Her seferinde 1 santim daha yükseğe

Onu yalnızca madalyaları ve rekorlarıyla anlatmak eksik kalıyor. Çünkü Duplantis, Usain Bolt'un vedasından sonra atletizmin ihtiyaç duyduğu 'seyirciyi koltuğundan kaldıran yıldız' boşluğunu dolduran en ikonik isim haline geldi. Yarışırken eğleniyor, tribünle konuşuyor, rakipleriyle şakalaşıyor ve rekor denemelerini gösteriye dönüştürüyor. Üstelik artık elinde yalnızca sırık değil, mikrofon da var. Duplantis'in hikayesi ABD'nin Louisiana eyaletindeki evlerinin arka bahçesinde başladı. Babası Greg 5.80 metre atlamış eski bir sırıkçı, annesi Helena ise İsveç adına yarışmış eski bir heptatlet ve voleybolcuydu. Greg Duplantis evin arka bahçesine çocukları için sırıkla atlama alanı kurmuştu. Mondo daha çocukken eline süpürge sapını alıp evin içinde atlama taklitleri yapıyor, yedi yaşından itibaren yaş grubu dereceleri kırıyordu. Belki de bugün yarışırken bu kadar rahat görünmesinin nedeni bu: Sırıkla atlama onun için önce bir meslek değil, çocukluk oyunuydu.

AMERİKA'DA DOĞDU AMA İSVEÇ'İ SEÇTİ

Duplantis, 10 Kasım 1999'da Louisiana'da doğdu. Amerikalı babası ve İsveçli annesi sayesinde iki ülkeden birini temsil edebilirdi, tercihini İsveç'ten yana kullandı. 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda şampiyon oldu, Paris 2024'te unvanını korudu. Paris'te 6.25 metreyle dünya rekorunu da kırdı. Artık soru "Duplantis kazanacak mı?" değil, "Rekor gelecek mi?" olmuştu.

BİR SANTİMLİK İMPARATORLUK

Duplantis'in dünya rekorları 2020'de 6.17 ile başladı. Sonrasında çıta her defasında tam birer santimetre yükseldi. 6.18, 6.19, 6.20... Yıllar içinde istikrarlı şekilde 6.30'a tırmandı ve ardından 12 Mart 2026'da ülkesi İsveç'te 6.31'e ulaştı. Bu, kariyerindeki 15'inci dünya rekoruydu. Peki neden her defasında sadece bir santimetre artırıyor? Sırıkla atlamada, atlayışınızın dünya rekoru olarak tescil edilebilmesi için önceki rekorun enaz bir santimetre aşılması yeterli. Büyük organizasyonlarda dünya rekoru için ayrıca ciddi ödüller de veriliyor. Dolayısıyla çıtayı bir anda birkaç santimetre yukarı taşımak yerine sınırı basamak basamak ilerletmek hem sportif açıdan daha kontrollü bir süreç sunuyor hem de her yeni başarıyı ayrı bir dünya rekoru şovuna dönüştürüyor.



İŞTE ÇOCUKLUK BAHÇESİNDEN BAŞLAYIP GÖKYÜZÜNE UZANAN O 15 BASAMAKLI TARİHİ KRONOLOJİ

Derece (Metre) Organizasyon / Yer Tarih

6.17 m Copernicus Kupası, Toruá (Polonya)....................................8 Şubat 2020

6.18 m Müller Grand Prix, Glasgow (İskoçya)...............................15 Şubat 2020

6.19 m Belgrade Indoor Meeting, Belgrad (Sırbistan).......................7 Mart 2022

6.20 m Dünya Salon Atletizm Şampiyonası, Belgrad (Sırbistan)....20 Mart 2022

6.21 m Dünya Atletizm Şampiyonası, Eugene (ABD).................24 Temmuz 2022

6.22 m All Star Perche, Clermont-Ferrand (Fransa)......................25 Şubat 2023

6.23 m Diamond League Finali, Eugene (ABD)................................17 Eylül 2023

6.24 m Xiamen Diamond League, Xiamen (Çin).............................20 Nisan 2024

6.25 m 2024 Paris Olimpiyat Oyunları, Paris (Fransa).................5 Ağustos 2024

6.26 m Silesia Diamond League, Chorzów (Polonya).................25 Ağustos 2024

6.27 m All Star Perche, Clermont-Ferrand (Fransa).......................28 Şubat 2025

6.28 m Stockholm Diamond League, Stockholm (İsveç)............15 Haziran 2025

6.29 m Kıta Turu, Budapeşte (Macaristan).................................12 Ağustos 2025

6.30 m Dünya Atletizm Şampiyonası, Tokyo (Japonya)...................15 Eylül 2025

6.31 m Mondo Classic, Uppsala (İsveç)...........................................12 Mart 2026



Duplantis'in bu "1 santim oyununu" yalnızca para için sürdürdüğünü söylemek doğru değil. Rekor denemelerini kendi sınırlarını zorlamanın doğal bir parçası olarak görüyor. Kesin olan rakam bugün 6.31. Üstelik 26 yaşında. Los Angeles 2028'de 28, 2032 Olimpiyatları'nda ise 32 yaşında olacak. Önünde hâlâ uzun bir kariyer var.



DEV SPONSORLUKLAR

Red Bull, lüks saat üreticisi Omega ve İsveç merkezli devler Klarna ile Eton Shirts'ün küresel yüzü.

MONDO'NUN İMPARATORLUĞU

Duplantis'in servetinin 5-6 milyon sterlin civarında olduğu tahmin ediliyor. Gelirinin önemli bölümünü rekor primleri, sponsorluklar, katılım ücretleri ve şampiyona ödülleri oluşturuyor.

KATILIM ÜCRETLERİ

Dünyadaki büyük atletizm organizasyonları, tribünleri kapalı gişe dolduran bu süperstarı sadece piste davet edebilmek için yarışma öncesinde yüklü miktarda katılım bedeli ödüyor.



SIRIKTAN MİKROFONA

Usain Bolt piste çıktığında yarış başlamadan gösteri başlardı. Duplantis onun yerini almış değil ancak atletizmin 'rekor kırarken eğlendiren yıldız' ihtiyacını bugün en görünür biçimde karşılayan isim. Paris Olimpiyatları bunun en iyi örneğiydi. Altın madalyayı garantiledikten sonra asıl gösteri başladı. Stade de France'taki on binlerce kişi Duplantis'in dünya rekoru denemesine kilitlendi. 6.25'i geçtiğinde sırıkla atlama birkaç dakikalığına olimpiyatların merkezine yerleşti. Yunan Emmanouil Karalis gibi genç isimlerin yükselişi de rekabeti ve branşın görünürlüğünü artırıyor. Duplantis'in ikinci büyük tutkusu müzik. İsveçli müzisyen Emil Berg ve prodüktör Rasmus Wahlgren ile bir reklam çalışması için stüdyoya girmesiyle başlayan süreçte üçlü yaklaşık 30 şarkı üretti. Duplantis 2025'in başında ilk single'ı Bop'u yayımladı. 2026'da ise Budapeşte'de düzenlenen Ultimate Championship'in resmi marşını hazırladı. Seslendirdiği ve yapımında yer aldığı Gold organizasyonun resmi marşı oldu. "Mondo" adıyla yürüttüğü müzik projesi milyonlarca dinlenmeye ulaştı. Duplantis sporu bırakıp müziğe geçmiyor; ikisini aynı anda yürütüyor. Hedefini de gizlemiyor: Bir gün Grammy kazanmak istiyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör