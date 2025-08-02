Dev çantalar mikro mini çantaların tahtını ele geçiriyor

Biz kadınların işi cidden zor. Her sezon trendler birbirini izliyor. Ve bizler de o trendlerin peşinden koşarken çoğu zaman nefes nefese kalıyoruz. Konu aksesuvarlara geldiğinde de durum çok da farklı olmuyor. Özellikle çantaların biz kadınların kombinlerini tamamlamaktaki önemi üzerine sayfalar dolusu yazı yazabilirim. Ve çantalar da sık sık farklı moda trendleriyle uyum sağlamak için şekil değiştiriyor. Çantaların yapıldığı materyal kadar, boyutları da şu son dönemin en çok konuşulan konuları arasında. Resmen mikro mini modellerle, X Large modeller arasında bir savaş yaşanıyor. Ve görünen o ki dev çanta modelleri sonbahar itibariyle yeniden popüler olmaya başlayacak.

PANDEMİDEN BUGÜNE...

Haydi hep beraber 2018 yılına gidelim... Tam pandemi öncesine... Tasarımcı Simon Porte Jacquemus'ün piyasaya çıkardığı Le Chiquito model çantayı hatırlayalım mesela... Hatırladınız değil mi? Resmen moda dünyası uzun yıllar sonra mikro mini çanta trendine bu çantayla adım atmıştı... Pandemide sadece markete gidebildiğimiz ya da evimizin çevresinde yürüyüş yapabildiğimiz dönemde dolaplarımızdaki büyük çantalar anlamını yitirmişti. Ne de olsa o dönem tek önemli olan kredi kartını, kimliği ve anahtarları atacak büyüklükte bir çantaya sahip olmaktı. Sonuç olarak biz kadınlar sevdik bu durumu...

OKULU-OFİSİ HATIRLATMIYOR

Bizi yoran, ağırlığı altında ezildiğimiz, bize okulu- ofisi-toplantıları hatırlatan çantalardan farklıydı sonuçta bu mikro mini çantalar... Bir aksesuvar, oyuncak, süslü bir mücevher gibi görmeye başladık bu tasarımları... Bu durumu modaevleri de hızlı bir şekilde fark etti... Lüks moda markaları arka arkaya mikro mini çantaları piyasaya çıkarmaya başladı... Çoğunun boyutları bir karışımızı geçmeyen bu çantalarla resmen gönül bağı kurduk. Sonuçta bir duruş, statü sembolü de oldu bu çantalar... Çocuğunun eşyasını, patronun dosyalarını taşımak zorunda olmayan kadınların satın alabileceği tasarımlardı. Kadının hayattaki rahatlığının, sahip olduğu maddi imkanların, içinde bulunduğu lüks dünyanın bir sembolü oldu bu çantalar...

İŞLEVSİZ VE ÇOCUKSU

Vücut proporsiyonumuza hiç uymasa da satın aldık mı aldık hepimiz bu tarz bir çantalardan. En azından siyah renkte bir tanesini, düğüne giderken kullanmak için satın aldık... Ve sonuç olarak bu yıla gelinceye kadar da bol bol kullandık. Grazia dergisinde yayınlanan bir makalede "Toprağın bol olsun mikro mini çanta" başlığını atması boşuna değil...Yeniden normalleşen hayat standartlarımız içinde bu mikro mini çantalar işlevsiz, çocuksu ve komik gelmeye başladı gözümüze...

HAYAT STANDARTLARI DEĞİŞTİ

Sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkileyen dev ekonomik kriz bir anda hayat standartlarının değişmesine neden oldu... Aynı anda birden çok iş yerinde çalışanlar olmaya başladı... Serbest meslek sahipleri gün içinde sayısız yerde toplantıya gitmeye başladı mesela... Ellerinde çekim ürünleri, değiştirmeleri gereken kıyafetler ve koşturma telaşı içinde de kimse o mini mini ve işlevsiz çantalarla daha fazla hayatta kalamayacağını anladı... Bir yandan da mikro çantaları fiyatları bir nebze olsa da daha uygundu. Çantaların boyutları büyümeye başladıkça ister istemez ödenmesi gereken meblağ da atıyordu. Yani kısa süre içinde ayak sesleri duyulmaya başlayan dev çanta trendi de tam olarak bu dönemin ihtiyaçlarına uygun oldu...

YENİ SEZON YENİ MODELLER

Moda dünyası yavaş yavaş yeniden değişim içine girdi bu yıl. 2000'lerin trend çantaları yavaş yavaş lüks moda markaları tarafından yeniden yorumlanıp piyasaya sürüldü. 2000'ler hatırlarsanız salaş, devasa çantaların dönemiydi. Ve bu trend geçtiğimiz kış sezonu itibariyle yavaş yavaş yeniden hayatımıza girmeye başladı. Evet mini mini çantalar dediğimiz gibi eğlenceliydi. Ama onları bir aksesuvar olarak kullanırken, elimizdeki eşyaları da nasıl taşıyacağımızı düşünür olmuştuk. Şimdi plajlarda dev hasır, rafya çantalara da hazır alışmışken sonrasında şehre dönüp mini mini çantalara yeniden adapte olmaya çalışmak kesinlikle çok zor olacak. Tam da bu nedenle sonbahar-kış sezonu için hepimizin kalbini çalacak dev boyutlardaki çanta modellerini tanıtmaya başladı.

MİNİ MİNİ MODELLER ÖZEL HİSSETTİRİYOR

Moda üzerine yazdığı kitaplarla tanınan Caroline Vazzana, "Bir şey çok pahalı diye onun özel olmasına gerek yok. Çantayı kullanırken sizin nasıl hissettiğiniz çok daha önemli... Mücevheri andıran çantalarla kendinizi çok kıymetli ve özel hissetiğiniz kesin... Hem kendinizi ifade ettiğiniz, hem de inanılmaz çok rakam ödemediğiniz bir şeyler kullanmak size de iyi gelecek" diyor. Tasarımcı Jasmin Larian Hekmat, "Biz kızlar biliriz ki güzel bir çanta bir sohbeti rahatlıkla başlatabilir. Kızlar birbirlerinin çantalarına güzel bir övgüde bulunarak arkadaş bile olabilirler. Bu durum şu anın çanta tasarım trendlerini yönetiyor bence... Güzel ve ilgi çekici bir çantanız varsa sohbet edecek birileri de olacaktır çevrenizde... Büyük fiyat etiketli çantalarınız varsa sizinle kimse pek de sohbet etmek istemez. Kendi küçük çevrenizde kapalı kalırsınız" yorumunda bulunuyor.

AŞIRI PAHALI MODELİ ALMANIZA GEREK YOK

Moda tasarımcısı Han Chong, "Çantaların aslına bakarsanız çok yüksek bir fiyatı olmasına gerek yok. Birçok genç ve başarılı marka var. Ve bu markalarının çantalarının fiyatları bin doların çok altında. Bugün için konuşacak olursan çantanın sizin için bir arzu nesnesi olması, aynı bir çocuğun şeker istemesi gibi sizin de o spesifik çantayı istemeniz gerekiyor. Bu his çantayı özel kılıyor" diye konuşuyor. Kendi markasını küçük elde taşınan siyah çanta modellerine sevimli ve kristallerle süslenmiş bir kurdele eklemesinin nedeni de tam olarak bu bakış açısından kaynaklı. Bu eğlenceli ve keyifli hatta aynı bir oyuncağı andıran bu çanta 345 dolarlık fiyat etiketiyle çoktan son dönemin en çok satan çantalarından biri olmuş durumda.