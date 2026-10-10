7 24 şehirde yaşam

Diyarbakır'da festival heyecanı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, 10-18 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır'da gerçekleştirilecek. Festivale beşinci kez ev sahipliği yapacak şehirde dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, geleneksel sanat çalışmalarından çocuk etkinliklerine kadar birçok program düzenlenecek. Diyarbakır'ın surlarla çevrili tarihi merkezi, İçkale Müze Kompleksi ve kentin farklı kültür sanat mekanları festivalin buluşma noktaları olacak. Nevruz Parkı'nda düzenlenecek ücretsiz konserler, festival boyunca Hakan Altun, Mert Demir, Sefo, Sagopa Kajmer, Poizi, Derya Uluğ, Bengü, Murat Boz ve Fatma Turgut'un sahne performanslarına ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında sergiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleri de sanatseverlerle buluşacak.



İğneada'da müzik molası

Bu yıl 16–18 Ekim'de Longosphere'de düzenlenecek İğneada: Caz Maz'ın bu yılki edisyonunun müzik programı, farklı tür ve kuşaklardan yedi ismi bir araya getiriyor Festival programında Dilhan Şeşen, Hakan Başar Trio, İdil Meşe Trio, Funk House Band ve Maymun Collective'in yanı sıra DJ setleriyle Doğa Bekiroğlu ve Eren Erkman yer alıyor. Konserlerin yanı sıra yoga, pilates, atölyeler ve doğa aktiviteleri de festival programına eşlik edecek.





Çanakkale'de bienal zamanı

Çanakkale Bienali, 10 Ekim-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Metcezir // Ebb & Flow başlığıyla 10. edisyonunu gerçekleştirecek. Türkiye'den ve dünyadan 9'dan fazla ülkeden 60'ın üzerinde sanatçının katılımıyla düzenlenecek bienal izleyicileri, su, toprak, hafıza ve dönüşüm kavramları etrafında Çanakkale'den Troya'ya uzanan geniş bir coğrafyada çağdaş sanatla buluşturacak.





Klasikler sahnede

Şef Cem Mansur yönetimindeki Gedik Filarmoni Orkestrası, yeni sezonun ilk konserinde klasik kelimesinin üç farklı anlamını aynı programda buluşturuyor. Meriç Artaç, Mozart ve Prokofiev'in eserlerinden oluşan konser, 14 Ekim akşamı Süreyya Operası'nda gerçekleşecek. Konserin solisti dünyaca tanınan piyanist Eliso Bolkvadze olacak.





Önce Beyoğlu sonra turne

Attilâ İlhan'ın şiirlerinden Muhsin Ertuğrul'un tiyatro mirasına uzanan Beyoğlu kültürü Beyoğlu Sahne'de yaşamaya devam ediyor. Yarın akşam 20.00'de piyanist ve besteci Fırat Akarcalı 12 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de ise müzik tarihinin en sıra dışı enstrümanlarından theremin, Peter Theremin ve Dengin Ceyhan'ın performansıyla sanatseverlerle buluşacak. Öte yandan Ceyhan "Echoes of Anatolia" ile 16 konserlik kıtalararası turnesine 16 Ekim'de Talinn'den başlıyor. Anadolu'nun sesini uluslararası dinleyiciyle buluşturan piyanist turnesine Londra, Edinburgh, Dublin ile devam edecek.



Doğaçlama Tiyatro Festivali 6 yaşında

Bu yıl 6.'sı düzenlenecek İstanbul Uluslararası Doğaçlama Tiyatro Festivali, yurt dışı ve yurt içinden çok sayıda oyuncu ve tiyatro severi bir araya getiriyor. Avrupa ve Amerika'da uzun yıllardır yapılan ve büyük bir ilgiyle takip edilen doğaçlama festivallerinin İstanbul'daki temsili, 7-10 Ekim 2026 tarihleri arasında Kadıköy'deki İstanbulimpro Sahnesi'nde gerçekleştiriliyor. 4 gün sürecek festivalde, Türkiye'den doğaçlama oyuncuları, Hollanda, İtalya ve Sırbistan'dan gelen oyuncularla birlikte aynı sahnede performans sergileyecek.



Pencereler kentsel hafızaya açıldı

Bir kahve markasının kamusal alanda hayata geçirilen güncel sanat projesi Yanköşe, 12'inci edisyonunda sanatçı TUNCA'nın Yan Yana isimli çalışmasını ağırlıyor. TUNCA, Ayvalık ve çevresindeki eski evlerden toplanan yaklaşık 500 adetten oluşan ahşap çıkma pencereleri kentsel hafızayı simgeleyen bir arşiv malzemesine dönüştürüyor. Her bir pencere farklı bir yaşamı ve hikâyeyi temsil ederken "yan yana" geldiklerinde ortak bir kent hafızası oluşturuyor. Yan Yana eserinde çıkma pencerelerin temsil ettiği hafızayı bir kentin dönüşümüne vurgu yaparak anlatan sanatçı, kentsel dönüşümün sadece binaların değişmesinden ibaret olmadığını, o evlerin kullanıcıları, mahalle ilişkileri, ekonomik yapı ve yaşam biçimleriyle birlikte kolektif bir değişimi tetiklediğini de pencereler aracılığıyla sanatseverlere aktarıyor. Eser, Kabataş'ta mekânın 260 metrekarelik dış cephe duvarında ziyaretçilerini karşılıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör