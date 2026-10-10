Gazze soruşturmasına Nobel Barış Ödülü: Kaçamayacaksın

2026 Nobel Barış Ödülü, barış ve uluslararası hukuka yönelik çalışmalarından dolayı Güney Afrikalı hukukçu Navanethem Navi Pillay'a verildi. Pillay'ın savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarıyla ilgili yargılamalara yönelik çalışmalarıyla uluslararası hukuka önemli katkılar sağladığı belirtilen açıklamada, Pillay'ın kariyeri boyunca evrensel hukuk ilkelerini savunduğu vurgulandı. Son olarak Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdiği bir rapor üzerinde çalıştığını hatırlatan Pillay, bu çalışmasının ardından cesaretinden dolayı takdir edildiğini söyledi. Bunun kendisini şaşırttığını ifade eden Pillay, "Gerçeği söylemek için neden cesarete ihtiyaç duyulsun?" dedi.

NETANYAHU TUTUŞTU

Eski BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Navi Pillay, Eylül 2025'te İsrail'in "Gazze'de soykırım işlediği" sonucuna varan BM soruşturma komisyonuna başkanlık etmişti. Pillay ayrıca, BM İnsan Hakları Konseyi tarafından 2021'de kurulan İşgal Altındaki Filistin Toprakları Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nda görev aldı. Pillay geçen yıl "İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı" sonucuna varan araştırmasının ardından BBC'ye konuşmuş ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin "tüm Gazze'yi 7 Ekim'den sorumlu tuttuğunu" söylemişti. Nobel Barış Ödülü'nün Gazze'deki savaş suçları ile bağlantılı şekilde verilmesi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir gün Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) yargılanacağına dair umutları artırdı. Halihazırda Gazze'deki savaş suçlarından dolayı Netanyahu hakkında UCM tarafından yakalama kararı bulunuyor.

TRUMP'A GÖNDERME

Pillay, ABD Başkanı Donald Trump'ın ödülü kendisinin hak ettiğine yönelik açıklamalarına gönderme yaparak, "Biraz daha alkışlarsanız bu ödülü Trump ile paylaşabilirim" dedi. Pakistan, İsrail ve Kamboçya, Trump'ı çeşitli çatışmaların çözümüne katkıları nedeniyle 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiklerini açıklamıştı. Trump da daha önce birçok kez ödülü hak ettiğini savunmuştu.

ATEŞKES KÂĞITTA KALDI

İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de 10 Ekim 2025'te devreye giren ateşkes kâğıt üzerinde kaldı. İsrail ordusu, ateşkesi 5 bin 223 kez ihlal etti. Yaklaşık 1500 Filistinli hayatını kaybetti, 5 binden fazlası yaralandı; Gazze'ye giren insani yardım miktarı ise taahhüt edilenin üçte birinin altında kaldı

50 BİN KADIN ÖLDÜ YA DA YARALANDI

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Cenevre Ofisi Direktörü Sofia Calltorp, Gazze'de Ekim 2023'ten bu yana yaklaşık 50 bin kadın ve kız çocuğunun öldürüldüğünü veya ağır yaralandığını tahmin ettiklerini bildirdi. BM Uluslararası Göç Örgütü de Gazze'de ilan edilen ateşkese rağmen çetin geçmesi öngörülen kış mevsiminden önce 2 milyonluk nüfusun neredeyse tamamının barınma yardımına ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör