7/24 şehirde yaşam

Perdeler bu kez Tiyatro Festivali için açılıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Tiyatro Festivali bu yıl 30'uncu yaşını kutluyor. Mehmet Birkiye'nin küratörlüğündeki festival, 22 Ekim-3 Aralık tarihleri arasında Türkiye ve dünyadan yapımları İstanbul'un farklı sahnelerine taşıyacak. Festivalin açılışında Caroline Guiela Nguyen'in yönettiği Lacrima var. Théâtre National de Strasbourg'un ilk kadın direktörü olan Nguyen'in bu yapımı, ENKA Vakfı desteğiyle 22 ve 23 Ekim'de Zorlu PSM'de gerçekleşecek. Festivalin kadın üretimini görünür kılmayı amaçlayan Bu İşte Bir Kadın Var seçkisi de bu yıl devam ediyor.

Seçkide Henrik Ibsen'in Bir Bebek Evi ve Sanatçısı Belirsiz imzalı İvi Buradaydı yer alıyor. Suzie Miller'ın Tolstoy'un Anna Karenina romanını bugünün dijital dünyasında yeniden yorumladığı ve başrolünde Özlem Öçalmaz'ın yer aldığı Anna K., Tansu Biçer, Tülin Özen, Defne Koldaş ve Sezer Arıçay'ı bir araya getiren Elizabeth Costello, Dmitry Krymov'un yazıp yönettiği Requiem gibi öne çıkan oyunların yer aldığı festivalin kapanışını Oscar Wilde'ın ölümsüz romanından Kerem Kurdoğlu tarafından uyarlanan ve Mehmet Birkiye tarafından yönetilen Dorian Gray'in Portresi yapacak. Oyunda Salih Bademci, Engin Hepileri ve Yiğit Sertdemir'in de aralarında olduğu geniş oyuncu kadrosu yer alıyor. Tiyatro heyecanını yakından yaşamak isterseniz, festival oyunlarına göz atmayı ihmal etmeyin.





İki güçlü ses aynı sahnede

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Demet Sağıroğlu ve güçlü sahne performansıyla dikkat çeken Barbaros, Türkiye turnesine çıkıyor. İki sanatçı; bu akşam Ankara'da, 23 Ekim'de İstanbul ve 19 Kasım'da İzmir'de gerçekleşecek konserlerde kendi sevilen şarkılarının yanı sıra Türk müziğinin farklı dönemlerinden eserleri ve özel olarak hazırlanan repertuvarı müzikseverlerle buluşturacak.





Ankara'da sanat fuarı

Ankara, ekim ayında sanat dünyasını bir araya getirecek önemli etkinliklerden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. ArtNouva 3. Sanat Fuarı, 21 Ekim'de gerçekleştirilecek açılışın ardından 22- 025 Ekim tarihleri arasında sanatseverleri ağırlayacak. Farklı disiplinlerden sanatçıları, galerileri ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde bir araya getirecek fuarda sanatın farklı üretim biçimlerinden eserler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Fuara katılacak sanatçılardan Gülhilal Alakuş ise yeni çalışmalarını ilk kez Ankara'daki sanat izleyicisiyle buluşturmaya hazırlanıyor. Alakuş, fuar öncesindeki heyecanını dile getirirken, ArtNouva gibi farklı sanatçı ve izleyici profillerini bir araya getiren organizasyonların yeni karşılaşmalara alan açtığını ifade etti.





Maçka'da Buluşalım

Karadenizlileri ve Karadeniz sevdalılarını buluşturan Maçka'da Buluşalım: Bir Karadeniz Şöleni, yarın 4. kez KüçükÇiftlik Park'ta düzenlenecek. Kemençe ve tulum seslerinin yankılanacağı, tüm gün horonun vurulacağı festivalde Karadeniz müziğinin sevilen sanatçıları Onay Şahin, Niyazi Koyuncu, Onur Atmaca, Samida ve Efe Karagüzel konser verecek.



Bir Garip Peri Masalı

Kun Art Space'in kurucu yöneticisi Elif Sezer koordinasyonuyla Adana Çırçır Kültür Ve Sanat Merkezi'nde izleyicisiyle buluşan sergi sanatçı Sinan Kaplan'ın seramik ve enstalasyon içerikli eserlerine ev sahipliği yapıyor. 25 Ekim'e kadar sürecek sergiye adını veren Bir Garip Peri Masalı yerleştirmesinde, Anadolu'nun kırsal yaşamında kadınlarla özdeşleşen renkli plastik ayakkabılar, kentleşme ve modernleşme deneyimi üzerinden ele alınıyor.

Kadın ve çocuklar üzerine...

Kadınlar ve çocuklar üzerinden bireysel yaşanmışlıkları toplumsal bellekle buluşturan sanatçı Aydın Biçen, ilk sergisiyle sanatseverlerle Cubart Galeri'de buluşuyor. Küratörlüğünü Dr. Zeynep Öztürk'ün üstlendiği İz- Bellek-Direnç adlı sergi kadın ve çocuk figürleri üzerinden kırılganlık, hafıza ve direnç arasındaki görünmeyen bağlara odaklanıyor. 1987 Batman doğumlu sanatçının eserleri 1 Kasım'a kadar görülebilir.



Profesyonel yoluna devam ediyor

Dušan Kovacevic'in kaleme aldığı, Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği Profesyonel, Devlet Tiyatroları çatısı altından emekli olduktan sonra özel tiyatroyla yoluna devam ediyor. Yetkin Dikinciler ve Bülent Emin Yarar'ın rol aldığı tiyatro klasiği haline gelmiş oyun Yugoslavya'daki büyük dönüşümün öncesini ve sonrasını bir aydının yaşam öyküsü üzerinden ironik bir dille anlatıyor. Birey ile sistem arasındaki çatışmayı kara mizahla ele alan oyun, yarın ve pazartesi akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör