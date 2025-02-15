Hamas’tan esir takasında Trump’a yanıt: Kudüs’ten başka yere göç yok

Hamas ile İsrail arasındaki 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takasının 6'ncı turu dün gerçekleşti. Hamas'ın Gazze'deki biri ABD-İsrail, biri Rusya-İsrail çifte vatandaşı olmak üzere 3 İsrailli erkek esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de toplam 369 Filistinli esiri serbest bıraktı. Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehcir planına tepki göstererek "Kudüs'ten başka yere göç yok'' dedi. Hamas'ın sosyal paylaşım platformu Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının, müzakerelere ve ateşkese bağlı olduğu ve bu koşullar dışında serbest kalmalarının mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklamada "(Esir takası sırasında) Halkımız, milletimiz ve dünyanın her yerindeki özgür halklar, direnişin halk ve direniş ile bütünleştiğini temsil eden onurlu takas anlaşmasını gerçekleştirmesinde güç ve gurur dolu sahneler izliyor" ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca esir takası sırasında kurulan platformda yer alan, "Bizler askeriz, ey Kudüs, o halde, anlaşmaya bağlı olduğumuza, savaş alanında kararlı olduğumuza, geri çekilmeden veya ihmal etmeden kurtuluş yolunda ilerlediğimize şahit ol" ifadelerine yer verildi. "Tüm dünyaya söylüyoruz: Kudüs'ten başka yere göç yok. Bu, Trump'ın ve onun yaklaşımını destekleyen sömürge ve işgal güçlerinin başlattığı tüm yerinden etme ve tasfiye çağrılarına cevabımızdır" denildi.

ZAMAN TÜKENİYOR

İsrailli erkek esirler Alexander Sasha Troufanov, Sagui Dekel-Chen ve Yair Horn, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Hamas'ın öldürülen liderlerinden Yahya Sinvar'ın evinin yakınında Kızılhaç ekiplerine teslim edildi. Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, İsrailli esir Horn'a, üzerinde esirlerden Matan Tsengauker ve annesinin fotoğrafının bulunduğu ve 'Zaman tükeniyor' yazılı kum saati hediye etmesi dikkat çekti.

'FİLİSTİN SATILIK DEĞİL'

ARAP dünyasından siyasetçiler, düşünürler ve hukukçuların katılımıyla gerçekleştirilen Arap Halkları Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planı "Filistin satılık değildir" vurgusuyla reddedildi. Arap Konseyi isimli sivil toplum kuruluşu, çevrimiçi olarak "Balfour Deklarasyonundan Trump Deklarasyonuna: Filistin Satılık Değildir" başlığıyla "Arap Halkları Zirvesi" düzenledi. Yoğun katılımın olduğu zirvenin sonuç bildirisinde "Filistin meselesi Arapların birinci meselesi olmaya devam edecek ve Arap halkları, Filistin halkının hakları pahasına dayatılan hiçbir çözümü kabul etmeyecektir. Filistin satılık değildir bundan sonra da asla olmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.