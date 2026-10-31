7/24 şehirde yaşam

Tiyatro

Edebiyatçılar sahnede buluşuyor

Türk edebiyatının iki dev ismi Sait Faik Abasıyanık ile Orhan Kemal, Marmara Kliniği'nin bahçesinden Burgazada'nın sokaklarına uzanan büyülü bir gecede buluşuyor. Tiyatro Hayali'nin Fatih Koyunoğlu, Murat Akkoyunlu, Barış Yıldız ve Özge Özberk'i bir araya getirdiği sezonun en iddialı oyunlarından olan Düş Payı, iki usta kalemin gerçeklik ile kurmaca, tiyatro ile sinema, geçmiş ile bugün arasında bir düş'ün peşinden sürüklenişine davet ediyor seyirciyi... Emrah Eren'in yönettiği oyun 3 Kasım'da Sahne Dragos'ta 4 Kasım'da Trump Sahne'de izleyiciyle buluşacak.

Konser

Sofya Filarmoniyle iş birliği...

Daimî şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, 2026-2027 sezonuna Sofya ve İstanbul'da art arda vereceği iki özel konserle başlangıç yapıyor. Bu akşam Sofya Filarmoni iş birliği ile Bulgaria Hall'da gerçekleştireceği sezon açılışının hemen ardından, yarın akşam İstanbul Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda dinleyicileriyle buluşacak olan Tekfen Filarmoni, yeni sezonun ilk konserlerinde çağımızın en yetenekli keman virtüözlerinden Daniel Lozakovich'e eşlik edecek.

Sergi

Rengin ve dokunun buluşması

İngiltere'de aldığı moda eğitimi sonrası Türkiye'nin önde gelen mayo markalarıyla çalışan Fulya Öner Genç, moda ve tekstil alanındaki 25 yıllık tasarım birikimini resim sanatına taşıdı. Kumaş ve yağlı boyayı kendine özgü özel bir teknikle birleştiren Genç, TUŞE adlı ilk kişisel resim sergisini, 2 – 8 Kasım 2026 tarihleri arasında Akaretler'deki Karl & Ein Art Gallery'de açıyor. Sanatçı eserlerinde canlı renkler, kalın boya katmanları, spatula izleri ve kumaş materyallerini yağlı boya ile birleştirerek soyut ve Pop Art etkili bir anlatım sunuyor. "Tekstilde tuşe, kumaşın verdiği hissi anlatır. Bugün bu hissi boya ve tuvalden alıyorum. İlk kişisel sergimin ismini geçmişteki tasarımcı kimliğimle bugünkü ressam kimliğimi birbirine bağlaması istediğim için Tuşe koydum" diyen Genç bu sergiyi bir sonuçtan çok yeni bir başlangıç olarak görüyor.

Konser

Dünyaca ünlü çellist AKM'de

Klasik müziğin sınırlarını yeniden tanımlayan İsviçreli çellist Jodok Vuille, yarın akşam Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sahne alacak. Doğanın ortasında, yalın ayak gerçekleştirdiği performanslarla klasik müziği yeni nesillerle buluşturan sanatçı, Michael Jackson'dan Ed Sheeran'a, Coldplay'den Dua Lipa'ya uzanan repertuvarıyla müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Sergi

Hat sanatına bakış

Geleneksel Türk hat sanatını çağdaş bir anlayışla yorumlayan sanatçı Muhammet Mağ, Hattızar adlı kişisel sergisiyle 7 Kasım'da sanatseverlerle buluşuyor. Üsküdar'da kapılarını açmaya hazırlanan UYA Sanat Galerisi'nin ilk sergisi olan Hattızar, hat sanatının köklü mirasını renk, çizgi ve mekân ilişkisi üzerinden ele alıyor. Hattızar ise iç ile dışı, görünür ile görünmeyeni, gelenek ile moderni ayıran ince bir perdeyi ifade eden "zar" anlamına geliyor.

Konser

Ankara'da Azerbaycan gecesi

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları, müziğin evrensel diliyle sahneye taşınıyor. Kardeş Ezgiler başlıklı özel konserde, iki ülkenin köklü müzik kültüründen seçilen eserler, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının yorumuyla hayat bulacak. Farklı ses renklerini bir araya getirecek konserde sopranolar Selva Erdener ve Feryal Türkoğlu, mezzosopranolar Özge Türkoğlu ve Ferda Yetişer, tenorlar Onur Çınar ve Ünüşan Kuloğlu ile bas Mithat Karakelle sahne alacak. Sanatçılara piyanoda Dr. Cemile Cabbar eşlik edecek.

Konser

Geçmişten bugüne melodiler

Klasik konser deneyimini mum ışığının büyüleyici atmosferiyle buluşturan Candela Concert, bu kez Pera'nın geçmişten bugüne uzanan melodilerini sahneye taşıyor. Opera sanatçısı Güvenç Dağüstün ve piyanist Dengin Ceyhan'ı buluşturan Pera'dan Yankılanan Şarkılar konseri; yarın akşam 20.00'de Beyoğlu Sahne'de müzikseverlerle buluşacak. Konser, tüm müzikseverleri mekânın tarihî atmosferinde İstanbul'un müzikal hafızasına doğru bir yolculuğa davet ediyor.