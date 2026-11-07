Kış gardırobunda şıklık zamanı

Sonbaharın keyfini doyasıya çıkardık. Yazdan kalan günlerin, sıcak havaların ve daha ince kıyafetlerle yapılan geçiş mevsimi kombinlerinin de tadını çıkardık. Kombinlerimiz aslına bakarsanız yavaş yavaş soğuk havalara uyumlanmaya başlamıştı bir süredir. Tişört üzeri ceketler yeterli gelmiyordu artık. Gömlek, üzerine kazak ya da hırka sonra bir ceket ve ne olur ne olmaz diye elimize de yağmur geçirmez bir başka parça daha alıyorduk. Ve kasım ayı ile resmen kış sezonuna adım atmış olduk. Artık dolabımıza belirli parçaları kesinlikle eklememizin de zamanı gelmiş durumda. Bu parçalarla kış sezonuna rahat bir geçiş yapabiliriz. Aşağıdaki parçaları dolabınıza ekleyince ortaya şık kış kombinleri çıkacağından emin olabilirsiniz.



KALIN BİR HIRKA

Gerçek yünden, kalın bir hırka bu sezonun olmazsa olmaz parçası. Tişört ya da gömleğin üzerine giyeceğiniz bu tarz bir hırkayı fularlar, yaka iğneleri ve kuşaklarla daha feminen bir havaya büründürebilirsiniz. Yüzde 100 ince merinos yününden yapılmış ya da kaşmir bol kalıplı bir hırkayla kesinlikle kış sezonunda yanlış görünmeniz imkansız.



İNCE İPEK BLUZ

Son birkaç yıldır romantizm akımı moda dünyasını eline almış durumda. Romantik bluzlar da bu trendden en hızlı şekilde kombinlere ilave edilen parçalar oldu. Ama bu sezon sadece romantik bir bluz değil ipek bir bluzu kombinlerinize eklemenizi önereceğiz. "İdil bütçemizi iyice zorluyorsun" diyeceğinizden eminim. Stil editörlerinin ve Avrupalılar'ın 'kapsül dolap' fikrinden bahsetmesinin nedeni de tam olarak bu. Vücudumuzu tanıyıp, doğal elyaflardan, bizi iyi gösterecek parçalara yatırım yaparak her sezon için bir kapsül dolap hazırlayabiliriz. Bu sayede her zaman parçaları bir arada değiştirerek ve sayısız kombin yaparak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Uzun lafın kısası alacağınız bir ipek bluz da emin olun sizin farklı okazyonlarda hoş görünmenizi sağlayacaktır.



DERİ BOMBER CEKET

Bu sezonun olmazsa olmazı deri bomber ceketler... Açık, kapalı, bol paçalı pantolonlarla, hatta ışıltılı bir parti elbisesinin üzerine bile giyebilirsiniz. Evet, pahalı bir parça ama uzun vadeli düşünüyoruz. Zamanla, giydikçe daha da güzel görünecek bir parça için bütçemizi biraz daha zorlamamızın bir sakıncası yok. Burada ne yazık ki tek hata suni derinin, gerçek bir deri parçanın yerini tutabileceği düşüncesi. Ne yazık ki suni derinin ucuz görüntüsü ancak uzak bir fotoğrafta belli olmaz. Yani trendleri sadece görüntüsel olarak takip etmeyi bir yana bırakmamız lazım. Gerçek bir deri cekete yatırım yaptığınız zaman bilin ki bu parçayı gelecek yıllar boyunca da keyifle giyebileceksiniz

BROŞLAR, ÇİÇEKLİ AKSESUVARLAR

Lüks modaevleri bu sezon en basit parçaları bile broşlarla ve çiçekli aksesuvarlarla süsledi. En sevdiğiniz blazer ceket veya elbisenize kumaş bir çiçek broş takarak trendin önünde yer alın.

KEMER DEĞİL KUŞAK

Bir sonraki ikinci el alışverişinizde kendinize güzel bir saten ya da ipek kuşak bulmaya çalışın. Bir anda yün bir pantolon ve kazak ikilisini daha sofistike ve elegan bir görüntüye kavuşturmak istiyorsanız yapmanız gereken şey kesinlikte bu tarz bir kuşakla kombininizi tamamlamak.

FARKLI METALLER BİR ARADA

Hatırlar mısınız bir zamanlar altın ve gümüş tonları bir arada kullanılmazdı. Altın metal detaylı bir kemer taktığınızda, ona uygun bir ayakkabı, altın düğmeli bir ceket giymeniz beklenirdi. Doğal olarak aksesuvarlarınızın da altın renginde olması beklenirdi. Aynı şey gümüş renk için de geçerliydi. Oysa bu sene metallerinizi bir arada kullanmanızın tam zamanı. Eskiden olan bakış açısı bu sene tamamen ortadan kalkıyor. Özellikle mücevher ve aksesuvar dünyasında altın ve gümüş takıları bir arada kullanabilirsiniz.

GÖKYÜZÜ MAVİSİ KAZAK

Sonbahar sezonuna girdiğimiz an sizlere kırmızı bir kazak satın almanızı söylemiştik. Şimdi kış sezonuna adım atar atmaz dolabınıza eklemeniz gereken kazak rengi kesinlikle gökyüzü mavisi. Bu canlı renk, neşelendirici ve tüm nötr renklerle de uyumlu olacak. Bu rengi siyahlarla, bejlerle, lacivertlerle ve son birkaç sezondur görmeye alıştığımız krem ve beyaz parçalarla bir arada kullanabilirsiniz.

BAĞCIKLI AYAKKABILAR

Bu sezon bağcık detayı olan ayakkabılar, botlar, çizmeler çok popüler. Kabul edelim bu küçük detay bir anda kombininizin daha spor bir görüntüye sahip olmasına neden olabilir. Ancak bazı detaylara dikkat ederek bu ayakkabıların çok daha sofistike ve feminen görünmesini sağlayabilirsiniz.



1990'LAR TARZI JEAN PANTOLON

Yüksek bel, düz paça jean'ler yeniden yükselişte. Bu jean pantolonları düz ayakkabılarla giymek için paça boyunu bileğinizde bırakmanız gerekiyor. Bu modelleri topuklu ayakkabılarla, babetlerle, çizmelerle, spor ayakkabılarla rahatlıkla bir arada kullanabilirsiniz. Pantolonunuzu gömlek ve ceketle bir arada da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kazakla ya da tişört ve bomber ikilisiyle de kombinleyebilirsiniz.

HALKA KÜPELER

Halka küpeler, özellikle de kalın halka küpeler çok ama çok popüler. Bu tarzda altın bir küpe aldığınız zaman ömür boyu kullanabileceğinizin garantisini verebilirim. Özellikle altın tonlarında olan bir tane halka küpe, kış boyunca kombinlerinize bir sıcaklık katmanızı sağlayacaktır. Ayrıca bu tarz bir küpeyle rahat akşam yemeklerinde bile daha hoş bir görüntüye sahip olabilirsiniz.



DERİ PANTOLONLAR

Deri pantolonlar göz korkutucu olabilir. Ama formunuza uygun bir tanesi emin olun sizin bütün kış işinizi görecektir. Bu deri parçaları kazaklarla, rahat kombinlerle hatta sweat-shirt'lerle birlikte kullanabilirsiniz. Daha önce de dediğim gibi suni deri ne yazık ki asla gerçek derinin yerini tutmaz.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör