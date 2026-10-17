Los Angeles yolcusu kalmasın

Bir sporcunun hayali olimpiyatlarda yarışmak, kürsüye çıkmak ve ülkesinin bayrağını göndere çektirmektir. Ancak o kürsüye uzanan yol, olimpiyatlardan çok önce başlar. Yıllar süren çalışmalar, uluslararası turnuvalar, kazanılan puanlar ve bazen bir müsabakada elde edilen tek bir galibiyet, dört yılda bir gerçekleşen büyük buluşmanın kapısını açabilir. İşte 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na giden yolun önemli duraklarından biri de İstanbul olacak. 16-27 Haziran 2027 tarihleri arasındaki 4. Avrupa Oyunları, kıtanın önde gelen sporcularını bir araya getirirken Türkiye için de madalya ve olimpiyat yolunda avantaj elde etme fırsatı sunacak. Organizasyondaki 26 disiplinin 22'si 2028'in olimpik programıyla örtüşüyor. Sporcularımız birçok branşta doğrudan olimpiyat kotası veya olimpik sıralama puanı kazanma imkânı bulunacak.



OKÇULUKTA GÖZLER METE GAZOZ'DA

Türk sporunun olimpiyat tarihine geçen isimlerinden Mete Gazoz, İstanbul 2027 öncesinde dikkatlerin çevrileceği sporcular arasında bulunuyor. Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan, ardından dünya ve Avrupa şampiyonluklarına ulaşan milli okçu, 2026 sezonunda da önemli başarılara imza attı. Temmuz ayında Madrid'de düzenlenen Dünya Kupası etabında İtalyan Mauro Nespoli'yi finalde 6-0 yenerek altın madalya kazandı. Üstelik okçulukta yalnızca Gazoz değil, yeni kuşak sporcular da öne çıkıyor. Berkim Tümer ve Berkay Akkoyun, 2026 Dünya Kupası'nda milli takımın önemli isimleri arasında yer aldı. Türkiye, nisan ayında Puebla'da düzenlenen Dünya Kupası etabında erkekler klasik yay takımında gümüş madalya kazandı. Elif Gökkır, Gizem Özkan ve Dünya Yenihayat'tan oluşan kadın takımı da aynı organizasyonda finale yükseldi. Bu sonuçlar, Türk okçuluğunun İstanbul 2027 öncesi potansiyelini ortaya koyuyor.

GENÇ YILDIZLAR İÇİN BÜYÜK SINAV

Avrupa Oyunları'nın bir başka önemli yönü de genç sporculara sunduğu uluslararası rekabet ortamı. İstanbul'daki organizasyonda yüzme, atletizm, jimnastik, eskrim, masa tenisi ve modern pentatlon gibi branşlarda da Avrupa'nın önde gelen sporcuları mücadele edecek. Su sporları programına ilişkin önemli bir ayrıntı da netleşti. Avrupa Su Sporları Federasyonu ile Avrupa Olimpiyat Komitelerinin ağustos ayında yaptığı açıklamaya göre 23 Yaş Altı Avrupa Yüzme Şampiyonası ve Avrupa Artistik Yüzme Şampiyonası, İstanbul 2027 programı kapsamında gerçekleştirilecek. Genç yüzücülerin katılacağı şampiyona oyunların başlangıç bölümünde, artistik yüzme yarışmaları ise son bölümünde düzenlenecek. Bu nedenle İstanbul 2027 yalnızca olimpiyat madalyası bulunan sporcuların değil, uluslararası kariyerlerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan gençlerin de sınavı olacak.

MADALYADAN DAHA FAZLASI

Avrupa Oyunları ilk kez 2015'te Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlendi. İkinci organizasyona 2019'da Belarus'un başkenti Minsk, üçüncüsüne ise 2023'te Polonya'nın Kraków-Matopolska bölgesi ev sahipliği yaptı. Şimdi sıra İstanbul'da. İstanbul'daki organizasyonun önemini artıran unsur, Los Angeles Olimpiyatları'ndan yaklaşık bir yıl önce düzenlenecek olması. Nitekim 2023 Avrupa Oyunları'nda Paris 2024 Olimpiyatları için 100'den fazla kota hakkı dağıtılmıştı. Avrupa Olimpiyat Komiteleri, İstanbul 2027'nin de doğrudan kota ve sıralama sistemleri aracılığıyla olimpiyatlara katılım sürecinde önemli bir rol üstleneceğini açıkladı. Türkiye açısından bakıldığında ise organizasyonun ayrı bir anlamı var. Milli sporcular, Avrupa'nın güçlü rakipleriyle bu kez kendi ülkelerinde karşılaşacak. Özellikle boks, güreş, tekvando, atıcılık, okçuluk, halter ve jimnastik gibi Türkiye'nin uluslararası başarı geçmişi bulunan branşlarda elde edilecek sonuçlar dikkatle takip edilecek.

FIRSATLAR ÜLKESİ TÜRKİYE

Avrupa Olimpiyat Komiteleri Koordinasyon Komisyonu Başkanı Mihai Covaliu, İstanbul 2027'nin Los Angeles Olimpiyatları yolunda kritik bir aşama olacağını vurguluyor. Covaliu'nun mart ayında yaptığı açıklamaya göre organizasyon, sporculara hem doğrudan kota hem de olimpik sıralama sistemleri üzerinden katılım fırsatları sunacak.

BOKSÖRLERİN OLİMPİYAT HESABI

İstanbul'da dikkatlerin çevrileceği bir diğer branş boks olacak. Türkiye, 2023 Avrupa Oyunları'nda boks aracılığıyla Paris Olimpiyatları için önemli kotalar elde etmişti. Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli, Polonya'daki organizasyonda altın madalya kazanarak olimpiyat vizesi almıştı. Hatice Akbaş, Gizem Özer, Samet Gümüş ve Tuğrulhan Erdemir de aynı oyunlarda elde ettikleri derecelerle Paris 2024'e katılım hakkı kazanmıştı. Paris Olimpiyatları'nda Buse Naz Çakıroğlu 50 kiloda, Hatice Akbaş ise 54 kiloda gümüş madalya elde etti. Bu iki sporcunun olimpiyatlarda kazandığı başarılar, Türk kadın boksunun uluslararası düzeyde ulaştığı noktayı gösteriyor. İstanbul 2027, milli boksörlerin Los Angeles yolculuğunda da önemli bir yarışma olabilir.

ÜÇ BRANŞ İLK KEZ

İstanbul 2027'nin programında önemli yenilikler de var. Kürek, halter ve squash, Avrupa Oyunları'nda ilk kez yer alacak. Özellikle squash açısından İstanbul'daki organizasyon ayrı bir önem taşıyor. Çünkü bu spor, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda ilk kez olimpik programa girecek. Jimnastik, voleybol ve güreş ise 2023 Avrupa Oyunları'nda bulunmamalarının ardından yeniden programa dahil edildi. Böylece İstanbul'daki organizasyon, Türkiye'nin geleneksel olarak güçlü olduğu branşların yanı sıra olimpiyat programında öne çıkmaya başlayan yeni disiplinlere de ev sahipliği yapacak.

2023'TE KOTA KAZANDILAR

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin Paris 2024 katılım listesine göre 2023 Avrupa Oyunları'nda elde ettikleri sonuçlarla olimpiyat kotası kazanan sporculardan bazıları:

Buse Naz Çakıroğlu

(Boks, altın madalya)

Busenaz Sürmeneli

(Boks, altın madalya)

Hatice Akbaş

(Boks, bronz madalya)

Samet Gümüş

(Boks, gümüş madalya)

Gizem Özer

(Boks, bronz madalya)

Tuğrulhan Erdemir

(Boks, bronz madalya)

İsmail Keleş

(Atıcılık, altın madalya)

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör