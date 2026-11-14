Amazon’dan Gazze’ye dünyanın çığlığı

Dünyadan yüzü aşkın ülkeden, yüz bini aşkın insan, iklim zirvesi COP 31 için Antalya'ya akıyor. Devlet başkanları, bürokratlar, bilim dünyasından önemli isimler, çevreciler ve sivil toplum kuruluşları ve tabii ki eylemciler bir arada. Bunu günlerdir okuyorsunuz? Ya çok konuşulmayanlar? Buzul felaketi yaşayan Nepal'in temsilcileri de Antalya'da, Amazon ormanları için feryat eden yerel halktan bir isim de, Gazze'de İsrail'in sebep olduğu çevre felaketini duyurmak için Türkiye'ye gelen koşup gelen Filistin Çevre Kalitesi Kurumu Başkanı Zağlul Samhan... COP31'in dikkat çeken başlıklarını olarak derledik.



ELEKTRİFİKASYONA ULUSLARARASI DESTEK

COP31 Başkanı Murat Kurum'un haziran ayında Almanya'nın Bonn kentinde açıkladığı elektrifikasyon hedefi, Antalya'da da gündemin önemli başlıklarından biri oldu. Elektriğin küresel enerji tüketimindeki payını 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarmayı amaçlayan girişime Almanya, Norveç ve Etiyopya destek verdi. Çevre örgütleri hedefi olumlu bir adım olarak değerlendirirken, fosil yakıtlardan çıkış için takvim istedi. Elektrifikasyon; özellikle ulaşım, sanayi ve binalarda fosil yakıt kullanımının azaltılmasını amaçlıyor.



BİR ARADA MAVİ BÖLGE'DE

Sanatçı Birnur Temel Birtane; arpa sapı, nar kabuğu ve ceviz gibi tarımsal yan ürünlerden ikincil hammaddeler üreten projeleriyle tanınıyor. Sanatçı, COP31'e geleneksel kahve ve sohbet kültürünün bir araya gelme pratiğinden ilham alan Bir Arada eseriyle katılıyor. Doğal boyamayla elde edilen renklerle boyanmış yün ipliklerin hafif iç strüktürler üzerine katmanlar halinde sarılmasıyla oluşturulan eser, yalnızca izlenen değil, kullanıcı katılımıyla yeniden biçimlenerek yeni ilişkiler kuruyor.



İSRAİL'İN ÇEVREYE VERDİĞİ KORKUNÇ ZARAR

COP31'in Yeşil Bölgesi'ndeki 5 bin kişilik en büyük salona Gazze Salonu adı verilirken düzenlenen sergilerle İsrail'in kullandığı bombalarla Gazze'de büyük bir çevre yıkımına da yol açtığı belgelendi. Zirveye katılan Filistin Çevre Kalitesi Kurumu Başkanı Zağlul Samhan, patlamalarla açığa çıkan toz ve mühimmat kalıntıların toprağı kirletirken yıkılan kanalizasyon sistemlerini, yer altı sularını ve denizi tehdit ettiğini söyledi. BM'nin değerlendirmesine göre Gazze'de 68 milyon tonu aşan enkaz oluştu.

MARISOL'UN AMAZON İSYANI

Peru'nun Amazon bölgesinde yaşayan Kichwa halkının liderlerinden Marisol Garcia Apagueno, COP 31'e damgasını vurdu. Peru'daki Cordillera Azul Millî Parkı'nda yürütülen karbon kredisi uygulamalarına karşı çıkan yerli lider, "Biz altın da, petrol de kullanmıyoruz ama bunun bedelini biz ödüyoruz" sözleriyle gündeme oturdu.

HİMALAYALAR'IN ACI ÇIĞLIĞI

Nepal, Antalya'ya Himalayalar'da yaşanan korkunç felaketin izleriyle geldi. Ağustos ayında Tibet sınırı yakınlarında meydana gelen buzul çökmesi büyük bir sel felaketini tetikledi. 170 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 1500 kişi kayıp olarak bildirildi. Bilim adamları; felakette buzuldan kopan devasa buz ve kaya kütlesinin etkili olduğunu belirledi. Nepal, COP31'de dağlık ülkelerin karşı karşıya olduğu risklere ve uluslararası finansman ihtiyacına dikkat çekiyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör