Pedallar umuda dönüyor

Bu sene 60'ıncı kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bugünkü formatıyla Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Pro- Series kategorisinde yer alarak, uluslararası bisiklet takviminde özel bir konuma sahip olmayı sürdürüyor. 27 Nisan'da Antalya'dan başlayıp yarın sekizinci etabın yapılacağı İzmir'de sona erecek TUR 2025'i yerinde izleme şansım oldu. Biz de bisiklet çevresinde yaşanan birkaç olaya dikkat çekmek istedik.

EMİN MÜFTÜOĞLU

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı



VAR BİR HAYALİMİZ

Uzun yıllar Türkiye'de bisiklet sporuna emek veren bir isim Emin Müftüoğlu... Özellikle Türkiye Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu zamanları da çok yorulduğuna camia şahit. Başkan bu tur öncesi de serumla açılış törenine yetişebildi. Ben de Marmaris sahilindeki yürüyüşünde başkanla sohbet ettim. "2008'de Türkiye turunun ilk televizyon yayını başladığında iki saat uyku uyuyordum. Çünkü her şey yeniydi, organizasyon açısından zordu. Bilmediğimiz işi yapıyorduk, cahil cesaretiyle girmiştik. Bugün ise tıkır tıkır işliyor. Tabii ki bu noktada turun Cumhurbaşkanın himayelerinde yapılmasının büyük önemi var. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etmek istiyoruz. Kendisi 2015'de bisiklete binerek bütün algıyı değiştirdi. Bizde artık olimpiyat madalyası hedefliyoruz. Şimdi bir hayalimiz daha var. Terörün bittiğini göstermek için bisiklet turlarımızı Güneydoğu'da da düzenlemek arzusundayız. Uluslararası bisiklet organizasyonlarıyla dünyaya Türkiye'nin bir barış ülkesi olduğunu göstermek istiyoruz."



DİYABETLİ ÜÇ GENÇ SPORCULARLA BİR ARAYA GELDİ

TUR kapsamında, diyabet farkındalığını artırmak amacıyla anlamlı bir buluşma yaşandı. Muğla Tip1 Diyabetliler Derneği, Tip1 diyabetli üç genç, tamamı Tip1 diyabetli bisikletçilerden oluşan Novo Nordisk takımının 7 sporcusuyla buluştu.



RÜZGAR LEON BÖCEKOĞLU

2010 doğumluyum, üç yaşından beri diyabet hastasıyım. Çok küçük yaşta diyabet tanısı kondu bana. Hayatı diyabetle öğrendiğim için sonrasında zorluk yaşamadım. Hem lisanslı futbolcuyum hem de lisanslı sprinter'ım. Ben de bisikletçiler gibi iki tane sensör kullanıyorum.





EYMEN ŞAHİN

15 yaşındayım, Havacılık Lisesi'nde okuyorum. Pilot olmayı isterdim ancak hocalarım pilot olamayabileceğimi söyledi. Diyabetli olduğumu evde otururken dudaklarım kurumaya başlayıp başım dönerken fark ettik. 4 yıldır sensör kullanıyorum, artık iğne olmuyorum.



EDİS AKÇAKOCA

Diyabet olduğumu ilk öğrendiğimde sebebini merak ettim. Fazla mı yedim acaba diye düşündüm. Önceden biraz daha kiloluydum. Sonra genetik olduğunu söylediler. Zamanla alıştım. Eğer düzenli besleniyorsanız spor da yaparsanız bu hastalığı yönetebilirsiniz.



TOGG İLGİ MERKEZİ OLDU

Turda bisiklet çevresinde konuşulan pek çok konu da oluyor. Benim gibi otomobillere ilgi duymayan biri için yabancı misafirlerin ilgiyle çevresinde dolaştığı birkaç araba görmek ilgimi çekti. Turda görevli arabalarla aynı araçlardı ama fark neydi acaba. Otomobil yanına giderek yanındaki görevli Mustafa Şirin ile sohbete başladım.

- Bu organizasyondaki görevinizi anlatır mısınız?

- Biz Neutral Service hizmeti veriyoruz. Neutral Service, yarış içinde olası kaza-kaos durumunda sporcuların tüm ihtiyaçlarını karşılama operasyonudur. Yeri gelir bisiklet verilir, yeri gelir jant, tekerlek verilir, yeri gelir sporcunun ihtiyacı olan matara-jel gibi temel gıdalar sunulur. Bu sene dünyada hiçbir bisiklet yarışında daha önce kullanılmamış elektrikli araçlar, yerli gururumuz TOGG'larla beraber biz bu operasyonu veriyoruz. Bugün Fransa Bisiklet Turu da dahil baştan sona hiçbir elektrikli araç görev almadı. Yanlış bilmiyorsam sadece bir etapta deneme amaçlı bir takım tarafından kullanıldı.

- TOGG'a yabancıların ilgisini nasıl?

- İlk başta elektrikli araçtan dolayı herkesin kafasında soru işareti vardı, yabancılar buraya gelen komiser veya diğer takım direktörleri ama biz her gün araçların şarj bilgilerini, nasıl davrandığımızı paylaşıyoruz. Onlar da inanılmaz derecede mutlu. Hem şaşırıp hem mutlu oluyorlar.