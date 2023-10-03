14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı!

Bangkok Post'un haberine göre, yerel saatle 16.40'ta 14 yaşındaki çocuk, Bangkok'un Siam Paragon alışveriş merkezinde tabancayla 10 el ateş etti.
Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı, polis yerel saatle 17.10'da saldırganı yakaladı. Öte yandan sosyal medyadaki görüntülerde, bir erkek çocuğun alışveriş merkezine tabanca ile girdiği görülüyor.
Tayland Başbakanı Srettha Thavisin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Siam Paragon Alışveriş Merkezi bölgesinde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum. Ölenlerin ailelerine ve yaralananlara da desteğimi sunmak isterim. Polis memurları hızla bölgeye girdi. Olay yerinde görev yapan polis amirinden şüphelinin gözaltına alındığı bilgisini aldım" dedi.