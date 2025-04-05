İzmir’den Erzurum’a uzanan iyilik köprüsü

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği "İyilik Gönüllüleri" projesi kapsamında İzmir Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencileri Erzurum'un Şenkaya ilçesindeki köy okulu öğrencileri için eğitici ve eğlenceli oyuncaklar hazırladı. Proje kapsamında toplumsal sevgi, saygı, hoşgörü, öğrencilerin hayata karşı farkındalıklarını arttırmak ve empati duygularının gelişmesine katkı sağlamak amaçlanıyor. Projede işbirliği ve yardımlaşma, sosyal duyarlılık, kuşaklar arası dayanışma, vatan, millet ve bayrak sevgisi, dayanışma, paylaşım gibi duygular öne çıkıyor.Proje kapsamında lise öğrencileri köy okullarındaki minik kardeşlerini unutmadı. Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri köy okullarında bulunan miniklerin yüzlerini güldürmek için çalıştı. Lise öğrencileri minik öğrencilere küçük sürpriz hediyeler hazırladı. Lise öğrencileri Erzurum'daki minikler için eğitici ve eğlenceli oyuncaklar hazırladı. Hazırlanan oyuncaklar Erzurum'un Şenkaya ilçesindeki köy okulu öğrencilerine bayramdan sonra hediye olarak gönderilecek.Proje sorumlusu öğretmen Melike Yücel, "Proje kapsamında hazırladığımız oyuncaklarla köy okullarındaki öğrencileri sevindirmiş olacağız. Aynı zamanda çocuk gelişimi bölümü öğrencilerimiz oyuncak hazırlayarak çok keyif aldıkları bir ders yapmış oldu. Bayramdan sonra oyuncakları Erzurum'a göndereceğiz. Projemize katkıda bulunan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz.'İyilik Gönüllüleri' projesiyle bu güne kadar toplumun birçok kesimine ulaşıldığını belirten İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, "İzmir'de öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz her zaman olduğu gibi toplumsal sorunlara duyarlılık göstererek yardımlaşma ruhunu ortaya koyuyor" dedi.İzmir'de başlatılan 'İyilik Gönüllüleri' projesi, her geçen gün büyüyor. Proje ile öğrencilerin insana ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi ile toplumda iş birliği ve dayanışmanın önemini kavramaları hedefleniyor. Proje kapsamında öğrenciler tarafından düzenlenen kermeslerden elde edilen gelirlerle kardeş okulların ihtiyaçları karşılandı. İzmir'deki çeşitli okullarda eğitim gören lise öğrencileri iş birliği ve yardımlaşma örneği gösterdi. Elektrik, mobilya, dekorasyon ve bilgisayar bölümü öğretmen ve öğrencileri, bakım ve onarıma yönelik çalışmaları da gerçekleştirerek okullara destek oldu.