7/24 şehirde yaşam

İstanbul sanata doyacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 20'nci durağı İstanbul, 26 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında sanatseverlere zengin bir program sunacak. Dün akşam Royal Philharmonic Orchestra konseriyle başlayan festival kapsamında yarın akşam National Arab Orchestra AKM'de konser verecek. Festivalde Carmina Burana, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, 2026-2027 Sezonunda İDOB Gala Konseri, Büşra Kayıkçı, İncesaz İstanbul'a Dair, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Hicaz Faslı, İstanbul 8. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali Klarnetin Yıldızları ve İstanbul 8. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali Yavuz Bingöl - Efsun of Anatolia, Klasik Müzik Orkestrası Konseri gerçekleştirilecek. Özcan Deniz, Oğuzhan Koç, Simge, Bengü, Derya Uluğ, Ceza gibi ünlü isimlerin hayranlarıyla buluşacağı festivalin öne çıkan gösterilerinden biri de, geçen yıl Bolşoy Bale Festivali'nde İstanbul'da sahne alan ekibin sanat yönetiminde gerçekleşecek Stanislavsky Bale Gala olacak.



Saksofonla Balkan ezgileri

Etkileyici saksofon performansıyla öne çıkan sanatçı Anıl Şallıel, Okteberfest kapsamında 4 Ekim akşamı Yapı Kredi Bomontiada'da sahneye çıkacak. Sanatçı, Anıl Şallıel & Balkan Sessions konseptiyle Balkan müziğinin enerjisini sahneye taşıyacak.





Karahan'dan Romantikler repertuvarı

Başarılı tenor Murat Karahan, Romantikler başlıklı programıyla bu akşam Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşuyor. Sanatçı, Sinatra'dan Aznavour'a, Sezen Aksu'dan Şehrazat'a uzanan geniş repertuvarıyla dinleyicilere romantik bir müzik yolculuğu yaşatacak.





Bu oyunda robot var

Türkiye'nin ilk robotlu tiyatrosu olarak hayata geçirilen Neci'nin Diji Maceraları, çocuklara teknolojiyi bilinçli kullanmanın, doğayı korumanın ve gerçek dostluğun önemini eğlenceli bir macerayla anlatıyor. Gerçek robotlar ve yapay zekâyı sahneyle buluşturan, Dr. Nabat Garakhanova'nın kaleme aldığı müzikli ve interaktif çocuk oyunu 29 Eylül'de Trump Sahne'de gerçekleşecek prömiyeriyle seyirciyle buluşuyor.





VR gözlükleriyle tiyatro deneyimi

Berkun Oya'nın yazıp yönettiği; Asiye Dinçsoy, Berkun Oya, Cihat Süvarioğlu, Çağlar Çorumlu, Erdem Şenocak, Fatih Artman, Gönül Gezer ve Nebi Tolga Yılmaz'dan oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken 35 Mayıs, 180 derece sanal gerçeklik deneyimi ve sekiz kişilik seanslarıyla 3 Ekim'den itibaren sadece belirli günlerde Paribu Art'ta seyirciyle buluşacak. İlk sezonunda 100 günde 750 seans gerçekleştirerek 3 bin 500 seyirciye ulaşan yapımın sınırlı sayıdaki yeni sezon biletleri satışta, elinizi çabuk tutmakta fayda var.





Aileler, Rami Kütüphanesi'nde buluşuyor

Ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesini ve farklı kuşakların bir araya gelmesini amaçlayan AileFest, 26 Eylül – 4 Ekim 2026 tarihleri arasında İstanbul Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek. Festival; çocukların gelişimini destekleyen içeriklerin yanı sıra ailelerin birlikte vakit geçirebileceği kültür-sanat, kitap, eğitim, spor ve atölye etkinliklerini ziyaretçilerle buluşturacak. 0–3, 3–6 ve 7–12 yaş gruplarına özel içeriklerin yer alacağı festivalde, çocukların gelişim dönemlerine uygun duyusal, uygulamalı, sportif ve kültürel aktiviteler sunulacak.



1914 Kuşağı bir arada

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'nin yeni süreli sergisi 1914 Kuşağı: Tanıdığımız Ressamlar, ziyarete açılıyor. Küratörlüğünü Prof. Dr. Gül İrepoğlu'nun üstlendiği sergi, Türkiye İş Bankası ve Arkas koleksiyonlarından yaklaşık 200 eseri bir araya getiriyor. Sergi, 20. yüzyılın başlarında ilk sanat eğitimlerini İstanbul'da aldıktan sonra Paris'e resim eğitimine gönderilen ve 1914'te I. Dünya Savaşı'nın çıkmasıyla yurda dönen, dolayısıyla "1914 Kuşağı" olarak anılan İbrahim Çallı, Feyhaman Duran, Sami Yetik, Hüseyin Avni Lifij, Nazmi Ziya Güran ve Hikmet Onat gibi isimlerin Türk resim sanatı üzerindeki etkisini bütüncül bir bakışla sunuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör