Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, 19-28 Kasım tarihleri arasında Riyadh Season kapsamında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirildi. Biz de bu uluslararası buluşmanın açılışını ve etkinliklerini yerinde takip etmek üzere Riyad'daydık. Bölgede yaşanan krizlere rağmen sakin bir yolculukla ulaştığımız Riyad'da, festival alanına adım attığımızda karşılaştığımız manzara doğrusu dikkat çekiciydi. Bir süredir bölgede açık alanlarda böylesine geniş çaplı organizasyonların gerçekleştirilmesinin güçleştiği bir dönemde, Etnospor Kültür Festivali'nin Riyadh Season kapsamında hayata geçirilmesi, kanaatimce kültürel alanda önemli bir boşluğu doldurdu. Üstelik bu, Etnospor Kültür Festivali'nin yurt dışındaki ilk geniş çaplı organizasyonuydu. İstanbul'da yıllar içinde oluşan tecrübenin Riyad'a taşınması, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında kültür ve gelenekler üzerinden yeni bir bağ kurulduğunun da göstergesiydi. Bu buluşmaya, Mekke ittifakıyla başlayan sürecin kültürel sahadaki en somut yansımalarından biri olarak bakmak da mümkün.

ÇÖL GECESINDE ORTAK HAFIZA

Riyad'da hayat akşam saatlerinde başlıyor. Festival alanına vardığımızda gün batmak üzereydi. Çöl gecesinin serinliği, ışıklarla donatılmış alanın bereketli hareketliliği ve farklı coğrafyalardan gelen sporcuların yüzünde gözlemlediğim heyecan, kendine has bir atmosfer oluşturmuştu. Suudi Arabistan Genel Eğlence Otoritesi Başkanı Turki Al Şeyh'in konuşmasıyla başlayan programda, iki ülke arasındaki ortak değerlere vurgu yapıldı. Ardından Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan, festivalin yurt dışındaki ilk organizasyonunun Riyad'da gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuşmasından şu satırların altını çizdim: "Bugün Dünya Etnospor Birliği olarak bir ilki gerçekleştirerek, Etnospor Kültür Festivali'ni Suudi Arabistan'da, Riyad Sezonu kapsamında düzenliyoruz. Bu vesileyle Suudi Arabistanlı kardeşlerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kardeşlik, ortak inancımıza, ortak tarihimize ve halklarımız arasındaki güçlü bağlara dayanıyor. Bugün de geleneksel sporların birleştirici gücü etrafında bir araya geldik." Diğer konuşmalarda dikkatimi çeken en önemli husus, geleneksel sporların etrafında bir araya gelen insanların ortak geçmişlerini yeniden hatırlamalarına ve gözden geçirmelerine imkân sağlanmasıydı. Güreş, at biniciliği ve okçuluk gibi sporların yalnızca fiziksel becerilerden ibaret görülmeyip insanları bir araya getiren, ortak bir kültürel hafıza oluşturan değerler olarak ele alınması önemliydi. Bilal Erdoğan'ın konuşmasında geleneksel sporların Peygamber Efendimizin mirasının bir parçası olduğuna işaret etmesi de bu yaklaşımın anlamlı bir parçasıydı. Çünkü geleneksel sporlar medeniyetimizin hayat anlayışını, ahlâkını ve insan tasavvurunu da içinde barındıran kültürel miras işlevi görüyor.

SPORUN ÖTESİNDE KÜLTÜR BULUŞMASI

Festival alanında dolaşırken Etnospor'un yalnızca spor müsabakalarından ibaret olmadığını bir kez daha gördük. Atlı okçuluktan binicilik akrobasisine, güreşlerden geleneksel oyunlara, el sanatlarından kültürel gösterilere kadar uzanan geniş bir içerik vardı. Farklı ülkelerden gelen sporcuların kendi geleneklerini sergilemesi, kültürlerin birbirine temas ettiği özel bir zemin oluşturmuştu. Dünya mutfakları ve kahve geleneklerinin bir araya getirildiği alanlar da festivalin dikkat çekici bölümlerindendi. TİKA ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı stantları, ikramlarıyla ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti; bu alanlar gece boyunca dolup taştı diyebilirim.

RIYAD'DAN İSTANBUL'A...

Dünya Etnospor Birliği'nin bugün beş kıtada 34 ülkeden 56 kurumsal üyeyi bir araya getirmesi, bu çalışmaların ulaştığı uluslararası boyutu gösteriyor. Riyad'da gerçekleştirilen festival de bu birikimin yeni bir coğrafyaya taşınması bakımından önemli bir adımdı. Elbette bir festivalin başarısını yalnızca katılımcı ülkelerin sayısıyla ya da gösteri ve müsabaka adediyle ölçmek mümkün değil. Ancak bu rakamlar bize şunu gösteriyor: Farklı kültürler gelenek çerçevesinde aynı mekânda buluşabiliyor, birbiriyle iletişime geçiyor ve ortak hafızasını güçlendiriyor. Riyad'da başlayan bu buluşmanın İstanbul'da devam edecek olması da ayrıca sevindirici. 2027 yılında İstanbul'da düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'nin Riyadh Season ana sponsorluğunda gerçekleştirileceği bilgisini de buraya eklemek isterim. Riyad'da gördüğümüz manzara, geleneksel sporların yalnızca geçmişe ait bir hatıra olmadığını bir kez daha ortaya çıkardı. Doğru bir zeminde buluşturulduğunda bu miras, bugün de farklı toplumları birbirine yaklaştırabiliyor.



RAKAMLARLA ETNOSPOR

Biraz da rakamlarla anlatalım Etnospor'u...

18'i aşkın ülkeden katılımcılar festival alanında yer aldı.

38'i aşkın kültürel gösteri gerçekleştirildi.

40'ı aşkın geleneksel spor müsabakası ve oyun izleyicilerle buluştu.

15 geleneksel el sanatları atölyesi kuruldu. Dünya Etnospor Birliği, beş kıtada

34 ülkeden 56 kurumsal üyeyi bir araya getirdi.



Festival boyunca güreşçilerimize ve mehteranımıza gösterilen ilgi de dikkat çekiciydi. Bölgedeki ziyaretçiler, güreşçilerimiz ve mehteran takımımızın mensuplarıyla bol bol fotoğraf çektirdi. Bu ilgi, geleneksel sporlarımızın ve kültürel değerlerimizin farklı coğrafyalarda nasıl karşılık bulabildiğini görmek açısından ayrıca anlamlıydı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör