Almanya’da istihbarat rezaleti! Sözde terörist masum çıktı

Almanya'da İsrail Büyükelçiliği'ne terör saldırısı planladığı iddiasıyla tutuklanan Libyalı genç Omar A.'nın (28) masum olduğu ortaya çıktı. Yabancı bir istihbarat tarafından iletilen ve sözde saldırı planlarını kanıtlayan yazışmaların tamamen uydurma olduğu belirlendi. Delillerin sahte olduğu tespit edildi.

ANINDA TERÖRİST DEDİLER

19 EKİM 2024 tarihinde evine düzenlenen baskında gözaltına alınan ve Federal Başsavcılığın talebi doğrultusuyla tutuklanan genç basında anında terörist ilan edilmiş ve yargısız infaza maruz kalmıştı. Genç, hakkındaki iddiaları yalanlasa da, terör saldırısından sonra kaçıp sığınacağı iddia edilen amcasının evi de basıldı ve bir terörist hikayesi uyduruldu.

YABANCI İSTİHBARATTAN GELMİŞ

ANCAK gencin cep telefonunda yapılan incelemeler, gencin yaptığı yazışmaların terör saldırısı hazırlığından çok, bir kadınla aşk yazışması olduğunu ortaya koydu. Almanya'ya terör istihbaratının bir başka ülkenin yabacı istihbarat servisi tarafından yapıldığı öğrenildi. Almanya'ya Omar A'nın terör saldırısını nasıl planladığını gösteren yazışmalar iletildi.

DAEŞ ÜYESİ İDDİASI

BU yazışmalarda zanlı, açık açık İsrail'in Berlin Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenleyeceğini belirtiyor. Ancak gerçekte gencin bir kadınla yazıştığı ve yaptığı yazışmaların tamamen değiştirildiği belirlendi. Gizli servislerin "DAEŞ üyesiyle yazışıyordu" dediği kişinin ise, bir kadın olduğu ortaya çıktı.

YAZIŞMALAR DEĞİŞTİRİLMİŞ

Almanya makamları kendilerine iletilen delillerin sahte olabileceği şüphesini dile getirince, istihbarat servisi, "Biz bunları bize bu tür yazışmaları satan bir aracıdan satın aldık" cevabını verdi. İstihbarat servisinin "Bize bu, bilgileri satan kişilerden iletildi" iddiasının ise doğru olup olmadığı bilinmiyor.

İSRAİL KURGUSU MU?

Ülkede bir anda Almanya'da İsrail kurumlarının tehlike altında olduğu intibasını uyandıran çakma ihbarın da hangi istihbarat servisi tarafından iletildiği açıklanmadı. Bunun MOSSAD tarafından yapılıp yapılmadığı da netlik kazanmadı. Ancak Omar A.'nın gözaltına alınmasından hemen sonra İsrail Büyükelçiliği'nin Alman basınına "Evet, elçiliğimize bir saldırı planlandığını doğrulayabiliriz" açıklaması, bu kumpasın İsrail tarafından kurgulanmış olma ihtimalini güçlendiriyor.

SERBEST BIRAKTILAR

Almanya'ya bilerek yanlış bilgi verdiğini örtbas etmek için yabancı gizli servisin kendisini korumak amacıyla "bir başkasından aldık" dediği tahmin ediliyor. Gencin yazışmalarını satır satır inceleyen ve telefonu mercek altına alan Alman makamları, 28 yaşındaki Omar A.'nın suçsuz olduğuna kanaat getirince, genç sessiz sedasız serbest bırakıldı.

YİNE DE SINIR DIŞI EDİLDİ

Alman makamlarına yabancı bir istihbarat servisi tarafından iletilen ihbarın sahte deliller içermesi, Almanya'yı zor durumda bıraktı. İddia edildiği gibi evinde silah bulunmayan Omar A.'nın DAEŞ üyesi olduğu ve tehlikeli bir terörist olduğu belirtildi. Her ne kadar Omar A.'nın terör eylemi hazırlığı içinde olmadığı ortaya çıksa da, Almanya gencin sınırdışı edilmesine karar verdi. Federal Başsavcı Jens Rommel, bu durumun küçük bir mesele olmadığını belirtti. Başsavcı, sahte istihbarat bilgilerinin diğer davalar üzerindeki etkisi ve delillerin güvenilirliği konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

YARGISIZ İNFAZ

Olaydan sonra aralarında Başbakan Olaf Scholz olmak üzere birçok siyasi konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuş ve İsrail'e sonsuz desteklerini yinelemişti. Başbakan Scholz sözde terör saldırısı hazırlığını "önlenmiş korkakça bir saldırı planı" olarak nitelendirmişti. İçişleri Bakanı Nancy Faeser ise Almanya'daki yüksek terör tehlikesine dikkat çekerek, Yahudi ve İsrail kurumlarının korunmasının önemini vurgulamıştı. SPD'li politikacı, "İslamcı, antisemitik ve İsrail karşıtı şiddetin yarattığı yüksek tehdit nedeniyle çok büyük dikkatle hareket ediyoruz" dedi.