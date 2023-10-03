14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!

Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siam Paragon Alışveriş Merkezi bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum. Ölenlerin ailelerine ve yaralananlara da desteğimi sunmak isterim. Polis memurları hızla bölgeye girdi. Olay yerinde görev yapan polis amirinden şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini aldım" dedi.