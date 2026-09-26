Maksimalist bir kış bizi bekliyor

Haydi hızlı bir şekilde hafızamızı tazeleyelim. 2020 yılında dünyayı etkilemeye başlayan pandemiyi hatırlayalım önce. Pandeminin bizi 2022 yılı sonlarına kadar ağırlıklı olarak evlerimize hapsettiğini ve bildiğimiz normallerden uzaklaştığımızı hatırlayalım sonra. Pandemi döneminde ağırlıklı olarak evlerde geçen ve yaşamak için ihtiyaç duyduklarımız dışında çok da bir şeylere para harcamadığımız süreci düşünelim sonra. Evet eminim tam olarak ne demek istediğimi anladığınız. Pandemide eşofman takımlarıyla geçirdiğimiz sürecin ardından ilk normalleşme rüzgarlarıyla birlikte kendimizi alışverişe ve çılgınca tüm moda trendlerini bir arada kullanmaya adamıştık hatırlarsanız.

DÜMDÜZ KOMBİNLER GERİDE KALDI

2022 yılı yaz sezonu itibariyle başlayan bu süreçte elimize geçirdiğimiz her şeyi giymiş, gece- gündüz, klasik-spor, günlük- partilik ayrımı olmadan her şeyi üst üste kombinlemiştik. Ve sonrasında da moda dünyası bizlere, dolaplarımıza bir 'reset atabilmek' için 'old money' ya da 'clean girl' olarak adlandırdığımız trendleri hayatımıza sokmuştu. Moda dünyasının her çılgınlığını yaşadığımız iki yıllık sürecin ardından yaklaşık iki sene önce hayatlarımıza giren bu trendler bizlere yeniden sadeleşmeyi, toprak tonlarıyla barışmayı, basit ve dümdüz kombinler yapmayı öğretti. Kabul edin, resmen giyinmeyi, hangi rengin hangi renkle giyinebileceğini o süreçte yeniden öğrendik ya da hatırladık. Ve şimdi o sade ve tutarlı kombinlerin ardından yeniden yavaş yavaş kendimizi ve kendimize has beğenilerimizi ortaya koymamızın zamanı geldi. En azından moda dünyası bu sonbahar-kış sezonu için bu kararı almış durumda. Bunu da en korkusuzca yapabilmemizi sağlayacak şey tabii ki maksimalizm.

SADELİK İÇİN DE PARA GEREKİYOR

Kısaca söylememiz gerekirse yıllarca yaşam tarzımızı, gardıroplarımızı ve evlerimizi domine eden 'clean girl' estetiği ile hüzünlü bej çılgınlığı yerini renklere bırakıyor. Bu çılgın trendle moda severler, ulaşılamaz kusursuzluk baskısından ve tekdüzelikten yaşadıkları yorgunluğu ortaya koyuyor ve demin de söylediğimiz gibi yeniden kendini ifade etme özgürlüğünü geri alıyor. Moda dünyası uzun bir süredir sadeliğin, nötr renklerin ve 'less is more' yani 'az, çoktur' felsefesinin konfor alanında yaşıyordu. Bakmayın bu durum biraz da pandemi sonrası tüm dünyayı eline alan ekonomik krizin, her şeyi olduğu gibi moda dünyasını da ne büyük bir şekilde etkilediğinin bir göstergesi. 'Old money' ya da 'clean girl' akımlarıyla; pürüzsüz bir cilt, geriye taranmış kusursuz bir topuz ve tamamen bej tonlarından oluşan kapsül gardıroplarla kitleleri peşinden sürükledi. Ancak bu çabasız görünen mükemmellik bir yandan da moda tüketicisini gizli bir strese sokan bir illüzyondan ibaretti. Çünkü bu sade görünümü hakkıyla ortaya koyabilmek için de oldukça iddialı miktarda para harcamak gerekiyordu. Her bir parçanın birbiriyle uyumlu olması, tutarlı olması, renk uyumlarının özenle kararlaştırılmış olması hepimizi zorladı. Pandemi sonrasında yaşam alanlarımızın da gri, bej ve kremin tekeline girdiği 'sad beige' yani hüzünlü bej dönemiyle birleşen bu minimalizm süreci, en nihayetinde kaçınılmaz bir tüketici isyanı doğurdu.

PLASTİKTE YAŞAM

■ Parlak PVC, şeffaf malzemeler ve plastik esintili dokular, ayakkabıların ötesine geçerek hazır giyime de giriyor. Yağmurluklar, etekler, çantalar ve ayakkabılar sezona fütüristik ve eğlenceli bir hava katıyor.



BİR YILDA YÜZDE 200 ARTIŞ

■ Rakamlar ve sektör raporları incelendiğinde de maksimalizme doğru devasa bir pazar kayması olduğu görülüyor. Özel bri araştırma platformu olan Quid'in 2025-2026 raporuna göre, güzellik ve moda sohbetlerinde 'sessiz lüks' ve 'minimalizm' kelimelerinin hacmi belirgin bir düşüş yaşıyor. Tüketiciler artık aynı makyaj tekniklerinin, aynı kıyafetlerin ve aynı dekorasyon kodlarının herkesi aynılaştırdığından şikayet ediyor. Bu şikayetler, 'dopamin giyimi' ve ifade odaklı güzellik kavramlarının sosyal medya konuşmalarının merkezine yerleşmesine zemin hazırladı. Arama motorları ve ilham platformları da bu trendi doğruluyor. Pinterest Predicts raporları, 'eklektik maksimalizm' ve 'vintage maksimalizm' aramalarının yıldan yıla yüzde 200'leri aşan devasa artışlar gösterdiğini ortaya koyuyor.

BU TRENDLERE YATIRIM YAPIN ÇİFT KİŞİLİK

■ Cesur renk kombinasyonları giderek daha popüler hale geliyor. Mor, mavi, açık yeşil, yeşil ve pembe gibi beklenmedik renk kombinasyonları, renk çatışmalarının kaçınılmak yerine teşvik edildiği maksimalist bir görünüm yaratıyor.

LÜTFEN KONTROL EDİN

■ Ekose ve kareli desenler, bu sezonun en önemli baskılarından biri olarak öne çıkıyor. Klasik ve binicilik tarzından grunge esintili tarzlara kadar, bu desen takım elbiseden dış giyime ve aksesuarlara kadar her şeyde karşımıza çıkıyor.

WALL STREET ÇILGINLIĞI

■ Keskin 80'ler ve 90'lar tarzı, ince çizgili kumaşlar, yapılandırılmış terzilik, vücuda oturan silüetler ve daha koyu tonlarla geri dönüyor. Şık, seksi ve tavizsiz bir şekilde güçlü bir tarz düşünün.

SANATSAL ÇIKMAZ

■ 1920'lerin ihtişamı ve zarafeti geri döndü; düşük bel kesimleri, T-bantlı ayakkabılar, inciler, püsküller, boncuk işlemeler ve akıcı silüetler, 1920'lerin "Çılgın Yılları"na modern bir yorum getiriyor.

OKUL TATİLİ

■ Preppy tarzı giyim, daha rahat ve kişisel bir güncelleme alıyor. Polo tişörtler, blazer ceketler, kolej çizgileri, trikolar, mokasenler ve sportif etkiler, geleneksel okul üniforması kurallarına uymak yerine bir araya getiriliyor.

BOHEM YENİDEN CANLANMA

■ Bohem tarzı, daha karanlık ve kasvetli bir dokunuşla geri dönüşünü sürdürüyor. Fırfırlar, danteller, akıcı silüetler, deri, zengin dokular ve dramatik maksi elbiseler, hafif gotik bir havayla romantik bir estetik yaratıyor.

MİNİMALİST YAKLAŞIM OUT

■ Maksimalizmin yükselişi, küresel moda markalarının koleksiyon dili ve podyum iletişiminde anında karşılık buldu. Trend araştırmaları şirketi WGSN'nin tüketici öncelikleri raporuna göre, tüketiciler artık kaygı azaltıcı minimalizm yerine neşeyi tetikleyen uyarım arayışında. Şirketin verileri, Y ve Z kuşağı tüketicilerinin yüzde 68'inin, standartlaştırılmış estetik kurallar yerine kendi karmaşık alt kültürlerini ve kimliklerini yansıtan yaşam alanlarını tercih ettiğini ortaya koyuyor. TikTok'un reklam içgörüleri paneline bakıldığında, 'clean girl' ve 'clean aesthetic' etiketlerinin etkileşim ve izlenme sürelerinde ciddi bir doygunluk ve gerileme yaşandığı görülüyor. Buna karşın, topluluğun kendi kurallarını yarattığı 'cluttercore', 'maximalisttok' ve 'dopamine dressing' etiketleri milyarlarca izlenmeye ulaşarak doğrudan sosyal ticaret harcamalarını yukarı taşıyor. Euromonitor International'ın Küresel Tüketici Trendleri araştırması ise tablonun ekonomik çıktısını çok net özetliyor: Küresel tüketicilerin yüzde 60'ı artık seri üretim minimalist ürünler yerine, antika hissi veren, hikayesi olan, küratize edilmiş veya kişiselleştirilmiş karakterli ürünler için daha fazla harcama yapmaya hazır.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör