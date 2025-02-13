Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var

Bild gazetesinin perşembe günkü haberine göre, Almanya'nın Münih kentinde bir araç bir grup insana çarptı ve 15 kişi yaralandı.

Yetkililer, daha fazla ayrıntı vermeden, merkez tren istasyonunun yakınında geniş çaplı bir polis operasyonun sürdüğünü ve memurların olup biteni doğrulamak için çalıştığını bildirdi.

Sosyal medyada konuşan bir görgü tanığı, olayın Alman sendikası Verdi'nin düzenlediği bir miting sırasında bir aracın gösteriye dalmasıyla gerçekleştiğini aktardı.

Münih'te araç kalabalığın arasına daldı! Çok sayıda yaralı var | Video

Bild'in haberine göre, ambulanslar şu anda olay yerinde, yaralı insanlara yardım etmeye çalışıyor.

Münih Polisi, olayın ardından sürücünün polis tarafından emniyete alındığını ve "şu anda başka bir tehlike oluşturmadığını" bildirdi.

Olay, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de dahil olmak üzere bazı ülke liderlerinin Bavyera eyaletindeki büyük bir güvenlik konferansı için bir araya gelmesi sırasında yaşandı.