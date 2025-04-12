Baharda ayakkabı şıklığı

Mart ayından itibaren ilkbahar-yaz sezonunu hep beraber parça parça masaya yatırmış durumdayız. Ve şimdi bence geldik konuların en keyiflisine yani ayakkabı trendine... O zaman söyleyin 2025 ilkbahar-yaz ayakkabı trendlerini keşfederek yeni sezonun enerjisini ayaklarında hissetmeye hazır mısın? Sezon trendleri, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunarken bir yandan da nostalji rüzgarlarını da estiriyor. Şimdi yapmamız gereken şey özellikle moda haftalarında dikkat çeken parçaları dikkatlice analiz etmek ve bunlardan yola çıkarak tutarlı bir alışveriş liste hazırlamak. Ama tabii ki yıllardır yazdığım gibi yine ilk önce kendi dolaplarımızdan ve yaşam alanlarımızdan yola çıkıyoruz bu listeyi yaparken. Trendlerle uyumlu olan ayakkabılarımızı dolaplarda daha ön kısımlara koyuyoruz. Bu sezon trendler arasında yer almayan modelleriyse dolapta bir süre içinde arka kısma yerleştiriyoruz. Sonrasında da kendi bütçemize bakarak istersek başta Türk moda tasarımcılarının ve moda markalarının koleksiyonlarına bakmak ardından vintage ve ikinci el butiklerin yolunu tutmak. Trendleri takip ederken, akıllı bir alışveriş yaparak hem kendi bütçemizi hem de doğayı korumayı bir yandan da bağımsız şekilde ayakları üzerinde durmaya çalışan platforma ve tasarımcıları korumayı ihmal etmiyoruz. O zaman prensipte anlaştıysak haydi gelin yeni sezon trendlerine daha yakından bakalım.



MİNİK TOPUKLAR ÇOK RAHAT

Spor ayakkabı ve babet meraklısı benim gibileri bile rahatlıklarıyla kendisine hayran bırakan bu minik topuklu ayakkabılar yani kitten heel modeller bu sezon çok ama çok popüler. Bu topukluların en iyi kısmı tahmin edeceğiniz üzere rahatlık, konfor ve şıklığı bir arada bulunduruyor oluşları. Yani bu tarz topukları olan ayakkabınızı hem jean'ininizle hem de şık bir elbiseyle rahatlıkla kombinleyebilirsiniz.

BABET TRENDİ YÜKSELİŞTE

Babetler için 'modası geçti' diyenler, 2025 yılında fena yanıldıklarını görecekler. Klasik balerin babetleri, modern dokunuşlarla güncellenerek geri dönüyor. Sivri burun detayları, parlak materyaller ve bilek bağlamalarıyla artık daha şık ve güçlü bir duruş sergiliyor. Babetler, minimal tarzı sevenler için mükemmel bir seçenek olurken, şıklıkta rahatlıktan ödün vermek istemeyenleri de mutlu edecek. En sevdiğin kot pantolonla ya da mini eteklerle kombinleyerek nostaljik ama modern bir hava yakalayabilirsin! Fiyonk detaylı, rugan veya metalik babetler en popüler modellerden olacak!

SANDALETLER ÖN PLANDA

Gladyatör sandaletler, 2025 sezonunda geri dönüyor ve bu kez daha uzun, daha iddialı ve daha asi! Bilekten dize kadar uzanan bağcıklı modeller hem bohem hem de sofistike kombinlerde kendini gösterecek. Özellikle mini elbiseler ve şortlarla harika bir uyum sağlayan gladyatör sandaletler, yaz aylarında hem şık hem de havalı görünmenin anahtarı olacak. Cesur ol, denemekten korkma! Metal detaylı, deri ve renkli bağcıklı modeller en popüler versiyonlar arasında.



FİLE AYAKKABI VE TERLİKLER

2000'li yılların başından tanıdığımız ardından geçtiğimiz sezon birçok büyük modaevinin radarına giren bu file modeller bu ilkbahar-yaz sezonunda da çok ama çok popüler. Siyah ya da beyaz file bir ayakkabınız olmadan bu sezonu nasıl geçireceksiniz cidden şu an ben bile bilemiyorum. Yani tek bir parça satın alacaksanız bu tarz alternatif bir parça alarak sezonun ruhunu yakalayabilirsiniz.



HASIR VE ÖRGÜ DETAYLAR

Doğallıktan yana olanlar için müjde. Hasır ve örgü detaylı ayakkabılar, 2025 yazında sıcak havaların favorisi olacak. Espadriller, örgü detaylı sandaletler ve file dokulu sneaker'lar, sahil havasını şehir stiline taşıyor. Bu modellerin en büyük avantajı ne mi? Hafif olmaları ve her kombine anında tatil havası katmaları! Günlük stilinde rahatlığı ön planda tutuyorsan, bu trend tam sana göre. Makrome detaylı terlikler ve file sneaker'lar plaj modasının favorisi!



PLATFORMLAR GERİ DÖNDÜ

Platformlar, 2025 ilkbahar-yaz sezonunda resmen iddialı bir geri dönüş yaşıyor. Özellikle 70'lerin disko enerjisini yansıtan yüksek topuklu platform sandaletler ve chunky tabanlı sneaker'lar sokak modasını bu sezon resmen domine edecek. Bu ayakkabıların en büyük artısı ne mi? Hem bacak boyunu uzatıyor hem de yürüyüş konforu sunuyor! İster gece davetlerinde ister günlük hayatta kullanabileceğin platform ayakkabılar, iddialı kombinlerin tamamlayıcısı olacak.



SİVRİ BURUNLAR

Özellikle Fransız ve İtalyan modaevlerinin düzenledikleri defilelerde bu tarz ayakkabıları sıklıkla gördük. Podyumlarından sonra yeniden sezonun en popüler ayakkabılarından biri haline gelen sivri burunlar, uzun bir süre daha radarımızda kalacak gibi görünüyor. 'Officecore' trendinin hayatımıza girişi, 90'lardaki eforsuz 'off-duty' görünümlerinin tekrar popülarite kazandığı bu günlerde sivri burun stilettolar, her görünümün anahtar dokunuşu. Aynı zamanda oldukça seksi ve iddialı görünen sivri burunlar, feminen bir zarafetin de yansıması.



MARY-JANE'SİZ OLMAZ

Biraz nostaljiye ne dersin? Mary Jane ayakkabılar, 2025'te tam anlamıyla parlıyor! Tek bantlı klasik tasarımlar, modern detaylarla yeniden yorumlanıyor. Özellikle metal tokalı, rugan ve topuklu versiyonları oldukça popüler olacak. Bu ayakkabılar hem sofistike hem de eğlenceli bir hava yaratıyor. Özellikle sokak stilinde çoraplarla kombinlenen Mary Jane'ler, bu sezon en çok karşılaşacağımız stillerden biri olacak. Metalik, transparan ve kare burunlu Mary Jane modellerine mutlaka göz at.



ERKEK TARZI SPOR AYAKKABILAR

'Dad sneaker' akımını Türkçe'ye tam olarak nasıl çevirebiliriz inanın ben de bilmiyorum. Erkeklerin tercih ettiği biraz daha kaba saba biraz da nostaljik bir havası olan spor ayakkabılar diye tarif edebiliriz sanırım en yakın olarak. Bu model ayakkabılar, 2025'te de hız kesmeden devam ediyor. Kalın tabanlı, retro detaylara sahip ve ultra konforlu bu ayakkabılar, artık sadece spor salonları için değil! Günlük stilin bir parçası haline gelen dad sneaker'lar hem spor kombinlerde hem de elbiselerle eşleşen cool bir görünüm yaratıyor. Bu ayakkabıları giymenin en güzel yanı ne mi? Yürüyüş yaparken, alışverişte ya da arkadaşlarınla buluştuğunda ayaklarının asla yorulmaması! Beyaz, gri ve pastel tonlardaki büyük tabanlı sneaker'lar sezona damga vuracak.