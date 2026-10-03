Moda haftalarıyla stil rotanızı çizin

Yaz sonunda moda dünyası şehre hızlı bir geri dönüş yaşadı. Özellikle dört büyük moda başkenti arka arkaya düzenlenen defilelerle önümüzdeki yılın trendlerini iddialı koleksiyonlarla bizlere gösterdi. 10-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenen New York Moda Haftası ile başlayan moda haftası heyecanı 28 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında düzenlenen Paris Moda Haftası ile son buldu. Yaklaşık bir ay boyunca moda dünyasının en önemli tasarımcıları, modaevleri ve markaları 2027 ilkbahar-yaz koleksiyonlarını sergiledi. "İdil sonbaharın sonundayız. Biz kışa hazırlanırken, gelecek yılın ilkbaharında yazında giyilecek kıyafetler bizim ne işimize yarayacak?" diye soranlar elbette olacaktır. Onlara "En basit dille pantolonların kesimleri, aksesuvarların kullanım şekli ve alanları, eteklerin boyları yani kısaca moda dünyasının ilerleyip varacağı ilk rotayı bilmek gerekir" yanıtını verebilirim. Gelecek yıla dair bu ipuçları bizlerin şimdiden bazı parçaları daha akıllıca satın almamızı sağlayacaktır. Mesela gelecek yıl artık görmeyeceğimiz trendlere dair parçaları bu sezon çok yüksek rakamlar vererek satın almamayı tercih edebiliriz. Satın alacağımız jean kesimlerine ofiste giyeceğimiz gömlek, etek-ceket ya da pantolon-ceket takımların renklerine ya da kesimlerine şimdiden dikkat etmeye başlayabiliriz. Yani size şu anda son günlerini yaşadığımız bu moda haftası sürecinin bizim için gelecek günlere dair önemli bir ipucu verdiğini söyleyebiliriz.



GÖSTERİŞLİ KALIN KEMERLER

Milenyum kuşağı, toplanın: Bel kemeri resmen geri döndü, ancak 2027 için artık sadece sonradan akla gelen bir detay değil. Milano'da tasarımcılar, belden sarkan silüetleri sıkılaştırmak, daha yumuşak parçalara yapı kazandırmak ve bazı durumlarda ana unsur haline getirmek için kemerleri kullandılar. Lüks markalarda kemerler, beli belirginleştiren dekoratif aksesuarlar olarak tasarlandı, hatta bazı görünümlerde iki kemer üst üste takıldı.

İŞLEMELİ JEAN'LER

İster dar kesim, ister boru paça, ister bol kesim, önümüzdeki bahar kot pantolonunuzun şekli kadar önemli olan tek şey, nasıl işlendiğidir. Tasarımcılar beklenmedik renklerden işlemeli detaylara kadar her şeyle oynarken, Milano moda dünyası için basit bir mavi kot pantolon yeterli değil ve zarif detaylar ön plana çıkıyor.

SADE GİYİM PARÇALARI

Modanın hala sade minimalizm ile tam anlamıyla maksimalizm arasında kararsız olup olmadığından emin değilseniz, Milano podyumları bir şeyi çok açık bir şekilde ortaya koyuyor: 2027 ilkbahar-yaz sezonunda sade giyim geri plana atılıyor. Milano Moda Haftası boyunca tasarımcılar, baskılı etekleri, açıkta kalan iç çamaşırlarını, oyunbaz oranları, zıt renkleri ve kasıtlı olarak salaş bir giyim tarzını benimsedi.

YUVARLAK YAKALAR

Geçtiğimiz yıl çene hizasına kadar fermuarla kapatılmış dar ceketlerin ardından, yuvarlak yaka, Milano'nun en güzel 2027 ilkbahar-yaz trendlerinden biri olarak sessizce ortaya çıkıyor. Tasarımcılar, aşırı açık görünmeden yeterince ten gösteren geniş, kavisli yakaları tercih ediyor.



PLASTİK DOKUNUŞLAR

Milano podyumları, parlak vinil ve şeffaf PVC'ye çok daha sofistike bir hava katan, ışıltılı ve neşeli parçalarla doluydu. Lüks moda markaları, alışılmış fütüristik çağrışımları keskin terzilik ve zarif, vücuda oturan silüetlerle değiştirerek, şeffaf kauçuk elbiseler ve parlak vinil trençkotları, aksi takdirde sade bir koleksiyonda sergileyerek bu trend için özellikle güçlü bir örnek oluşturdu.

MAVİ GÖMLEK ETKİSİ

Oxford gömlek önümüzdeki sezon inanılmaz bir yükseliş yaşayacak. Özellikle de pudra mavisi tonunda olanlar. Milano, yeni sezonda birçok farklı görünümde karşımıza çıkan şık gömleklerle klasik beyaz düğmeli gömleğin ötesine geçmek için ikna edici bir örnek sunuyor.



EL İŞİ ÇOK KIYMETLİ

Londra Moda Haftası'nda olduğu gibi şu bir ayda yapılan moda haftalarının birçoğunda el işleri detaylı bir şekilde ön plana çıkıyor. Gül Ağış'ın kreatif direktörü olduğu Log von Siga bu detaya yer veren markalardan sadece biri. Gül Ağış gibi birçok tasarımcı, sunumlarında detay ve tekniği merkeze koydu. Bitmiş giysinin arkasında gizlenmek yerine, her bir parçanın yaratılmasına harcanan emek, çoğu zaman hikayenin bir parçası haline geldi.



RENKLERLE OYNAYIN

GOLD TONLAR

Önümüzdeki günlerde sarımsı 24 ayar altından daha koyu, antik pigmentlere kadar uzanan gold ve doreler çok popüler olmaya aday. Ve bu renk paleti sadece aksesuvarda değil devasa, uçuşan organza elbiselerde bile karşımıza çıkıyor. 1980'lere gönderme yapan bu iddialı renk paleti kadınların enerjilerini ve aura'larını daha da yükseltmeye aday. Moda tarihinin önde gelen isimlerinden Yves Saint Laurent bu renkle ilgili olarak "Altını seviyorum; büyülü bir renk. Bir kadını yansıttığında, güneşin rengidir" diyor.

PEMBE GÜZELLİK

Acı kırmızıdan sonra sakinleştirici bir palet temizleyici olan güzel pastel pembe, Milano'nun cesur giyim tarzına daha yumuşak bir dokunuş getirerek 2027 yılının en etkili renk trendlerinden biri olmaya aday. Marni'de , bu narin ton bordo kırmızısı, turuncu ve yosun yeşiliyle birlikte kullanılarak tatlılık ve daha şık bir görünüm arasında beklenmedik bir kontrast yarattı; başka bir yerde ise MM6, akıcı ve yumuşak romantik bir silüet oluşturmak için soluk pembe saten kullandı.

BEYAZ DETAYLAR

Gelecek yıl oldukça çok ve etkili bir şekilde göreceğimiz renklerden biri zamanı asla geçmeyen beyaz renk. Ancak rengin tonları ve kullanıldığı alanlarla ilgili değişimler gözlemlendi. Mesela Londra Moda Haftası'nda koleksiyonunu sergileyen Bora Aksu, renge farklı bir yaklaşım sergiledi. Tasarımcı koleksiyonu için sanatçı Mary Beale'inyaşamına ve eserlerine odaklandı. Zamansız silüetleri, detaylı aksesuarlar ve geleneksel el işçiliğiyle birleştirdi. Giysilerde, renklerin sadeliğiyle öne çıkan, bol miktarda el yapımı dantel ve nakış yer aldı. Terzilik ve tarihi referanslar koleksiyonu bir araya getirdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör