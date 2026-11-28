İstanbul Sanat Fuarı, 2-6 Aralık tarihleri arasında 55 galeri, bin 200 sanatçı ve 4 bin 350 eseri Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde buluşturuyor. Bu sene 7.'si düzenlenen fuar, fesim ve heykel başta olmak üzere farklı disiplinlerden güncel sanat üretimleri ile usta sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor. Seramik sanatçısı Pınar Ekşioğlu da doğadan aldığı ilhamla ürettiği eserleri sanatseverlerle buluşturacak. Daha önce İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok fuara katılan Ekşioğlu toprağın gücünü renk form ve doku ile buluşturarak, kendi sanat dilini yaratmayı başaran bir isim olarak dikkat çekiyor. Öte yandan bu yıl ikinci kez hayata geçirilen Geleceğin Sanatçıları projesi kapsamında 100 genç yeteneğin de eserlerini sergileyecekleri DenizBank VII. İAAF İstanbul Sanat Fuarı'nın bu sene 40 bin ziyaretçiye ulaşması hedefleniyor.





Helen Mirren seyirciyle buluşuyor

National Theatre Live'ın dünya çapında ses getiren tiyatro oyunları serisi ENKA Sanat, Başka Sinema iş birliğiyle beyaz perdeye taşınıyor. 1 Aralık'ta, Akademi Ödüllü oyuncu Helen Mirren'in Kraliçe Elizabeth'i canlandırdığı The Audience isimli oyun seyirciyle buluşuyor. Kraliçe II. Elizabeth'in 60 yıllık hükümdarlığı boyunca 12 başbakanıyla gerçekleştirdiği haftalık özel görüşmeleri konu alan oyunun ardından 15 Aralık'ta ise Breaking Bad ile tanınan Bryan Cranston'un kadrosunda yer aldığı Arthur Miller'ın All My Sons (Hepsi Oğlumdu) adlı eseri tiyatroseverlerle buluşacak. Gösterimler kapsamında 1 bilet alana 1 bilet bedava kampanyası uygulanacak.



Türk Müziği Konserleri devam ediyor

Pera Müzesi, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca'nın anısına düzenlenen geleneksel Türk Müziği Konserleri serisine Bimen Şen ve Hocaları konseriyle devam ediyor. Türk müziğini farklı yönleriyle ele alan sunuş ve sohbetlerin de yer alacağı programda, Münip Utandı ve Merve Utandı Kalkan misafir solist olarak sahne alacak. Konser, yarın saat 15.30'da gerçekleşecek.



Merak edilen oyun perde açıyor

Oscar Wilde'ın edebiyat tarihindeki başyapıtı Dorian Gray'in Portresi, Mehmet Birkiye'nin yönetmenliğinde Zorlu PSM prodüksiyonu olarak sahneye taşınıyor. Salih Bademci, Engin Hepileri ve Yiğit Sertdemir'in başrollerini paylaştığı, Kerem Kurdoğlu'nun çağdaş sahne uyarlamasıyla sahnelenecek oyun, 3 Aralık'ta 30. İstanbul Tiyatro Festivali'nin kapanış gösterisi olarak prömiyerini yapacak.



Hayat Ağacı AKM'de

Kültürel hafızanın en köklü sembollerinden biri olan hayat ağacı, farklı disiplinlerden dokuz çağdaş sanatçının yorumlarıyla İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ev sahipliğinde izleyiciyle buluşuyor. Küratörlüğünü Emre Sefer'in üstlendiği Hayat Ağacı sergisi, yerel bir anlatıyı evrensel bir kavrayışa taşıyan ortak bir düşünsel alan açıyor. Sergide Raşit Altun, Malik Bulut, Mercan Dede, Devrim Erbil, Burçin Erdi, Yalçın Gökçebağ, Barış Sarıbaş, İsmail Tetikçi, Hakan Yılmaz'ın eserleri yer alıyor. Sergi, izleyiciyi yalnızca bir sembolü izlemeye değil; kökler ve dönüşüm üzerine çok sesli bir düşünme sürecine davet ediyor.



Yeniden Ferah

Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, İstanbul'da yeniden sahne alıyor. Yoğun ilgi üzerine açılan yeni tarihlerle birlikte konser takvimi genişleyen sanatçı 2 ve 24 Aralık'ta VW Arena'da seyirciyle buluşacak.



Flamenko zamanı

Endülüs'ün en özgün flamenko merkezlerinden Jerez de la Frontera'da doğan Zambomba 12 Aralık'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde hayat buluyor. İstanbul'da daha önce kapalı gişe etkinliklere imza atan Patricia Ibáñez Romero, ekibiyle birlikte İstanbul'a dördüncü kez geliyor. Romero'ya sahnede gitarıyla Luis Amador, sesiyle Sebastián Sánchez eşlik edecek. Üç sanatçı, Jerez'in yıl sonu kutlama geleneğinin neşesini, sıcaklığını ve flamenko köklerini sahneye taşıyacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör