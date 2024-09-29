Bölgesel kaosun fitili ateşlendi

Siyonist İsrail, yaklaşık bir yıldır Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırımı Lübnan'a taşıyarak katliamlarına devam ederken başkent Beyrut'ta Hizbullah'ın kurucu liderlerinden ve mevcut Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ı hedef almasının yankıları sürüyor. Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Nasrallah'ın önceki gün İsrail ordusunun Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye'ye düzenlediği hava saldırılarında yaşamını yitirdiği belirtildi. Nasrallah'la birlikte diğer bazı Hizbullah yetkililerinin de öldürüldüğüne işaret edilen açıklamada, Nasrallah dışındaki isimlere yer verilmedi. "İsrail'e karşı mücadeleye devam edileceğine" dikkat çekilen açıklamada, Hizbullah'ın mensuplarına da "davalarına bağlı kalmaları" çağrısı yapıldı. Açıklamada, Hizbullah'ın "düşmana karşı Filistin'i desteklemek için kutsal savaşı sürdürmeye" yemin ettiği belirtildi. Tehditlere devam eden İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi ise "Bu bir son değil. Mesaj basit, İsrail Devleti vatandaşlarını tehdit eden herkese, nasıl ulaşacağımızı biliyor'' açıklamasında bulundu.İran lideri Ayetullah Ali Hamaney yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in Hizbullah'ın Lübnan'daki güçlü yapılanmasına zarar veremeyeceğini" ve bölgedeki tüm "direniş güçlerinin" Hizbullah'a destek vereceğini ifade etti. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif ise İsrail'in bölge ve dünya için tehdit oluşturduğuna işaret ederek "Kuşkusuz (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve İsrail'in kaotik planı bölge ve dünyada başarısız olacak ve onların vahşetine karşı oluşan direniş bundan sonra daha güçlü bir şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı. ABD'nin NBC kanalına konuşan İranlı bir yetkili de İsrail'in Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürdüğü saldırının ardından Tahran'ın önümüzdeki günlerde Lübnan'a kuvvet konuşlandırmak için hazırlıklara başlayacağını söyledi. Hamas ise "Korkak bir terör eylemi olduğu" değerlendirmesinde bulunuldu. Irak ve Suriye, Nasrallah için 3 gün yas ilan etti.Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Şefi Josep Borrell de tansiyonun iyice arttığı Ortadoğu'nun "tam bir savaşa doğru sürüklendiği" uyarısında bulundu.A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt, dünyanın gözünü çevirdiği noktadan tarihi canlı yayın yaparak olay yerinden ilk görüntüleri aktardı. A Haber, İsrail savaş uçaklarının Nasrallah'ı vurduğu binanın görüntülerini de verdi.Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldürüldüğüne yönelik haberlerin yankısı sürerken, İsrail Lübnan'ı bombalamaya devam ediyor. Taybeh ve Deir Seryan köylerindeki sağlık tesislerini hedef alan bir dizi hava saldırısında en az 11 sağlık personelinin hayatını kaybettiği açıklandı. Lübnan Sağlık Bakanı Firas Ebyad ise İsrail'in 16 Eylül'den bu yana ülkeye yönelik saldırıları sonucu 1030 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 352 kişinin yaralandığını bildirdi. Öte yandan İsrail İç Cephe Komutanlığı, binden fazla kişinin bir araya gelmesini yasakladı. Kısıtlamaların artabileceği belirtildi.Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, 31 Ağustos 1960'ta başkent Beyrut'ta dünyaya geldi. 12 Şubat 1992'de Hizbullah'ın genel sekreteri seçildi. İsrail - Lübnan Savaşı sırasında 14 Temmuz 2006'da Nasrallah'ın birkaç saat önce ziyaret ettiği büro, İsrail'in attığı bombalarla imha edildi. Ancak Nasrallah, sağ kurtulmayı başardı. Hizbullah'ın 2000 yılında güney Lübnan'ın 22 yıl süren İsrail işgalinden kurtarılmasında ve ardından Temmuz 2006 savaşında İsrail'e karşı oynadığı rol, Nasrallah'a büyük prestij kazandırdı. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemesi üzerine Nasrallah'ın adı tekrar gündeme geldi. Nasrallah, Filistin direnişini desteklemek için Lübnan'ın güneyinde İsrail'e karşı bir cephe açıldığını duyurdu. Bununla birlikte Nasrallah açılan bu cephenin Filistin'e destek cephesi olduğunu vurgulayarak, İsrail'le topyekûn bir savaşa girmek istemediklerini ima etti.Nasrallah'ın ölümünden sonra örgütün başına kimin geçeceği merak konusu oldu. Hasan Nasrallah'ın kuzeni ve Kasım Süleymani'nin dünürü Haşim Safiyuddin, Hizbullah'ın liderliğini üstlenmesi beklenen başlıca adaylardan biri.