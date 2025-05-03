Mayısta renk terapisi

Renk deyip geçmemek lazım... Moda dünyasında renkler ruh halimizi olduğu kadar, içinde bulunduğumuz coğrafyanın sosyolojilik durumunu, dönemin ekonomik denklemlerini bile anlamak mümkün. Herkesin keyfinin yerinde olduğu dönemlerde doğal olarak parlak renkler ön plana çıkarken, daha karamsar dönemlerde daha ağır ve nötr tonlar tasarımcıların koleksiyonlarında yer alır. Bu sezona gelecek olursak, ilkbaharın genel enerjisiyle birlikte yavaş yavaş parlak renkleri görmeye başladık diyebiliriz. Bir yandan doğal toprak tonları bir yandan enerjik turuncular, bir yandan çarpıcı maviler bu sezonun olmazsa olmaları arasında. Haydi gelin bu sezonun renk diline daha yakından her birlikte bakalım.



YEŞİL TONLARI

Bu sezon yeşilin farklı tonlarını sık sık görmeye hazır olun. Zümrüt yeşilleri de pastel deniz tonları da bu sezon çok popüler. Deniz kabuklularının farklı ve parlak yeşilleri, üzüm yeşili, her kombinde doğal bir denge yaratıyor. Ferahlık ve doğallık arayanlar için özellikle beyaz üzüm, yaz gardırobuna taze bir dokunuş ekliyor. Lüks moda markaları üzüm tonlarını koleksiyonlarına entegre ederek, modern şıklığına taze bir soluk katıyor.





TOZ PEMBE

Romantik toz pembeler, pastel pembeler, uçuk lavanta tonlarıyla karışmış pembeler bu ilkbahar-yaz sezonunda çok popüler. Özellikle çiğdem çiçeği rengi modern şıklığı yansıtan pastel bir renk olarak birçok tasarımcının koleksiyonlarında yer alıyor.





ALTIN SARISI

Tereyağı sarısı, 2024 yılına damgasını vurmuştu. 2025'in ilkbahar-yaz sezonu ise daha zengin bir ton olarak kabul edilen altın sarısı yükselişe geçiyor. Lüks moda markalarının podyumlarında yerini alan bu ton, kendine güvenen ve gösterişli bir duruş sergiliyor. Altın rengi, tıpkı mücevherler gibi, vurgulayıcı bir unsur olarak kullanılabileceği gibi, yumuşak nötr tonlarla kontrast oluşturabilir ya da canlı desenlerle birlikte kombinlenerek göz alıcı bir etki yaratabilir. Bu zarif lavanta tonları, feminenliğin ve zarafetin mükemmel birleşimini sunuyor.





BUZ MAVİ

Zarif ve soğuk bir ton olan buz mavi, 2025'in en çok arzulanan renklerinden biri. Podyumlarda bu narin ton birçok tasarımcı tarafından tercih ediliyor. Cecilie Bahnsen'deki detaylı parçalar, Prabal Gurung ve Chloé'deki uçuşan elbiseler, bu rengin ne kadar çok yönlü olduğunu gösteriyor. İster baştan ayağa bu rengi giyebilir, ister vurgulayıcı bir detay olarak kullanabilirsiniz.



ENERJİK TURUNCU

Her sezon gardırobunuzu canlandırmak için canlı bir renk hayatımıza giriyor. Bu ilkbaharyaz sezonu için moda dünyasının bu soruya cevabı: Nergis çiçeği. Bu sarı-turuncu tonu, lüks moda markalarında karşımıza çıkıyor. Bu neşeli ton, ilkbahar için oldukça popüler olacak.



MORUMSU MAVİ

Periwinkle yani morumsu mavi her birkaç yılda bir geri dönüyor ve bu rengin ne kadar etkileyici olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Tasarımcı Stella McCartney, bu rengi transparan dramatik elbiselerde kullanarak kırmızı halı için mükemmel bir seçenek oluşturuyor.