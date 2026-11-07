7/24 şehirde yaşam

40 yıllık fotoğraf mirası

İstanbul Modern Fotoğraf Galerisi, Manuel Çıtak'ın (1962–2023) fotoğrafa başladığı 1980'lerden 2023'te aramızdan zamansız ayrılışına kadar uzanan üretiminden oluşan kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının şehirde, kentin çeperlerinde ve kırsalda insanın varoluşuna odaklanan 40 yıllık çalışmalarından oluşan Kendine Ait Bir Ada, Çıtak'ın belgesel fotoğrafla kurduğu şiirsel ilişkiyi görünür kılmayı amaçlıyor. Sergi, Çıtak'ın insan hâllerini betimleyen, çok bilinen siyah-beyaz kıyı fotoğraflarının yanı sıra renkli ve siyah-beyaz şehir manzaralarını, o dönemde henüz yaygın olmayan panoramik formatta ürettiği çalışmaları, portreleri, Anadolu'da ve çevre ülkelerde çektiği fotoğrafları bir araya getirerek üretiminin daha az bilinen yönlerini de görünür kılıyor.

3 yıl önce hayatını kaybeden sanatçının tüm kariyerini ilk kez bir arada sunan Kendine Ait Bir Ada, Çıtak'ın günlük yaşama duyduğu ilgiyi, seriler hâlinde çalışma eğilimini, güçlü entelektüel birikimini, kıvrak mizahını, kendine özgü bakış açısını ve sade üslubunu ortaya koyuyor. Demet Yıldız Dinçer'in küratörlüğünü üstlendiği, 8 bölümden ve 100 fotoğraftan oluşan sergi, aynı zamanda eşi, yazar Şebnem İşigüzel'in ifadesiyle, sanatçının "bir başına, tek başına, gönüllü bir yalnızlıkla yarattığı fotoğraf dünyasını, kendine ait adası"nı izleyiciyle buluşturuyor.



Sahnede engel yok

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV), kültür ve sanatın herkes için erişilebilir olması hedefiyle bir bankayla sürdürdükleri iş birliği 30. İstanbul Tiyatro Festivali'ne taşındı. İşitme engelli tiyatro sanatçısı Ramesh Meyyappan, işaret dili, mim, ritim, beden hareketleri ve yaratıcı altyazıları bir araya getiren anlatımıyla sahnelediği Veda Ritüeli oyunu ile bugün ve yarın Paribu Art'ta izleyiciyle buluşacak. Doğuştan sağır Arjun karakterinin, işaret dilini öğrenmeyi reddeden babasının cenazesi için Hindistan'a dönmesi ve yarım kalmış baba-oğul ilişkisiyle yüzleşmesini konu alan oyun, iletişim ve aile bağlarını özgün bir sahne diliyle ele alıyor.



Genç piyanist Tataristan'da

40. Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında geçtiğimiz Nisan'da, Alexander Sladkovski yönetimindeki Tataristan Ulusal Senfoni Orkestrası ile Béla Bartók'un 3. Piyano Konçertosu'nu seslendiren Can Saraç, orkestranın özel davetiyle bugün Kazan'da ilk konserini verecek. Saraç, XVI. Sofia Gubaidulina Uluslararası Çağdaş Müzik Festivali Concordia kapsamında, bu kez Macar şef Dániel Somogyi-Tóth yönetimindeki orkestra ile yine aynı eseri seslendirecek.



Sahne CARMEN'in

Dünyanın en önemli Flamenko topluluklarından Fundacion Antonio Gades, çağdaş İspanyol dansının kült eserlerinden CARMEN ile ilk kez Türkiye'ye geliyor. Antonio Gades ve Carlos Saura'nın imzasını taşıyan bu unutulmaz eser, 11 Kasım'da Zorlu PSM'de, 12 Kasım'da ise ATO Congresium'da izleyiciyle buluşacak.



Bu sergiden Kanat Sesleri geliyor

Doğayı ve doğanın karakteristik canlılarını yarı soyut bir dille tuvale taşıyan sanatçı Mehmet Dağlı, kuş figürlerine odaklandığı yeni kişisel sergisi Kanat Sesleri ile Fulart Sanatevi'nde sanatseverlerle buluşuyor. 2025'teki Ada Keçileri ve 2026'da Bozcaada'da açtığı Keçiler sergilerinin ardından bu kez rotasını kuşlara çeviren sanatçı; kuşların hareketini, hafifliğini ve karakterini yalın ve grafiksel bir dille ele alıyor. Sergi 17 Kasım'a kadar Kızıltoprak'ta görülebilir.



Akustik sevenlere

Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi (SGM), Sena Gül (Paptircem), Sufle ve Deniz Tekin'i aynı sahnede buluşturan Sabancı Acoustic Sessions Vol. 1 konserine ev sahipliği yapıyor. 12 Kasım'da gerçekleşecek akustik konserin yanı sıra 17 Kasım'da Arzu Gamze Kılınç'ın yönettiği Filler ve Karıncalar isimli tiyatro oyunu da seyirciyle buluşacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör