Avrupa’da tarih yazdılar

Türk dünyasındaki altı ülkeyi satranç çatısı altında buluşturan Türkçe Konuşan Ülkeler Satranç Birliği'nin kuruluşuna öncülük eden ve ilk dönem başkanlığını üstlenen Türkiye, şimdi de Avrupa'da kulüpler düzeyinde ses getiren büyük bir başarıya imza attı. 2024, 2025 ve 2026 yıllarında Türkiye Satranç Süper Ligi'nde üst üste şampiyon olan Bayegan Pendik Satranç Kulübü, Karadağ'da düzenlenen 41. Avrupa Satranç Kulüpler Kupası'nda Avrupa'nın en güçlü takımlarını geride bırakarak şampiyonluğa ulaştı. Sekizi Türkiye'den olmak üzere 108 takımın mücadele ettiği açık kategoride yedi karşılaşmanın altısını kazanan, birinden beraberlikle ayrılan Bayegan Pendik, turnuvayı yenilgisiz tamamladı. Böylece organizasyon tarihinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kulübü olarak tarihe geçti.



ŞAMPİYONLUK SON TURA KALDI

Turnuva müthiş bir heyecana sahne oldu. Dünyanın önde gelen grand master unvanlı (GM: Büyükusta) sporcuların mücadele ettiği organizasyonda şampiyonluk yarışı son güne kadar sürdü. Bayegan Pendik, son tura Romanya'nın son şampiyon unvanını taşıyan SuperChess takımı ve Çekya temsilcisi Novy Bor ile zirveyi paylaşarak girdi. Şampiyonluk için yalnızca kendi karşılaşmasını kazanması yeterli olmayabilir, diğer masalardan gelecek sonuçlar da belirleyici olabilirdi. Son turda Bayegan Pendik'in rakibi SuperChess'ti. Altı masada oynanan karşılaşmada büyük bir çekişme yaşandı. Hollandalı büyükusta Anish Giri, dünya satrancının önemli isimlerinden Özbek Nodirbek Abdusattorov'u mağlup ederek takımına kritik bir puan kazandırdı. İranlı büyükusta Muhammed Emin Tabatabaei de Ermeni Haik Martirosyan karşısında galip geldi. Türkiye'nin genç yıldızı Yağız Kaan Erdoğmuş ise Hollandalı Jorden van Foreest'e yenildi. Diğer üç masada karşılaşmalar beraberlikle sonuçlandı. Bayegan Pendik, güçlü rakibini 3,5-2,5 mağlup ederek şampiyonluk yolundaki en önemli engeli aştı.



TAKIM OLMAK KUPAYI GETİRDİ

Ancak kupanın sahibinin belirlenmesi için diğer karşılaşmanın sonucunun da beklenmesi gerekiyordu. Çekya temsilcisi Novy Bor, Karadağ'ın Elektroprivreda takımını 4,5-1,5 yenince iki takım da turnuvayı 13'er maç puanıyla tamamladı. Şampiyonu eşitlik bozma puanları belirledi. Yapılan hesaplamada Bayegan Pendik 261,5 puanla, 253 puanda kalan Novy Bor'u geride bıraktı. Böylece Avrupa'nın en prestijli kulüp organizasyonlarından birinde şampiyonluk kupası ilk kez Türkiye'ye geldi.



HER YIL BİR BASAMAK YÜKSELDİ

Bayegan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erhan Arslanalp, "Son üç yıl üst üste Türkiye şampiyonluğunu kazanan kulübümüzün Avrupa Satranç Kulüpler Kupası'nda da son iki yıldaki başarılarını zirveye taşıyarak Avrupa şampiyonu olması bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü'nün ülkemizdeki ve dünyadaki başarıları, Türk satrancının ulaştığı seviyeyi ortaya koyuyor. Takımımızın ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz" yorumunu yaptı.



GENÇ YILDIZLAR AYNI TAKIMDA

Bayegan Pendik'in başarısında, Türkiye'nin genç yetenekleriyle dünya satrancının önemli isimlerini aynı kadroda buluşturması dikkat çekti. Henüz 15 yaşında olmasına rağmen uluslararası satrançta adından söz ettiren Yağız Kaan Erdoğmuş ile genç yaşta büyükusta unvanına ulaşan Ediz Gürel, takımın Türk satrancı açısından öne çıkan isimleriydi. Kadronun uluslararası yıldızları arasında Hollandalı Anish Giri, Azerbaycanlı Şehriyar Mamedyarov, Macar Richard Rapport, İranlı Muhammed Emin Tabatabaei ve Rus Volodar Murzin bulunuyordu. Türkiye'nin deneyimli büyükustalarından Mustafa Yılmaz da şampiyon kadroda yer aldı. Farklı kuşaklardan ve ülkelerden oyuncuların oluşturduğu bu takım, turnuva boyunca istikrarlı bir performans sergiledi

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör