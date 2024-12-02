Gine’de kanlı izdiham: Futbol maçı ortalığı karıştırdı

Batı Afrika ülkesi Gine'nin ikinci büyük kenti Nzerekore'de yerel futbol takımları arasında dün oynanan maç sırasında tartışmalı bir penaltının ardından çatışma çıktı. Taraftarların sahaya indiği olaylarda izdiham meydana geldi.

Yerel medya, onlarca kişinin öldüğünü bildirdi. Başbakan Mamadou Oury Bah, pazar günü etkinlikte yaşanan izdiham nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, sükunet çağrısında bulundu. Şu ana kadar resmi bir can kaybı rakamı açıklanmadı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir doktor AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, yerel hastanede çok sayıda cesedin sıraya girdiğini ve morgun dolu olduğunu aktardı.

Yerel medya, deplasman takımı Labe'nin taraftarlarının hakeme öfkelenerek sahaya taş atmasının ardından polisin göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtti.

Sosyal medyada yer alan video ve görsellerde, stadyumun dışında kaotik sahneler yaşandığı, büyük kalabalığın duvarlardan tırmanmaya çalıştığı ve yerlerde çok sayıda cesedin olduğu görüldü.