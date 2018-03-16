Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Kardak'ı gözetleyecek kule inşaatı hızla ilerliyor

Kardak'ı gözetleyecek kule inşaatı hızla ilerliyor

Türkiye ile Yunanistan arasında gerilime yol açan Kardak kayalıklarına 2 mil uzaklıktaki Çavuş Adası'na, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan gözetleme kulesinin inşası devam ediyor.

İHA Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 16.3.2018 13:48
Kardak'ı gözetleyecek kule inşaatı hızla ilerliyor

Kulenin bitiminin ardından bölge termal kameralarla sürekli izlenecek ve bölgede kuş uçurtulmayacak. Kardak kayalıklarına 2 mil uzaklıkta bulunan Çavuş Adası'na inşa edilecek gözetleme kulesi için inşaat çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor.

Çavuş adasına yapılacak olan gözetleme kulesi için adada yol çalışmaları devam ediyor. Adanın Gümüşlük mahallesine bakan tarafına ise küçük bir iskele kurulduğu görüldü. Kardak kayalıklarını 24 saat termal kameralarla izleyecek olan Türk askeri, yasa dışı göçlerin geçişini ve sınır ihlallerinin yapılmasını da engellemiş olacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kardak'ı gözetleyecek kule inşaatı hızla ilerliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN