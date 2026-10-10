Bu sonbahar aksesuvarlar başrolde

Sonbahar-kış sezonu kesinlikle modanın kendisini gösterdiği dönemdir. Tüm yazı elbise, terlik ve mayolarla geçirdikten sonra şehre dönüşte herkes giyimine daha fazla özen göstermeye başlar. Moda haftalarının başlamasıyla ve mağazalarda yeni sezona dair parçalar görmeye başladıkça da hepimiz kendimizi yeniden moda dünyasının heyacen verici dünyasında buluruz. Bu mevsimde öncelikli olarak gardırobumuzu yeniden düşünmeye başlarız. Yılın geri kalanında var olmayan belirli bir giyinme enerjisi vardır sonbaharda. Kıyafetlerimizi dener, farklı kombinler yapar, moda dergilerine bakar bir yandan da alışverişe çıkarız. Bu nedenle de editörler, stilistler, moda yazarları ve içerik üreticileri bu sezon için aralıksız olarak önerilerde bulunur.

KATMANLAR ÖNEMLİ

Tabii ki sonbahar giyiminde en önemli şey katmanlama sanatıdır. Bu genellikle hafif ceketler ve kazaklar giymek anlamına gelir, ancak aynı fikir aksesuvarlar için de geçerlidir. Küçük bir detay gibi görünse de, sallantılı bir küpe, gösterişli bir yüzük veya doğru çoraplar bile bir kıyafetin havasını tamamen değiştirebilir. Şık ve preppy tarzı kombinler, caz ayakkabıları, burun detaylı ayakkabılar, inci ya da boncuklu kolyeler derken bir anda basit bir etek ve gömlek kombini bile bambaşka bir havaya bürünür. Bu aksesuvar trendlerini bu kadar ilgi çekici kılan şey, günlük sokak stiline kolaylıkla entegre edilebiliyor oluşu. Bu sezon sadece aksesuvarlarla bile bir anda tüm kombininizi bambaşka bir havaya büründürmeniz mümkün. Sonbahar için gardırobunuzu güncellemenin en kolay yolu, aksesuvar trendlerine hızlı bir şekilde adapte olmak.

UZUN BONCUKLU KOLYELER

Uzun boncuklu kolyeler şu sıralar oldukça popüler. Sade bir bluzun, uzun kollu bir gömleğin veya kazağın üzerine takıldığında, bu aksesuar anında kişilik ve şıklık katıyor ve en sade kıyafetin bile daha özenli görünmesini sağlıyor.

BURUN DETAYLI AYAKKABILAR

Klasik babetler, topuklu ayakkabılar ve platform ayakkabılar... Klasik Fransız tasarımlarından ilham alan özellikle topuklu ayakkabı ve babetler farklı renkli ya da özel detaylı burunlu modellerle kalbinizi çalacak. Her tarz ve fiyat aralığında, kapaklı burunlu ayakkabılar dinamik bir kontrast ve çok yönlülük sunarak, giyildikleri her kıyafeti etkileyici ve şık hale getiriyor.

KEMER YERİNE KUŞAKLAR

İpek, saten ya da deri kuşaklar herkesin tarzı olmayabilir. Ancak bu şık detayı oldukça fazla bir şekilde göreceğiz. Aslına bakarsanız fularları belimize bağlamaya başladığımız andan itibaren trendin bu yöne doğru kayacağı belliydi. Maksimalizmin yükselişiyle birlikte basit bir gömlek ve pantolon ikilisini bir anda iddialı bir havaya büründürmenin en kolay yolu kuşak detayı. Lüks markaların tasarımcıları 2026 sonbahar-kış koleksiyonlarında, pantolon ve kazaktan etek ve body'ye kadar her şeyle kombinlenmiş olarak görüldüler. Bu trendi denemek istiyorsanız ancak nasıl giyeceğinizden emin değilseniz, kuşağı belinize bağladığınız ipek bir fular gibi kullanmayı deneyin.

CAZ AYAKKABILARI

Bale ayakkabıları ve mokasenler sonbaharda hâlâ moda olsa da, gerçek moda uzmanları genellikle derby veya brogue olarak adlandırılan caz ayakkabılarına öncelik verecek. Sportif, dans esintili kökenlerinden günlük moda temel parçalarına dönüştü.



Çantalara özel ilgi



ESKİTİLMİŞ DERİ

Tasarımcıların şu anda hemfikir olduğu bir çanta trendi de eskitilmiş deri. Yıpranmış bir görünüm ve vintage çekiciliğe sahip bu çantalar, kişinin hayatına tamamen entegre olmadan çok önce anlatacak bir hikayeye sahipmiş gibi hissettiriyor. Bu stilin güzelliği kusurlarında yatıyor. Çizikler, kırışıklıklar ve solmalar sadece karakter katıyor. Charles & Keith'in Ginevra çantasından Liffner ve Satin Laurent'in modellerine kadar en şık seçenekleri keşfetmek için aşağı kaydırmaya devam edin.

EGZOTİK GÖRÜNÜM



Sonbahar aksesuar trend raporu, hayvan desenli parçalardan bahsetmeden tamamlanmış sayılmaz. Ancak bu sezon geleneksel leopar ve zebra desenleri ön plana çıkmıyor. Bunun yerine, yılan balığı, devekuşu ve timsah gibi çok daha lüks ve pahalı görünümlü dokular yükselişte ve şık dikdörtgen el çantaları şeklinde büyük bir etki bırakıyor. Proenza Schouler'ın 2026 Sonbahar/Kış koleksiyonunda, fildişi ve siyah yılan balığı desenli çizgileri olan ve şimdiden çok moda olacağı tahmin edilen dikkat çekici bir el çantası da dahil olmak üzere örneklerini podyumda gördük. COS ve Reformation da bu trende yönelerek benzer tasarımları en yeni koleksiyonlarına dahil ediyor

DOLABINIZA BU MODELLERİ EKLEYİN

East-West yani yatay ve uzun silüetler lüks markaların koleksiyonlarında geniş yer alıyor.

Yarım ay modeller bu sezon yeniden yükselişe geçti.

Süet ve özellikle kahve tonlarındaki süet çantalar çok popüler.

Egzotik deriler özellikle timsah ve yılan derileri çok moda. En azından onlara gönderme yapan baskıları olan çantalardan muhakkak koleksiyonunuza ekleyin.

Vintage klispler, nostaljik metal çerçeveli ve tokalı çantalar yeniden popüler.

Yumuşacık clutch'lar günlük kombinlerinizi kurtaracak.





GÖZLER AYAKLARDA

Kitten heels yani alçak topuklar lüks modaevleri tarafından çok sevildi. İddialı birçok markanın öne çıkardığı zarif alçak topuklular.

Süet ve yumuşak deri loafer ya da slippers modelleri yeniden çok gözde olmuş durumda.

T-kayışlı yani T-strap modeller, görkemli retro görüntüleriyle lüks moda markalarının gözdesi olmuş durumda.

Süslü ve boncuklu topuklar bu sezon gösterişli bir geri dönüş yaşıyor.

Leopar gibi hayvan derisi baskıları ayakkabılarda çok popüler.



GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ GÖSTERİŞLİ YÜZÜKLER



Bu sezon parmaklarınızı süsleyebildiğiniz kadar süsleyin. Üst üst yüzükler takmaktan, her parmağınızı yüzüklerle donatmaktan çekinmeyin. Lapisler, ametistler bu sezon yükselişte. Yarı değerli taşlı yüzükler, Instagram, TikTok ve Pinterest'te giderek daha popüler hale geliyor ve göz ardı edilemez bir hal alıyor. En şık giyim tarzına sahip kişiler bu yüzükleri arzuluyor ve kazak ve kot pantolondan resmi elbise ve topuklu ayakkabıya kadar her şeyle birlikte takıyorlar.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör