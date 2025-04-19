Ankara sanat sokağı’na renk katıyor

Ankara Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Sanat Sokağı'ndaki sanat atölyelerinden bir tanesi, resim sanatçısı ve Yozgat aşığı Selma Bora'nın eserleriyle dikkat çekiyor. 13 yıldır burada sanatsal çalışmalar yapan Bora, sanata olan tutkusunu ve Yozgat'a duyduğu sevgiyi her fırsatta dile getiriyor. Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde doğup büyüyen Bora yine burada evlenmiş... Sanata olan ilgisinin çocukluk yıllarına dayandığını söylüyor. Bora, "Akdağmadeni Ziraat Bankası'nda yaklaşık 7 yıl çalıştıktan sonra Müdür Muavinliği görevinden istifa ederek Ankara'ya yerleştim. Akdağmadeni Lisesi'nin üçüncü mezunlarından biriyim, okulum benim sanat yolculuğumda ilk duraklarımdandır" diyor.

RESİM ÖĞRETMENİM YOLUMU ÇİZDİ

Sanat yolculuğunda en büyük şansının, dünyaca ünlü suluboya ressamı Sabri Akça'nın öğrencisi olmak olduğunu belirten Bora, "Sabri Akça, Akdağmadeni'nde gençlere sanatı sevdirmiştir. Yaptığım her tabloyu kendisi alırdı. Nedenini şimdi anlıyorum, beni cesaretlendirmek ve sanata yönlendirmek içinmiş. Tarzımı İtalyan ressam Henri Matisse'ye benzetirdi" ifadelerini kullandı. Ankara'nın tek sanat sokağı olan Ulucanlar Sanat Sokağı'nda sanat hayatına devam ediyor. Sanat hayatı boyunca çok sayıda sergi açan Bora, Esenboğa Havalimanı'nda beş, Ulucanlar Sanat Sokağı'nda, Abidin Paşa Konağı'nda ve meclis binasında birçok sergi düzenledi. Özellikle Atatürk Sergisi büyük ilgi görerek, yedi değerli hocanın onayından geçti. Bunun yanı sıra, Geçmişten Bugüne Akdağmadeni adlı özel bir sergiye de imza attı.

RESMİN, YOZGAT'TA YAYILMASINI İSTİYORUM

Sanata ve memleketine olan sevgisini her fırsatta dile getiren Selma Bora'nın en büyük hayali, Yozgat'ta bir sergi açmak. Federasyon yönetim kurulu üyesi olarak, bu konuda çalışmalar yaptığını belirten Bora, sanatın Yozgat'ta daha fazla tanınması ve yaygınlaşması için çaba sarf ettiğini ifade etti.



NOKTALAMA TEKNİĞİNE YÖNELDİ

Sağlık sorunları nedeniyle yağlı boya çalışmalarına ara veren Selma Bora, noktalama tekniğiyle resim yapmaya devam ediyor. Gözlerinin hassasiyetinden dolayı detayları çok iyi görebildiğini belirten sanatçı, bu tekniğin kendisine sabrı ve şükretmeyi öğrettiğini dile getirdi. Sipariş üzerine birçok ünlünün resmini yaptığını belirten Bora, bu durumun kendisini gururlandırdığını söyledi.