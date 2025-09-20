Mitoloji festivali kadın sesiyle sahneye çıkıyor

Mitolojiyi yalnızca eski metinlerde aramayın... Bu hikâyeler artık sinemada, dijital oyunlarda ve antik kentlerin atmosferinde yeniden hayat buluyor. "Mitoloji ve Kadın" temasıyla düzenlenen festival, unutulmuş kadın seslerini gün yüzüne çıkarırken Anadolu efsanelerini gençlerin aşina olduğu oyun diliyle buluşturuyor. Festival direktörü Gülşah Elikbank ve dijital oyun şirketi kurucusu Rahmi Aydemir, bu yolculuğu "insanlığın ortak hikâyesini sahiplenme çağrısı" olarak tanımlıyor. İki isimler bir araya geldik ve festivalin vurucu noktalarını konuştuk - Festival bu yıl üçüncü kez düzenleniyor. İzleyiciyi hangi yenilikler bekliyor?

- Gülşah Elikbank: Üçüncü yılımızda festival hem içerik hem coğrafya olarak büyüdü. İlk kez bir Dijital Oyun Yarışması düzenliyoruz. Amacımız Anadolu mitolojisinin zenginliğini genç kuşaklara onların diliyle ulaştırmak. Ayrıca kısa film yarışması ekledik. İzmir, Manisa, İstanbul, Aydın ve Çanakkale'nin yanı sıra Troya ve Tralleis'te de etkinliklerimiz olacak.

- Bu yılın teması "Mitoloji ve Kadın" Neden bu tema?

- G.E.: Mitolojide çoğunlukla erkek kahramanlar öne çıkar. Oysa hem efsanelerde hem gerçek hayatta yükü kadınlar taşır. Bu yıl o sesleri görünür kılmak, mitolojik anlatılardan günümüze hatırlatma yapmak istedik.

- YoJuliet konseri ve sessiz filme canlı müzik eşliği festivale nasıl bir boyut katıyor?

- G.E.: Mitoloji gibi zengin bir tema yalnızca sinemayla sınırlı kalmamalı. Farklı sanat dalları birleştiğinde güçlü bir sinerji doğuyor. Sessiz filme canlı müzik eskiyi hatırlatırken izleyiciye taze bir deneyim sunuyor. YoJuliet'in performansı ise festivalimize uluslararası bir renk kattı.

- Festivalde verilecek Ülgen ve Mergen ödülleri neyi simgeliyor?

- G.E.: İsimler Türk mitolojisinden. Ülgen (İyilik) ödülü sinemaya estetik ve etik katkılar yapan isimlere veriliyor; bu yılki sahibi Derviş Zaim. Mergen (Bilgelik) ödülü ise mitoloji ve arkeoloji alanındaki derin çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Necmi Karul'a takdim edilecek.

- Farklı şehirlerde düzenlenmek festivale ne katıyor?

- G.E.: Mitoloji tek bir yere ait değil, her şehirde başka bir efsane var. Festival rotamız adeta mitolojik bir yolculuk. Her şehirde yeni izleyiciler kazanıyoruz, öğrencilerle buluşuyoruz. Böylece Türkiye'nin her yanında sahiplenilen bir etkinlik haline geliyoruz. Önümüzdeki yıl Göbeklitepe de rotamıza eklenecek.



DUYGULARIMIZ EVRENSEL VE ÇOK ESKİ

Festival sloganınız "İnsanlığın Ortak Hikâyesi." Mitoloji günümüz insanına ne söylüyor? G.E.: Mitoloji insanlığın kolektif hafızasıdır. Binlerce yıl önce insanlar aşk, öfke, adalet, ölüm gibi soruları mitolojik hikâyelerle anlamaya çalışıyordu. Bugün de değişmedi. Teknoloji ilerlese de insanın dertleri aynı. Mitoloji diyor ki: "Senin duyguların evrensel ve çok eski." Bu yüzden insanlığın ortak hikâyesinden söz ediyoruz.

ANADOLU EFSANELERİ DİJİTAL OYUNLARDA

Bu yıl ilk kez düzenlenen Dijital Oyun Yarışması gençler için nasıl bir etki yaratır? Rahmi Aydemir: Genç nesil teknolojiyi en iyi oyunlarla deneyimliyor. Mitolojik hikâyeleri oyunlara taşımak, onlara kültürel miraslarını kendi dünyalarında sunmak demek. Anadolu'nun efsaneleri, diğer mitolojiler kadar güçlü ve ilham verici.