7/24 şehirde yaşam

Balonlar festival için havalanacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu yıl toplam 20 şehirde gerçekleştirmek üzere başlattığı Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 8'inci durağı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Anadolu'nun kalbindeki Kapadokya... Açılışı Çin Büyükelçiliği ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan festival 2 - 10 Ağustos tarihleri arasında konserlerden sergilere tiyatro oyunlarından atölyelere kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Murat Dalkılıç, Sinan Akçıl, Derya Uluğ, Ebru Yaşar, Ferhat Göçer, Bayhan, Uğur Işılak ve Sagopa Kajmer konserlerinin yanı sıra 8 Ağustos'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Neşet Ertaş türkülerini senfonik olarak seslendirecek. Pablo Picasso'nun 74 orijinal eserinden oluşan "Pablo Picasso: Yaratılış Her Şeydir" sergisi başta olmak üzere birbirinden farklı sergileri sanatseverlerle buluşturacak festivalin son dört günü Uluslararası Balon Festivali'ne sahne olacak. 17 farklı ülkeden gelen birbirinden renkli ve figüratif balonlarla Kapadokya semalarını süsleyecek.



Kuzeyin kadim çağrısı

Nordik folk müziğinin en güçlü temsilcilerinden Wardruna İstanbul'a geliyor. Eski İskandinav geleneklerinden ilham alarak doğanın, tarihin ve ruhun sesini müziğe dönüştüren Wardruna, Viking çağının derin mistisizmini sahneye taşıyor. Game of Thrones, Assassin's Creed: Valhalla ve Vikings gibi kült yapımlarda yer alan ezgileriyle tanınan grup 9 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşacak.





Türk resim sanatı konuşulacak

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi, sanat tarihi alanındaki eğitim programlarına Yaz Konferansları ile devam ediyor. Bugün Prof. Dr. Tarkan Okçuoğlu ile Minyatür ve Türk Resminin Başlangıcı başlıklı oturumla başlayacak ve beş hafta sürecek konferanslarda, Türk resim sanatının zengin tarihi, minyatür geleneğinden çağdaş döneme kadar uzanan kapsamlı bir perspektifle sunulacak. Programın öne çıkan oturumlarından Mücevher Üzerinden Tarih Okuması'nda ise Prof. Dr. Gül İrepoğlu, 9 Ağustos'ta farklı dönemlere ayna tutan mücevherin hikâyesini, gelenekler, tasarımlar ve kullanım alanları üzerinden anlatacak.



Ödüllü oyun sahnede

Sahnelenmeye başladığı 2017 yılından beri neredeyse tüm tiyatro ödüllerini toplayan Nezaket Erden'in Sevgili Arsız Ölüm Dirmit adlı oyunu 5 Ağustos'ta Maximum Uniq Açıkhava'da... Latife Tekin'in romanından sahneye uyarlanan Hakan Emre Ünal'ın yönettiği oyunda köyden şehre göç eden kalabalık bir ailenin şehirle mücadelesini ailenin en küçük kızı Dirmit'in gözünden dinliyoruz.





Keribar'dan yeni sergi

Türk fotoğrafçılığının yaşayan önemli isimlerinden İzzet Keribar'ın Analogdan Dijitale retrospektif sergisi, Maslak'ta yer alan Artgalerim'de açıldı. Sergide sanatçının 1952'den bugüne çektiği İstanbul fotoğraflarından hazırlanan bir seçki yer alıyor. 29 Ağustos'a kadar sürecek sergi, İstanbul'un farklı yüzlerini yansıtıyor ve kentin görsel olarak keskin değişimini gün yüzüne çıkarıyor.



Masego geliyor

R&B, hiphop ve cazı harmanlayan eşsiz tarzıyla tanınan Masego, 6 Ağustos'ta PSM Loves Summer by %100 Müzik kapsamında sahne alıyor. Trap House Jazz akımının öncüsü olan Jamaika asıllı Amerikalı sanatçı, Tadow gibi hitleri ve enerjik canlı performanslarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatacak.



Hatıraların izinde

Bazen boş bir koltuk, bir ağacın gövdesi, çekmeceye gizlediklerimiz, bir koku ya da ses bizi anılarımızın mekânına götürür. Sanatçı Zeynep Abacı da buradan hareketle oluşturduğu Kişisel Mitolojiler başlıklı sergisiyle, gündelik yaşam nesneleri ve mekânla kurduğumuz anı evrenini konu alıyor. Geçtiğimiz Ocak ayındaki Gerçek ve Düş isimli üçüncü sergisinden sonra yeni bir solo sergiyle sanatseverlerin karşısına çıkan Abacı, bu sergide izleyiciyi kendi anılarının ve onlara eşlik eden nesne-mekân ilişkilerinin peşine düşmeye çağırıyor. Sanat koordinatörlüğü Hakan Kürklü, organizasyonu ise Frank Art Studio tarafından gerçekleştirilen sergi, 1 Eylül'e kadar Grand Hayat İstanbul'da sanatseverleri bekliyor.