu bölgenin idaresini Vassal kral olarak atadıkları Tarkondimotos'a bırakmışlardır. Antik Kent M.Ö. 17 yılında Roma hâkimiyetine girdikten sonra büyüyüp gelişerek Anadolu'nun en önemli metropollerinden biri konumuna yükselmiştir. Dünyanın günümüze kadar gelebilmiş en eski tıp-eczacılık kitabının yazarı olan hekim Dioscurides, Anavarza'da yaşamıştır. Anavarza Antik Kenti, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine 2014 yılında kaydedilmiştir.

YAĞ CAMİİ VE KÜLLİYESİ

Seyhan İlçesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde yer almaktadır. Saint Jacque adına yaptırılmış bir Haçlı Kilisesi olup, kitabeye göre 1501 yılında Ramazanoğlu Halil Bey tarafından camiye çevrilmiştir. Aynı avlu içerisinde camiye bitişik eski kilise ve medresesiyle birlikte külliye oluşturmaktadır. Bir zamanlar Eski Cami olarak bilinen yapı önünde yağ pazarı kurulduğu için sonradan bu ismi almıştır.