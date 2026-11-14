Opera modanın kalbine işledi

Hatırlar mısınız bu yılın başında oyuncu Timothée Chalamet, son zamanlarda kimsenin operayı umursamadığını söyleyerek manşetlere çıktı. Bir sanatçının bir başka sanat dalı hakkındaki bu yorumu herkesi şaşırtmıştı doğrusu. Bu yorum hızla viral oldu. Hatta aktörün 'operayı ölü bir sanat formu' olarak nitelendirdiği 2019 tarihli bir röportaj klibini yeniden gündeme geldi. Neyse uzun lafın kısası Chalamet bu açıklamasıyla ciddi bir şekilde gündeme gelirken, tüm süreci de yanlış okumuş olduğu aylar içinde ortaya çıktı. Resmen neredeyse Chalamet'ye inat opera, kültürel bir ivme yakaladı. Hem de öyle böyle değil. Modadan güzelliğe, ev dekorasyonundan popüler şarkılara kadar eski dünya opera etkileri resmen trend haline geldi. Ünlü şarkıcılar operadan esinlenen şarkıları piyasaya sürdü. Rosalia'nın Berghain isimli single çalışması da buna oldukça iyi bir örnekti. Vivaldi'den ilham alan kemanlar ve vokaller üzerine kurulu şarkı, tipik bir pop parçası olmaktan çok uzaktı. Müzik dünyasında buna benzer pek çok örnek verebiliriz. Opera doğal olarak müzik ve popüler isimler üzerinden tekrar konuşulmaya başlar başlamaz da bu etki moda dünyasına yansıdı. Ve bu kış sezonu konu öyle bir noktaya geldi ki hepimiz operaya gidiyormuşuz gibi giyinmeye başladık.

MODAEVLERİNİN YENİ İLHAM KAYNAĞI

Tabii ki trendin bize kadar ulaşmasını sağlayan şey moda dünyasının ünlü tasarımcılarının ve moda evlerinin, opera sahnesindeki kostümlerden, operaya gidilirken giyilen şatafatlı ve görkemli kombinlerden esinleniyor oluşu. Kısaca kürkler, otrişler, kabarık etekler, eldivenler, görkemli mücevherler, danteller, tüyler, kristaller, kadifeler yani operayla anılan tüm teatral unsurlar yeniden popüler olmuş durumda. Tabii ki bu durumun en büyük etkeni maksimalizm trendinin yükselişe geçmiş olması biraz evvel de söylediğimiz gibi. Fransız modaevleri romantik fırfırları ve dantel detayları yeniden koleksiyonlarına eklediler örnek olarak. Operayla daha da yakın olan İtalya'nın ünlü tasarımcıları ve modaevleri ise görkemli tüylerle benzemiş tuvaletleri, pelerinleri ve kabarık etekli elbiseleri yeniden gündemimize taşıdı. Kadife işlemeleri uzun ceketler, boyna atılan kürkler, işlemeli botlar ve çizmeler.... Gözünüzün önüne geliyor mu? Bu sezon moda dünyası bu trendin de etkisiyle uzun zamandır hiç olmadığı kadar feminen, elegan, aristokrat ve teatral bir havaya sahip.

GÜNLÜK KIYAFETLERLE KOMBİNLEYİN

"Hadi gece dışarı çıkarken bu trendi aldık bir şekilde kombinlerimize uyguladık. Ama günlük kıyafetler için bu kombini hayata geçirmek çok zor değil mi?" diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Haklısınız. Günlük ofis ortamı içinde, kreatif bir endüstri içinde çalışmıyorsanız kadifeler, kristaller ve tüyler kullanmanız pek de olası görünmüyor. Ama bu trend bir yandan da günlük hayata kolay entegre edilebilir parçaları dolaplarımıza eklememizi söylüyor. Mesela kristaller detaylı aksesuvarların kimseye bir zararı yok. Ya da uzun eldivenlerin ve kürk detaylı pelerinlerin. Kadife bir ceketi jean ya da düz siyah bir pantolonla bir arada giyerek ortaya daha sade bir stil çıkarmanız da mümkün. İpek şallar, kabarık etekler, taçlar, boncuklarla işlenmiş bir bluz, pullu detayları olan bir kazak ve kürkler de yine bu trendi günlük hayat kombinleriniz içine eklemeniz için birebir.

SADELİKTEN YORGUN DÜŞTÜK

Opera eldivenleri zaten Carolyn Bessette'in onayladığı bir aksesuvar olarak sokak modasına çoktan girmiş durumda. Peki ne oldu da biz bu görkemli trendin peşine düştük? Pandemi sonrası önce spor giyim parçaları, sonra neredeyse her dönem ve trendin iç içe geçtiği bir süreç ve ardından bize gri ve bej dışında bir renk bırakmayan old money estetiği hepimizi oldukça yordu. Özellikle gündemde, glabal arenada yer alan savaşlar, açlık, iklim felaketleri, ekonomik sorunlar da hepimizin günlük hayatlarımızdan yorulmamıza neden oldu. İş dışındaki hayatını ağırlıklı olarak TV başında ya da sosyal medyada geçirenler de bu durumdan sıkıldı. Yani kısaca hepimize hayatın gerçekliğinden kaçmamızı sağlayacak büyülü bir şeyler gerekiyordu. Moda dünyası da tam bu anda imdadımıza yetişti. Lüks kumaşlar, metalik süslemeler, karmaşık işlemeler ve abartılı oranlar hepimizin günlük hayatlarımızdan uzaklaşmamız için büyülü bir hava yaratıyor.

MİNİMALİZM VE SESSİZ LÜKS ÖLDÜ

Peki moda uzmanları bu konuda ne diyor? Demin de ifade ettiğimiz gibi yıllarca minimalizm ve abartısız lüksün modaya hakim olması hepimizi yordu. Sanki gri, bulutlu bir sis dünyasının içinde, hepimiz birbirimize benzer şekillerde varlığımızı sürdürüyoruz gibiydi. Şimdi bu iddialı trendler bej bir kombininizin üzerine giyeceğiniz ipek şal, işlemeli kadife ceket, ipekli ve dantelli bir bluz havanızı kesinlikle değiştirecek. Zahmetsiz salaş bir şekilde giyinmek yerine hepimiz farklı parçaları, kendi modumuza göre bir araya getirerek ortaya kendimizi yansıtabileceğimiz kombinler çıkaracağız. Opera tarzı giyim trendine özgü, rafine silüetler ve gündelik kombinlerin yan yana gelmesiyle hepimiz daha bireysel bir stili ortaya koyuyor olacağız. Tabii ki tüm bu kombinleri yaparken bizlere ikinci el ve vintage mağazaları da oldukça yardımcı olacak. Bir anda gerçekten opera izlemeye giderken giyinilmiş bir kürklü ceketi ce ipek eldiveni dolabımıza eklememiz siz konusu olacak. Brokar kumaşlar, manşet detaylı dantel gömlekler ve göz alıcı bir minyatür çantalarla stilimizi yeniden kodlamamız gereken bir dönemin içindeyiz. Dediğimiz gibi korkacak bir şey yok. Vücudumuza uygun bir jean pantolon, vintage bir kürk ceket, dantel askılı bluz, püskül, boncuk ya da işlemeli bir ceket bir anda kendinizi operada hissetmenizi sağlayacak.

İKİNCİ EL VE VINTAGE MAĞAZALARA GİDİN

Uzun bir süre sade giyinmenin ardından, insanların kendilerini de ifade etmeye ihtiyaçları olduğunu da hep beraber kabul etmemiz gerekiyor. Bir zamanların varlıklı sosyetiklerin en gösterişli akşamlarında giydiği kombinler günümüz şartlarına uygun olarak yenilenmiş bir şekilde yeniden karşımıza çıkıyor. Elsa Hosk'un Los Angeles'ta 1940'lardan kalma, diz hizasına kadar uzanan ipek bir paltoyla dolaşmasını veya Kate Moss'un Paris'te 18'inci yüzyıl Qing hanedanı duvar halılarından yeniden tasarlanmış Çin tarzı satenden yapılmış Conner Ives imzalı yarı haute couture bir elbiseyle dolaşmasını düşünün. Ünlü moda tasarımcısı Ralph Lauren, büyükannenizin gardırobunda gizli hazine bulma hissini uyandıran, kumaş üzerinde patina efektiyle tamamlanmış, süslü, yere kadar uzanan paltolardan, püsküllü eşarplara ve karmaşık rozetlere kadar uzanan kıyafetlerle hepimiz için farklı bir bakış açısı sunuyor. Çiçek işlemeleriyle süslenmiş yaldızlı krem rengi bir palto, mücevher tonlarında ipekli kıyafetler, süslü danteller ve pelüş-suni kürk detaylarla bezenmiş ceketler hepimizin bir süre de olsa hayatlarımızdan ve sorumluluklarımızdan uzaklaşmamızı sağlıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör