Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen ve Türkiye'nin en büyük kültür etkinliklerinden birisi haline gelen Konya Kitap Günleri, kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. "Okumadığın Gün Karanlıktasın" temasıyla 16 Ekim'de başlayan festival her yaştan okuru kitaplarla buluşturuyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Kitap Günleri'nin şehrin kültürel birikimini zenginleştiren ve okuma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayan Türkiye'nin önemli kültür organizasyonlarından biri haline geldiğini belirtti.

BAŞKAN ALTAY'DAN DAVET

Konya Kitap Günleri'nin Selçuklu Kongre Merkezi'nde her yaştan kitapseverin ve özellikle de öğrencilerin yoğun katılımıyla devam ettiğini belirten Başkan Altay, "Bu yıl yine 116 yayınevinden misafirlerimiz var. Etkinlik boyunca da 147 yazarımız kitapseverlerle buluşuyor. Burada hem çocuklar hem gençler hem de her yaştan kitapsever kendileri için hazırladığımız birbirinden faydalı etkinlikten istifade etme imkanı buluyor. Çocuklarımızın etkinlik alanları ve yazar söyleşilerimizle birlikte Kitap Günleri'nin dolu dolu geçmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle herkesi 25 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek 13. Konya Kitap Günlerimize davet ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

KİTAPSEVERLER DE MEMNUN

Kitapseverler de Konya Kitap Günleri'nin her yaştan okuru kitaplarla buluşturan önemli bir organizasyon olduğunu belirterek etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kitap günlerini çok sevdiklerini de dile getiren ziyaretçiler farklı yayınevlerini ve çok sayıda eseri bir arada görme fırsatı buldukları için mutlu olduklarını söyledi. Söyleşiler, imza günleri, çocuk etkinlikleri ve çeşitli kültür-sanat programlarıyla zenginleşen Kitap Günleri, Türkiye'nin önemli yazarlarını Konyalı okurlarla buluşturuyor. Ziyaretçiler, sevdikleri yazarlarla tanışma ve sohbet etme fırsatı yakalarken farklı yayınevlerinin eserlerini inceleyerek kitap dünyasındaki yeni yayınları da keşfetme fırsatı buluyor. Kitap Günleri kapsamında bugün İlhami Fındıkçı, Abdullah Harmancı, Tufan Gündüz, Mehmet Acet, Serdar Arseven, Sevda Türküsev yarın da Hikmet genç, Saadettin Acar, Cihat Yaycı, Selçuk Topal, Taha Kılınç, Yusuf Kaplan, Talha Bora Öge okurlarla bir araya gelecek. Kitap Günleri yarın akşama sürecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör