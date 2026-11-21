Dans

Hollandalı dans topluluğu festivalde

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 30. İstanbul Tiyatro Festivali, uluslararası ve yerel sahnenin seçkin yapımlarını sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Dünyanın en prestijli çağdaş dans toplulukları arasında yer alan Nederlands Dans Theater'ın (NDT 2) Blast a Universe başlıklı gösterisi, 27-28 Kasım tarihlerinde Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşacak. NDT ekolünün farklı kuşaklarından Jirí Kylián, Marco Goecke ve Noé Soulier'nin özgün yapıtlarını aynı akşamda bir araya getiren üçlü gösteri, izleyicilere disiplin, estetik ve duygusal derinlikle örülü unutulmaz bir sahne deneyimi vaat ediyor.

Tiyatro

400 yıllık güncel eleştiri

Ünlü Fransız Komedya yazarı Moliere'in 1661 yılında yazdığı İnsandan Kaçan, İstanbul Devlet Tiyatrosu prodüksiyonuyla seyirciyle buluşmaya devam ediyor. Fransız soylularının sahte kibarlıklarını ve çıkarcılıklarını alaycı bir dille eleştiren oyun 24 – 28 Kasım tarihleri arasında Mecidiyeköy Büyük Sahne'de sahnelenecek. Cem Emüler'in yönettiği komedi oyununda Emre Ön, Sertel Uğur, Fatma Nazlı Kurbal, Evren Akyürek, Selim Ata Polat gibi isimlerin rol alıyor.

Konser

Sofya'dan sonra sıra İstanbul'da

Uluslararası alanda elde ettiği başarılarla klasik müzik dünyasının öne çıkan genç piyanistlerinden İlyun Bürkev, geçtiğimiz perşembe akşamı Sofya Filarmoni Orkestrası ile Bulgaristan'da sergilediği konserin ardından İstanbul'da müzik severlerle buluşuyor. Yetenekli piyanist, 24 Kasım Salı akşamı ENKA Oditoryumu'nda gerçekleşecek Resonance projesinde yer alacak. Keman virtüözü Elvin Hoxha Ganiyev ve viyolonsel sanatçısı Dilbağ Tokay ile aynı sahneyi paylaşacak olan Bürkev, oda müziğinin seçkin örneklerini müzikseverlerin beğenisine sunacak.

Konser

Kocabeyler Azeri şef ile çalacak

La Scala Tiyatrosu Akademi Orkestrası'na kabul edilen ilk Türk arpist Merve Kocabeyler 24 Kasım'da Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda Azerbaycan Devlet Akademik Opera ve Bale Tiyatrosu Baş şefi Ayyub Guliyev ile aynı sahneyi paylaşacak. Programda Mahler'in Adagiettosu, Glière'in Arp Konçertosu ve Çaykovski'nin Pathétique Senfonisi yer alıyor.

Sergi

Şehirlere mizahi bakış

Şehirleri hayal gücü ve mizahla yeniden yorumlayan sanatçı Robin Yayla, ilk kişisel sergisi A Little Respect ile Beyoğlu'ndaki bir otelde sanatseverlerle buluşuyor. Hatice Utkan Özden küratörlüğünde gerçekleşen sergi, sanatçının dijital dünyada tanınan eserlerini ilk kez fiziksel bir sergi deneyimine taşıyor. Bakmak ile görmek arasındaki farktan hareketle gündelik hayatın içinde fark edilmeyen ayrıntılara odaklanan sergi 7 Ocak 2027 tarihine kadar görülebilir.

Konser

Parlayan Yıldızlar sahnede

İş Sanat'ın geleceğin yıldız müzisyenlerini dinleyicileriyle buluşturan Parlayan Yıldızlar konserleri yeni sezonuna 23 Kasım Pazartesi akşamı 20.30'da İş Kuleleri Salonu'nda Selin Kırcı (flüt) ve Deniz Ozan Çelik (keman) ile başlıyor. Selin Kırcı'nın repertuvarında Georges Hüe, Robert Schumann ve François Borne'un eserleri yer alırken Deniz Ozan Çelik de Beethoven ve Saint- Saëns'in eserlerini seslendirecek.

Sergi

İstanbul'un suyla değişen hafızası

İstanbul Modern, Akıp Giden Şehir sergisiyle İstanbul'un yüzyıllar boyunca değişen görsel ve kültürel belleğini sanat aracılığıyla keşfe çıkarıyor. Küratörlüğünü Nilay Dursun ve Ümit Mesci'nin üstlendiği sergi, kentin suyla şekillenen doğal çevresini, kültürünü ve mimarlık tarihini farklı sanatçıların bakış açılarıyla ele alıyor. İstanbul Modern koleksiyonundan seçilen eserlerle güncel sanat üretimlerini bir araya getiren sergide, İstanbul'da doğan, yaşayan veya üretimlerini farklı coğrafyalarda sürdüren sanatçıların yanı sıra kenti farklı dönemlerde ziyaret eden sanatçıların yapıtları da yer alıyor. 18. yüzyıldan günümüze uzanan geniş bir zaman diliminde İstanbul'un değişen manzaralarını 33 sanatçının 56 yapıtıyla gözler önüne seren sergi; resim, fotoğraf, video, yerleştirme ve performans gibi farklı disiplinleri buluşturuyor.