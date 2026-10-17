Romantik ve gotik bir kış bizi bekliyor

Bu hafta yağan yağmur ve soğuk havayı daha net hissetmeye başladık. Kış karanlık yüzünü göstermeye başladı. Durum böyle olunca da siyah tonlarına elimiz daha çok gider oldu. Tabii siyah rengi giymenin tek bir yolu yok. Ve bu sezon siyahı kesinlikle gotik ve romantik bir tema içinde giymek moda. Moda dünyasının trendlerini doğal olarak 20'li yaşlarındakiler çok daha rahat bir şekilde hayatlarına katıyor. Ve Z jenerasyonu çoktan bu iddialı tarzı iş hayatına yani ofis giyimine sokmuş durumda. TikTok gibi sosyal medya platformlarında beyaz yakalı gotiğin hashtag'i 25 milyon kezden fazla paylaşılmış durumda... Danteller, beyazlar ve siyahlar bir arada... Rugan siyah botlar, file çoraplar, danteller ve Ortaçağ moda trendlerine gönderme yapan parçalar yine bu tarzla son derece uyumlu...

Viktorya dönemi bağcıklı botlar, çapraz kesim elbiseler, tılsımlı takılar, paisley desenler ve koyu erik rengi kadife, bu sezonun gardıroplarında yerini buluyor. Uluslararası alanda tasarımcılar folklora, tarihi silüetlere ve daha duygusal bir giyim tarzına yönelirken, birçok marka da bu havaya kendi sofistike yorumlarını katıyor. Bu hareketin uluslararası öncülerinden biri olan Türk moda tasarımcısı Dilara Fındıkoğlu... Fındıkoğlu, koleksiyonlarında Viktorya dönemi korseleri ve siyah giysili müritlerden oluşan bir kalabalık aracılığıyla kendine özgü karanlık evrenini hayata geçirdi. Tasarımcı uzun zamandır tarihi kıyafetlerden ilham alıyor, ancak son çalışmaları özellikle modanın karakter ve anlatı duygusu taşıyan kıyafetlere olan mevcut iştahına uygun görünüyor. Öte yandan, yine Türk tasarımcı Erdem Moralıoğlu'nun koleksiyonu da korselere, uzun eteklere ve antika esintili işlemelere yer veriyor.



SİYAHLAR ZIMBALAR VE KADİFELER

Siyah tabii ki vazgeçilmez. Ama koyu lacivertler, mürdüm tonları da yine bu trendle birlikte dolaplarımıza giriyor. Klasik siyahların yanı sıra bu sezon gardıroplara derin vişne çürükleri, acı kahveler, fümeler ve parlak sıcacık renkler de trende ekleniyor. Asi bir hava katan zebra ve kaplan çizgileri ile bot, çanta ve aksesuvarlarda sıkça göreceğimiz timsah derisi görünümleri ön planda. Ve bu hayvan desenlerini doğal olarak romantik ve gotik bir tarz içinde kullanmak mümkün. Modern gotik tarz son bir yıldır yavaş yavaş yeniden popüler olmaya başladı. Ve bu tarz yüzlerce yüzyıl öncesine ait gotik giyim tarzının popüler bir yorumu. Geleneksel gotik tarzın öğelerini modern moda trendleriyle birleştirerek, karanlık, dramatik ve etkileyici bir görünüm yaratıyor. Beyaz, gri, kırmızı, mor ve lacivert gibi diğer karanlık tonlar da sıklıkla kullanılıyor. Modern yorumda deri, kürk, ipek, kadife, şifon, tül ve dantel ile birlikte lateks ve rugan detaylar da göze çarpıyor

Modern gotik tarzın en önemli özelliklerinden biri, metal aksesuvarlar ve büyük kemerler. Bu kadar detaylıca anlatınca ofiste ve sokakta bu tarzda gördüğünüz kişiler de daha çok dikkatinizi çekmeye başladı öyle değil mi? Gotik stili tercih edenler, gizemli ve dramatik bir görünüm elde etmeyi amaçlıyor. Bu akımda, zarafetin karanlık yüzü vurgulanırken, feminenliğin öne çıkarılması da önemli bir unsur.



ORTAÇAĞ'A GÖNDERME YAPIYOR

Gotik kültürü yaklaşık 12'nci yüzyıl Avrupası'nda ortaya çıkan bir moda trendidir. O dönemde yaygın olan Romaesk mimarisinden etkilenen terziler, gotik tarzı moda akımı haline getirmiştir. Gotik sanatı, Orta Çağ'ın sonlarından Rönesans döneminin başlarına kadar yaygın olan bir sanat akımıdır. Yani Gotik kültürünün rüzgarı 12'nci yüzyıldan 16'ncı yüzyıla kadar devam etmiştir. Dönemin sanat dallarında gotik tarzın yansımalarını ağırlıklı olarak görmekteyiz. Gotik mimarinin ön planda olduğu bu dönemde, gotik tarz resim ve heykel sanatlarında da etkisini göstermiştir. Gotik sanat ilk olarak Fransa'da ortaya çıkmıştır. Ardından tüm Avrupa'ya yayılmıştır. Giyim sektörü her ne kadar sanat dallarından uzakmış gibi görünse de dönemin akımlarından oldukça etkilenen ve dönemin ruhunu yansıtan tasarımlarıyla birlikte akımlarla iş birliği içerisindedir. Hatta giyim modası, çoğu zaman dönemin tarihsel ve sosyolojik vurgularını yapmalarıyla tarihe ışık tutmuştur.



ARAMA ORANI YÜZDE 95 ARTTI

Google'da siyah renk ile ilgili aramaların yüzde 95 artması, gotik giyim tarzına dair aramaların yüzde 477 oranında artması bu trendin sadece bu sezon değil önümüzdeki birkaç sezon boyunca da yükselişte olacağının en büyük ispatı. Financial Times gazetesi TikTok'ta goth kelimesininin 10.8 milyar kez görüntülendiğini, gothgirl kelimesinin de 6.5 milyar kez görüntülendiğine dikkat çekiyor. Gazete makalesini şu sözlerle sürdürüyor: "Romantik, dişi ancak çok güçlü ve mesafeli kadınlar... Pullardan ve payetlerden sıkılanlar bir anda kendilerini kadifelere, dantellere ve ipeklere sarılmış olarak buldu. Bembeyaz porselen ciltlerin popüler olduğu son derece iddialı bir dönem... Bu tarz kıyafetleri kırmızı halıda gördüğümüz gibi bir yandan da ofislerde ve günlük hayatta da sıklıkla görmeye başladık. Trend son derece yaygın bir şekilde aramızda. Önümüzdeki yıllarda da daha da yaygınlaşacak."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör