Her şey genç bir piyano öğrencisinin Atina'da düzenlenen bir yarışmaya kabul edilmesiyle başladı. Ancak öğrencinin önüne hiç hesapta olmayan bir engel çıktı: Vize... İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda müzikoloji eğitimi alan Duygu Nevşe Şener, öğrencisinin yaşadığı hayal kırıklığının ardından harekete geçti: "Bunlar ülkemizin gelecekteki genç müzisyenleri. Yurt dışı deneyimleri onlar için çok önemli. Madem çocuklarımızı kabul etmiyorlar, o zaman biz yurt dışındaki hocaları buraya getiririz." Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen buluşmalara Antalya, Gaziantep, Bursa, Edirne ve İstanbul'dan genç piyanistler katılmış. İmkânları kısıtlı öğrencilere burs sağlanmış. Şener'in en büyük mutluluğu ise Anadolu'da keşfedilmeyi bekleyen yetenekleri profesyonel müzik dünyasına kazandırmak: "Bir öğrencimiz Mimar Sinan Üniversitesi'nden bir hocamızla çalıştı. Hocamız yeteneğini görünce 'Artık konservatuvar öğrencisi olmalısın' dedi. Eylül ayında konservatuvara girdi. Anadolu'dan bir yeteneği müzik dünyasına kazandırmak, çektiğimiz çilelere değiyor." Bu buluşmalar vesilesiyle İstanbul'a gelen Çinli piyanist Jingge Yan ile bir araya geldik. Yan, Avrupa'nın prestijli müzik eğitim kurumlarından Salzburg Mozarteum Üniversitesi'nde görev yapıyor. 2011'de Uluslararası Telekom Beethoven Piyano Yarışması'nı kazanan sanatçı, Beethoven'ın 32 piyano sonatının tamamını kaydeden ilk Çinli piyanist olarak tarihe geçti.



- İstanbul'a hoş geldiniz. Sizi en çok şaşırtan ne oldu?

- Türkiye'yi böyle hayal etmemiştim. Pekin de İstanbul gibi ama nedense İstanbul bana iki katı büyük gibi geliyor. Kalabalığı ve kaosuyla ülkeme benzettiğim tarafları var. İnsanlar çok samimi, genç ve aktif. Özellikle öğrenci ve ailelerinin derslere ne kadar odaklanmış bir şekilde katıldıklarını görmek beni etkiledi. Bir önceki ustalık sınıfımıza katılan çocukların bile şimdiden çok ilerlediğini gördüm. Çocukların enerji ve adanmışlığınız var.

- Çin'de doğdunuz, Amerika'da eğitim gördünüz, Avrupa'da kariyer yaptınız. Bu yolculuk size ne kazandırdı?

- Farklı sanat ve müzik anlayışlarını tanıdığım, bunları özümseyerek kendime ait bir sentez oluşturabildiğim için çok mutluyum. Kazanımlarımı bir sonraki kuşağa aktarmak istiyorum. Türkiye'de katıldığım organizasyonlar da hayatımdaki amaçla örtüşüyor.

BİR NESLE YÖN VEREN BİR İSİM

- Fazıl Say sizi nasıl etkiledi?

- Bir nesle yön veren bir isim o... Hem piyanist hem besteci olarak yeni jenerasyona çok iyi liderlik eden, ilham veren bir sanatçı. Klasik müziğin temeli olan geleneksel yapıyı koruyarak hem beste yapıp hem çalıyor. Bazı bestelerini ve çalışmalarını son derece başarılı buluyor ve çok beğeniyorum. - Bir öğrenci karşınıza geldiğinde ilk neye bakarsınız?

- Ne için çaldığına bakarım. Ünlü olmak için mi, ailesi istediği için mi, yoksa gerçekten müzik yapmak için mi? Çünkü arka planda çoğu zaman anne baba baskısı var.





MOZART VE BEETHOVEN İNSANLIĞA UMUT VERDİ

- Mozart ya da Beethoven'ın üzerine çıkabilecek bir isim gelir mi? - Her kuşakta insanları etkileyen, onlara ilham veren isimler çıkar. Kendi döneminde Justin Bieber bile bir ilham kaynağı olabiliyor. Bunları karşılaştırabilmek için belki 300 yıl daha geçmesi gerekiyor. Bugünden kesin bir yargıya varmak çok zor.



KOKOREÇ SADECE KOKOREÇ

- En sevdiğiniz Türk yemeklerini sayabilir misiniz?

- Sadece bir tane sayacağım:

Kokoreç. Başka saymaya gerek yok.

- Kebap, lahmacun, köfte, balık...

- Hayır kokoreç, sadece kokoreç diyorum ya...



GENÇ TÜRK PİYANİSTLERE ÜÇ ALTIN ÖĞÜT

- Sık sık yurt dışına çıkın, başka kültürleri görün. Vizyonunuzu geliştirmek için insanlığı tanımanız şart.

- Dünyaya açılmak için ustalık sınıflarına katılın, kendi çevrenizin dışındaki insanları ve farklı hocaları dinleyin.

- Yeni arkadaşlar edinin, müzikal farklılıkları öğrenin.



JINGGE YAN'IN VAZGEÇEMEDİĞİ ÜÇ BESTECİ

1- Franz Schubert: Onun yazdığı her şeyi çok seviyorum.

2- Sylvius Leopold Weiss: Gitardan daha eski bir telli çalgı olan lavtayı ve bu enstrümanın en önemli bestecilerinden.

3- Ludwig van Beethoven: (Hayatını adadığı ismi, üçüncü sıraya koydu. Şaşkın bakışlarımı görünce kahkaha atıyor)

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör