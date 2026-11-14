7 24 şehirde yaşam

Geleceğin virtüözleri AKM'de buluşuyor

Dünyanın farklı ülkelerinden genç piyanistleri Türkiye'nin yetenekli genç müzisyenleriyle aynı sahnede buluşturan 7. İstanbul Orchestra'Sion Uluslararası Piyano Yarışması, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşuyor. Sanat direktörlüğünü Jean-Yves Clément'ın üstlendiği yarışmanın jüri üyeleri arasında Geoffroy Couteau, Gülsin Onay, Denis Pascal, Joseph Moog, Juliette Journaux ve Toros Can bulunuyor. Atatürk Kültür Merkezi, bu özel final gecesine ev sahipliği yaparak farklı ülkelerden gelen genç yeteneklerin uluslararası müzik dünyasıyla buluşmasına, sanatsal paylaşımın güçlenmesine ve İstanbul'un kültür-sanat yaşamının zenginleşmesine katkı sunuyor. 7. İstanbul Orchestra Sion Uluslararası Piyano Yarışması 15 Kasım saat 20.00'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek final akşamında sanatseverleri bekliyor.



Ata'ın sevdiği şarkılar

Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına adanmış konserler devam ediyor. Türk Telekom Prime Kahve Konserleri- Ata'dan Miras ve Gençliğe Emanet Şarkılar başlıklı konser bugün saat 11:00'de Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye'de gerçekleşecek. Soprano Eylem Demirhan ve Bariton Ümit Burak Tekinay; Vardar Ovası, İzmir'in Kavakları, Drama Köprüsü gibi pek çok klasikleşen ve Atatürk'ün sevdiği eserleri seslendirecek. Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'nun Atatürk'ün Klasikleri konseri de yarın 11.30'da Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek. Şef Bekir Ünlüataer yönetimindeki konserde solist Ezgi Köker, Uşşak ve Isfahan makamlarından şarkılar seslendirecek.



İki dil tek sahne

Florentia Village'ın hemen yanındaki 28 bin metrekarelik Gate Event Park açık hava etkinliklerine başlıyor. Winter Village adıyla düzenlenecek konserlerin ilk konuğu Melis Fis... Genç şarkıcı bu akşam ücretsiz konseriyle sevenleriyle buluşacak

Türkçe ve İngilizce şarkılarıyla kendi kuşağının dikkat çeken isimleri arasında yer alan Selin, 20 Kasım'da Zorlu PSM %100 Studio'da sahne alıyor. Güçlü vokali ve enerjisi yüksek sahne performansıyla tanınan sanatçı, geniş kitlelere ulaşan şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl ilk Türkçe albümü Tek Kişilik Masa'yı yayımlayan sanatçı, bu kez İngilizce single'ı Burn With You'yu dinleyicilerle buluşturdu.



Anna Karenina'ya çağdaş yorum

İKSV tarafından düzenlenen 30. İstanbul Tiyatro Festivali devam ediyor. Festival kapsamında Suzie Miller'ın Tolstoy'un Anna Karenina romanını günümüzün sosyal medya gerçekliğiyle yeniden yorumladığı Anna K., 18-19 Kasım'da Alan Kadıköy'de sahnelenecek. Özlem Öçalmaz, İbrahim Arıcı, Ceren Köse ve Nagihan Gürkan'ın rol aldığı oyun, bir kadının özgürlük arayışını, tutku ve varoluş mücadelesini dijital çağın linç kültürü ve cinsiyetçi zorbalığı üzerinden sahneye taşıyor. Nagihan Gürkan'ın çağdaş ve katmanlı rejisiyle özel hayat ve kamusal alan, izleyen ve izlenen arasındaki sınırları sorgulayan oyun festivalin ardından her pazar Bomonti'deki Cloud 34'te de seyirciyle buluşmaya devam edecek.



Kültürel hafızanın izleri

Sanatçı Guido Casaretto'nun The Sea Peoples başlıklı kişisel sergisi SANATORIUM'da sanatseverlerle buluşturdu. Domenico de Chirico küratörlüğünde 26 Aralık'a kadar devam edecek olan sergi, coğrafi ve kültürel temsil süreçlerine odaklanarak geleneklerin, nesnelerin ve zanaat pratiklerinin özgün bağlamlarından uzaklaştıklarında nasıl yeni anlamlar kazandığını araştırıyor



Şehrin Nabzı bu sergide

Kadıköy'deki Galeri FE, Urban Pulse/ Şehrin Nabzı isimli fotoğraf sergisiyle, şehirlerin ihtişamlı silüetlerinden sokakların gözden kaçan detaylarına uzanan iki farklı fotoğrafik perspektifi bir araya getiriyor. Yılmaz Bulut ve Hakan Kürklü'nün eserlerinden oluşan sergide eserlerin satışından elde edilecek gelir çocukların eğitimine destek olmak amacıyla TEGV'e bağışlanacak. Sergi 27 Kasım'a kadar görülebilir



Fis sahnede

Florentia Village'ın hemen yanındaki 28 bin metrekarelik Gate Event Park açık hava etkinliklerine başlıyor. Winter Village adıyla düzenlenecek konserlerin ilk konuğu Melis Fis... Genç şarkıcı bu akşam ücretsiz konseriyle sevenleriyle buluşacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör