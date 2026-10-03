7/24 şehirde yaşam

Aile festivalı'nde konser coşkusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen "Aile ve Nüfus On Yılı" kapsamında düzenlenen AileFest, İstanbul Rami Kütüphanesi'nde ziyaretçileriyle buluşmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Valiliği destekleriyle düzenlenen festival çocukların gelişimini destekleyen içeriklerin yanı sıra ailelerin birlikte vakit geçirebileceği etkinliklerini ziyaretçilerle buluşturuyor. Farklı yaş gruplarına yönelik özel alanların yer aldığı festivalde ünlü sanatçılar da sevenleriyle buluşuyor. Örneğin festivalde bu akşam sevilen şarkıcı Kubat yarın akşam da Kıraç sahne alacak. 5 Ekim'de Cengiz Özkan, 6 Ekim'de ise Ümit Sayın, Ferda Anıl Yarkın, Eda - Metin Özülkü konser verecek.





Yann Tiersen İstanbul'da

Fransız filmi Amelie'nin akıllardan silinmeyen müziklerine imza atan ünlü Fransız müzisyen ve besteci Yann Tiersen, İstanbul'a geliyor. Sanatçı 10 Ekim'de Maximum Uniq Açıkhava'da konser verecek. Kariyerinde bu yıl 30'uncu yılı geride bırakan Tiersen, İstanbul konserinde yeni albümünden özel seçkileri dinleyicileriyle paylaşacak.

Aída Gomez'in Carmen'i sahnede

14 yaşında Ballet Nacional de España'ya katılan, üç yıl içinde başdansçılığa yükselen ve 30 yaşında kurum tarihinin en genç sanat yönetmeni olarak tarihe geçen Aída Gómez, tutkunun ve özgürlüğün zamansız simgesi Carmen'i İstanbul'a getiriyor. İspanyol dansının dünyaca tanınan yıldızı ve topluluğu, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında yarın akşam AKM'de sahne alacak.





Pera Müzesi'nde iki yeni sergi

Pera Müzesi, biri çağdaş resmin sınırlarını, diğeri erken Cumhuriyet İstanbul'unun görsel hafızasını ele alan iki sergiyi sanatseverlerle buluşturuyor. Frank Bowling: Yaratım ve Yıkım, Francis Bacon ve Victor Willing Müdahalesiyle sergisi, soyut resmin önemli temsilcilerinden Frank Bowling'in eserlerini Türkiye'de ilk kez izleyici karşısına çıkarıyor. Alistair Hicks küratörlüğündeki sergide Bowling'in yapıtlarına Francis Bacon ve Victor Willing'in eserleri eşlik ederken, üç sanatçının resmin olanaklarına farklı yaklaşımları "Resim neye dönüşebilir?" sorusu etrafında buluşuyor. Müze ayrıca İstanbul Araştırmaları Enstitüsü'nün 20. yılı kapsamında Cumhuriyetin Kamera Arkası sergisini ağırlıyor. İdil Çetin ve Ahmet Ersoy'un küratörlüğündeki sergi, erken Cumhuriyet İstanbul'unun gündelik yaşamını ve foto muhabirliğinin perde arkasını, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Fotoğraf Koleksiyonu, Basın Fotoğrafları Arşivi'nden seçilen fotoğraflarla gözler önüne seriyor. 90 bini aşkın negatiften oluşan arşivden seçilen görüntüler, dönemin toplumsal çeşitliliğine ve görsel hafızasına ışık tutuyor.

Yeni sezonu açıyor

Alper Kul'un geçen sezon sahnelemeye başladığı ve çok beğenilen Çok Tatlı Bi Hikaye, isimli oyunu yarın akşam Zorlu PSM'de yeni sezonu açıyor. Yazdığı, yönettiği ve tek kişilik performansıyla hayat verdiği oyun için özel şarkılar da hazırlayan Alper Kul, kadın erkek ilişkileri üzerinden seyirciyi hem güldüren hem de hüzünlendiren bir yolculuğa davet ediyor.



Bir Pop Masalı Harbiye'de

Yaz mevsiminin enerjisinden sonbaharın hüzünlü atmosferine geçtiğimiz bugünlerde konserler yine içimizi ısıtmaya devam ediyor. Jolly Joker'in 20. yılı kapsamında ünlü yıldızlar Harbiye Açıkhava sahnesinde hayranlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Emre Altuğ, Türkçe pop müziğin farklı dönemlerinden izler taşıyan özel repertuvarıyla hayata geçirdiği hayranlık uyandıran projesi Bir Pop Masalı'yla 6 Ekim Salı akşamı sevenleriyle buluşacak. Kendine özgü yorumuyla Türkçe pop müziğin güçlü isimlerinden biri olan Yıldız Tilbe de 8 Ekim Perşembe akşamı Harbiye Açıkhava sahnesinde konser verecek.



Rapçiler coşturacak

Türkçe rap sahnesinin öne çıkan isimlerini bir araya getiren Hood In The Woods, bugün İstanbul Life Park'ta gerçekleşecek. Lvbel C5, Yung Ouzo, BEGE ve Artz'ın sahne alacağı etkinlik, güncel rap kültürünün farklı seslerini açık hava atmosferinde müzikseverlerle buluşturacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör