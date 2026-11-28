Yumuşak bir sonbahar ve pastırma yazı derken yavaş yavaş kış sezonu kendisini göstermeye başladı. Yani incecik ceketlerle idare etmeyi başardığımız dönemlerin de sonuna gelmiş durumdayız. Sokakta kış sezonuna ait dış giyim trendlerine dair önemli detayları görmeye başladık bile. Sonbahar-kış 2026 dış giyim koleksiyonları ağırlıklı olarak; gösterişli dokulara (jakar, brokar, kadife, saten), koyun yünü ve kürk detaylarına, süet ve deriye ayrıca büyük beden paltolara yer veriyor. Nude tonlardaki paltoların ve siyah kabarık naylon ceketlerin dönemi tamamen ortadan kalkmış durumda. Onların yerini uzun bir aradan sonra ilk kez daha gösterişli kumaşlar ve kürk detayları alıyor. Uzun bir aranın ardından brokar, jakar, kadife ve saten paltolar yeniden hayatımıza giriyor Kürk, suni kürk ve koyun postu ve kürk detayları yine uzun bir aranın ardından son derece ağırlıklı bir şekilde hayatımıza girmiş durumda. Bir yandan keskin tailoring, dramatik hacimler ve cesur bir renk-desen dili oluşturulurken bir yandan seksi, olabildiğince dişi ve görkemli bir tasarım bakış açısıyla ortaya hoş kombinler çıkartılıyor.

VINTAGE DOKULAR GÖZDE

Moda dünyası, vintage niteliğindeki dokulara, zengin metalik detaylara, zarif işlemelere ve karanlık romantizm havasına sahip gösterişli brokar ve jakarlı dış giyim ürünlerine yöneldi. Bu gösterişli estetik lüks moda markalarının 2026 sonbahar/kış defilelerinde her yerdeydi. İddialı ve zengin ceketler, sade bir kot pantolona ilgi çekici bir görünüm katacak ve sıfır çabayla bir moda ifadesi oluşturacak görkeme sahip. Yani kısaca neredeyse pandemi dönemi öncesinden beri görmediğimiz kadar iddialı bir kış dış giyim dolabına sahip olmamız gerekiyor. Smokin ceketinden ilham alan pantolar günlük hayat kombinlerimize ekleniyor. Kürk yakalı paltolar ve puffer montlar beklenmedik bir popülerliğe kavuşuyor. Kısa kışlık ceketlerde peplum gibi detaylar ön plana çıkıyor. Öte yandan tüylü dokular, bu kış maksimalist bir yorumla karşımıza çıkıyor. Kısa tüylü yüzeyler, deri dokuları ve suni kürk alternatifleri geniş bir yelpaze sunuyor. Trend artık koca bir paltodan ibaret değil; yaka, kol manşeti, astar ve aksesuvar detaylarında da kendini gösteriyor. New York'tan Londra'ya, Milano'dan Paris'e uzanan moda haftaları bu sezonun oldukça iddialı geçeceğine dair sinyalleri geçtiğimiz yıl düzenlenen defilelerle ortaya koymuştu.



PALTOLARINIZI GÜNCELLEYİN



UZUN SİLUETLER VE KESKİN TERZİLİK: Belirgin omuzlu, düz ve maksi boy yün paltolar sezonun temelini oluşturuyor.

SMOKİN DETAYLI SİYAH PALTOLAR: Saten yakalar ve maskülen kesimlerle akşam stiline taşınan siyah paltolar dikkat çekiyor.

DERİ PALTOLAR: Bele oturan, kuşaklı veya uzun maksi kesimli deri paltolar klasik yüne güçlü bir alternatif sunuyor.

SUNİ KÜRK VE KÜRK YAKALAR: Hem tüm gövdeyi saran suni kürk paltolar hem de minimal kombinlere hareket katan kürk yakalı modeller revaçta.

GRİ VE SICAK NÖTR TONLAR: Antrasitten açık griye uzanan ton sür ton görünümlerin yanı sıra acı kahve, bordo ve koyu yeşil gibi derin tonlar öne çıkıyor.



BU PARÇALAR DOLABINIZIN YILDIZI OLACAK

HAYVAN DESENLERİ

Kabul edelim her yerde bambi deseni görmekten hepimiz sıkılmış durumdayız. Bir yıl önceki leopar çılgınlığının da önüne geçmiş bir durum söz konusu. Ama bir yandan da bu hayvan deseni trendi önümüzdeki soğuk günlerde artarak devam edecek. Kot pantolon ve leopar desenli bir palto kadar havalı bir şey var mı? Moda podyumlarında hayvan desenleri kışlık kıyafetlere şık bir dokunuş kattı. İster düz, bol bir silüet, ister suni kürklü bir görünüm, isterse biraz daha dokulu bir şey tercih edin, mevcut gardırobunuzu yeniden heyecan verici hale getirmenin kolay bir yolu.

KÜRKLÜ PALTO

Bu kışı tanımlayan tek bir parça varsa, o da kürklü palto. Paltolar miras parçası gibi görünüyor ama kombinlemesi de oldukça kolay. Gerçek fiyatından bağımsız olarak, kürklü bir palto, kazak ve hatta ayakkabı pahalı görünüyor. Ancak, bu yatırım parçalarından birine sahip olmak bile gerekli değil, çünkü suni kürk yaka, zaten sahip olduğunuz hemen hemen her dış giyim parçasını bu şekilde giydirmenizi sağlıyor.

İDDİALI KUMAŞ GAMI

2026 kışı, ihtişamla ilgili. Jakar, brokar ve kadife gibi zengin kumaşlar, en şık giyinenlerin gardıroplarında yer alıyor ve bu parçalar maksimalist bir enerji yayarken, günlük kıyafetlerinize (elbette özel günler için giyilen kıyafetlerin yanı sıra) de ekleyerek günlük hayata bir ihtişam katmak gerekiyor. Bar ceketlerinin yeni dönemi, moda tutkunlarının nihai hedefi olsa da, bu haute couture esintili detaylar piyasada da bulunabiliyor. Genç markalar ise çağdaş alanda en iyi brokar ürünlerinden bazılarını sunuyor.

AKSESUVAR DETAYI

Bu sezon aksesuvarlar ön plana çıkıyor. Broşlar yakalara ve eşarplara takılıyor, püsküllü ipek ve kadife eşarplar paltoların üzerine seriliyor, püsküllü kolyeler ve saç tokaları üst üste takılıyor. Her şey, derli toplu ve size özel bir görünüm yaratmakla ilgili ve bu parçalardan biri (veya birkaçı), sade bir kışlık kıyafeti daha modern bir görünüme kavuşturmanın en hızlı yolu.

UZUN DERİ CEKETLER

Bu sezon moda dünyasında uzun siyah ve kahverengi deri paltoları sık sık görüyorum. Kıyafetlere tam doğru miktarda dramatik bir hava katıyorlar ve gündelik bir kıyafeti şıklaştırmanın mükemmel bir yolu.

HUNİ YAKALAR

Moda öncüsü boğazlı paltolar bu kış da popülerliğini koruyarak, sade ama çarpıcı soğuk hava kombinleri sunacak. Bu paltolar en sade görünümü bile bir anda dikkat çekici bir havaya büründürmeleri sayesinde moda dünyasının önemli isimlerinden de tam not almış durumda.

ÇİN DÜĞÜMÜ

Kurbağa düğmeleri ya da Çin düğümü olarak da bilinen örgülü dekoratif düğmeler, son birkaç sezondur askeri ceketlerde ve blazerlerde yavaş yavaş görünmeye başladı.Genellikle dik yakayla (aşağıda daha detaylı bilgi verilecek) eşleştirilen bu düğmeler, daha minimalist silüetlere ilgi çekicilik katabilir veya daha bohem tarzların mozağine katkıda bulunabilir.

KISA KÜRK CEKET

Birçok markada görüldüğü gibi , daha kısa suni kürk mantolar bu yılın gözde modellerinden biri; özellikle günlük kıyafetler için oldukça kullanışlı bir seçenek. Bel ile diz arası uzunluktaki modelleri düşünebilirsiniz.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör